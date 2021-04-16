Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı
Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Uçağın havadayken motor jeneratöründe arıza yaşandığı öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı.
Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan
yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü
Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.
AÇILIŞ İÇİN GİDİYORDU
Öte yandan Bakan Pakdemirli'nin Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gittiği öğrenildi. Bakan
Pakdemirli' in skorsky helikopterle Şırnak'a gideceği belirtildi.
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