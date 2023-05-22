Bakan Özer, okulların kapanacağı tarihi açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanacağı tarihi açıkladı.

Bakan Özer, deprem dolayısıyla bir veya iki hafta uzaması beklenen okul kapanış tarihlerinin değişmeyeceğini açıklayarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi.

Deprem bölgesinde telafi eğitimi

1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.