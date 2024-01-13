Bakan Özhaseki: “Şehidimizin ailesinin konutu hazır”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerlerden Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir’in depremde evi yıkılan ailesine isterlerse rezerv alanda, isterlerse yaşadıkları mahallede yapımına başlanan konutlardan verebileceklerini söyledi. Bakan Mehmet Özhaseki, “Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailesi için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi.

“ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİN KONUTU HAZIR”

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir’in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış. Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz.” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tüm şehitlerin emanetlerine ve geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Özhaseki, “Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.” ifadelerini paylaştı.