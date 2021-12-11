AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede yeni ekonomi model ve döviz kurundaki artışın ele alınması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Toplantıya TİM, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.

Toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği tahmin ediliyor.

Toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapılması da bekleniyor.

Alınan bilgilere göre, dövizdeki dalgalanma da konuşulacak konular arasında.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Üç bakanlıkta kritik atamalar.
İndirimli stopaj uygulaması devam edecek
F16'lar konusundaki talebimizi ABD''ye ilettik
Omicron'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Asgari ücrette anlaşma yok
Otomotiv bayiine stokçuluk cezası
Baerbock'tan Rusya'ya tehdit; "Bedelini öderler"