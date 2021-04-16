Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı.

Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan

yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü

Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

AÇILIŞ İÇİN GİDİYORDU

Öte yandan Bakan Pakdemirli'nin Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gittiği öğrenildi. Bakan

Pakdemirli' in skorsky helikopterle Şırnak'a gideceği belirtildi.