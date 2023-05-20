Bakan Özer, deprem bölgesine geri dönen öğrenci sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki eğitim sisteminin normalleşmesiyle öğrencilerin okullarına tekrar döndüğünü ifade ederek, "Bugün itibarıyla bölgeye kaydını tekrar aldıran öğrenci sayısı 82 bin 405 oldu." dedi.

Fiziki yatırımları ve eğitimin demokratikleştirilmesi konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Özer, eğitimde uygulanan sosyal politikalara ilişkin, "Bu eğitimde uygulanan politikaların bugünkü maliyeti 525 milyar lira. Güzel olan şey şu, 20 yıl içinde başlatılan hiçbir proje kesintiye uğramadı." ifadelerini kullandı.

"Eğitimde okullaşma oranları tüm kademelerde yüzde 99'un üzerine çıktı

Özer, 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okullaşma oranının yüzde 11 olduğunu hatırlatarak, "100 çocuğumuzdan sadece 11'i eğitime erişebiliyordu. 89'u erişemiyordu. O 11'i de sosyoekonomik seviyesi en güçlü ailelerdi yani eğitimde fırsat eşitsizliği oradan başlıyordu." açıklamasını yaptı.

Söz konusu dönemde ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının da yüzde 44 olduğuna işaret eden Özer, "Şu anda ortaöğretim ve lisede bu oran yüzde 99,12'ye yükseldi. İlkokulda yüzde 99,54, ortaokulda yüzde 99,17. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk kez anaokulundan liseye kadar, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 99'un üzerine çıktı. Bu müthiş bir kazanım." diye konuştu.

"Öğretmen sayısı 1 milyon 250 binlere ulaştı"

AK Parti iktidarları öncesindeki eğitim sistemine ilişkin düşüncelerini ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem okul yapmayacaksınız, fiziki yatırım yapmayacaksınız hem de başörtüsü yasakları uygulayacaksınız ve diyeceksiniz ki 'Muhafazakar kesim kız çocuklarını okula göndermiyor.' Kötü niyetli bir yaklaşım, yani niyetleri bu ülkenin tüm gençlerinin eğitimle buluşması değil. 'Benim şartımla benim koşullarımla eğitime gelebilirsin.' mesajı verilmiş. Bugün böyle sanki o garip gureba çocukların eğitime erişimi veya kız çocuklarının okullaşmaları, mesleki eğitimin daha iyileşmesiyle ilgili şeyler sanki dertleriymiş gibi böyle timsah gözyaşlarıyla böyle çözümler üretiyorlar. Katsayı uygulamasının failleri, başörtüsü yasaklarının failleri. Yani bugünkü durumun asıl müsebbibi onlar. Yani bir problemi ortaya koyanlar, çözüm üretemezler, çözümün parçası olamazlar."

Öğrenci sayısı artarken, sınıfların kalabalıklaşmadığını, öğretmen sayısını da artırdıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmen sayısı bugün 1 milyon 250 binlere ulaştı son atamalarımızla birlikte. Burada enteresan bir ifade var. Lisede ortaöğretimde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasından bile daha iyi noktaya geldiği OECD raporu tarafından tescilleniyor. Yani birileri diyor ya 'Kalabalık sınıflar şöyle böyle' falan eğitimde tekil örnekler üzerinden eğitim sisteminin tamamına teşkil etme hastalığı var."

Özer, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde lisede olması gereken öğrencilere yönelik takip sistemi geliştirdiklerini ve sahada çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.