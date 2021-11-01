Bakan Pakdemirli'den 'gübre desteği' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küresel manada girdi fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak desteklemelerde de artışa gidildiğini belirtti.

Pakdemirli, "Çiftçimizin korunması ve üretimde sürdürülebilirlik amacıyla bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteklerini yüzde 25 artırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" dedi.

Pakdemirli" Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 TL olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 TL; 2022 üretim yılı için de dekara 32 TL olarak ödüyor olacağız. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 üretim yılı için dekara 8 TL, 2022 üretim yılı için de dekara 16 TL olarak ödüyor olacağız" dedi.

Sertifkalı tohum desteklerine yönelik de açıklama yapan Pakdemirli, "2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için yüzde 50 artışla dekara 24 TL'ye çıkardık" dedi.

Pakdemirli, "Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİYE POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Pakdemirli, imkanlar çerçevesinde de olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz maliyetlerindeki artıştan endişe etmesinler. Gönüller bir şekilde ferah olsun, ekip biçmeye devam etsinler. Son 3 yıldır Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çiftçimize ciddi bir pozitif ayrımcılık yaptık. Bu pozitif ayrımcılık özellikle artan desteklerin yanında doğru, planlanmış, üretici dostu müdahale alım programlarına başladık. Bu müdahale alım programları, hasat öncesi açıklanan ve her zaman üreticimizin maliyetlerinin üzerinde konumlanan ve üreticimizi sürdürülebilir olarak üretime sevk eden bir müdahale alım politikasını bu dönemde izledik. Çiftçimize seslenmek istiyorum, daha fazla üretmemiz lazım. Tohumu daha fazla toprakla buluşturmamız lazım. Ahırı, ağılı ve kümesi mutlaka dolu tutuyor olmamız lazım. Tarımsal üretim bir milli güvenlik meselesidir" diye konuştu.