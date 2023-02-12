Bakan Özer açıkladı: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 kent dışında kalan 71 ilde 20 Şubat itibariyle eğitime başlanacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamaları şöyle:
- 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak.
- 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz.
- Özel eğitim kurumlarımızla gerekli görüşmeler yaptık. Bugünden itibaren yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkarıyoruz ve yüzde 7'lik kapasiteyi 10 ilden gelen öğrencilerimiz için kullanacağız.
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