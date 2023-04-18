Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik gerçekliklerle bağdaşmayan '300 milyar dolar getireceğim' vaadini eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurredin Nebati, 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramın olması gerektiğini belirtti.

"Kılıçdaroğlu tefecilerle görüşüyor"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağdaşmayan '300 milyar dolar getireceğim' vaadini eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurredin Nebati, "300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" dedi.

"Bize borç değil yatırım için gelin diyoruz"

Kendisine sosyal medya hesabından sataşan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz. İnsanımıza daha fazla iş imkânı yaratmak, üretimi ve ihracatı artırmak için yapıyoruz ne yapıyorsak. Üretime ve istihdama darbe vurma pahasına küresel tefecilerin peşinde koşan, bunca yıllık kazanımı heba edecek ithal ekonomi komiserlerinden medet uman senin gibilerin ne yaptığımızı anlamaması doğal." dedi.