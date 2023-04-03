Bakan Nebati'den kentsel dönüşüm kredileri ile ilgili açıklama

Bakan Nebati, Hatay'da kentsel dönüşüm desteklerine ilişkin son durumu değerlendirdi. Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

"Riskli alanlarda yer alan yada kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin limitleri artırıyoruz. Vatandaşlarımız 0.79 vade farkı imkanı ile 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecektir.

Riskli yapıda oturan kiracılarında faydalanabilmesine imkan getiriliyor. Deprem felaketinin ardından Bakanlık olarak vatandaşlarımızı ve reel sektörü destekleyecek ek teedibrleri hızla harekete geçirdik.

En düşük emekli maaşını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselttik. Emeklilerimize ödediğimiz bayram ikramiyesini 2 bin lira olarak belirledik. Bu düzenlemeler EYT’li kardeşlerimizi de kapsamaktadır.

Asrın felaketinin tüm yaralarını kapatana kadar hükümet olarak durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Hatay’ımızın dostluk ve dayanışma şehrimizin merkezindeyiz. Kardeşlik şehri olduğunun farkındayız.

Bir kez daha altını çizmek isterim ki biz vatandaşlarımızı refaha kavuşturmadan durmak haramdır. Ramazan ayının mağfireti hepimizin üzerinde olsun. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum."