Bakan Nebati yeni ekonomi paketini açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde destek, tedbir ve teşvikleri içeren yeni ekonomi paketini açıklıyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"20 Aralık'tan sonra önemli bir eşiği geçeceğiz. Güçlü üretim, güçlü ihracat, kalkınma ve bunun için tek hedef istikrar diyerek sunumumu arz ediyorum."

20 Aralık kararları

"20 Aralık'tan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız hızlı bir şekilde saat 19.00'da tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz korumalı mevduat ile ilgiliydi. O günden bugüne ivmesini de artırarak belli bir noktaya geldi. Bu TL'ye olan inancın tescil edilmesiydi."

Kur korumalı TL mevduatı

"Gün geçtikçe Türk Lirası'ndaki mevduatın oranı bozdurulan dövizler lehine döndü. Dövizin bozdurum oranı yüzde 49'u yani 10 milyar doları geçti. Şimdi adım adım ortaya koyduğumuz tedbirlerin ikincisine geldi."

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması

"Bu model yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Bugüne kadar yastıkaltı altının ekonomiye kazandırılması için bütüncül bir yaklaşım olmadan yürüyordu. Yastıkaltında büyük miktarlarda bulan birikimlerin ekonomiye kazandırılması için yeterince yol alınamadı. Bunun sisteme kazandırılması vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı olacak.

Yastık altı altının sisteme kazandırılması için Mart’ta 81 ilde birer tane, 2022’de 1500 adet fiziki altın teslim noktası belirlenecek. Belirlenen kuyumculara altın teslim edilecek, talep etmeleri halinde fiziki olarak geri alınabilecek. Altın dönüşümlü mevduat hesabı açılarak değer kazanırken aynı zamanda risksiz kazanç sağlanacak."

Bankaların altın sistemine katılımı

"Bankalarımız her ilde en az bir şubesi kuyumculuk faaliyetlerini sürdürecek hale getirilecek. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için kuyumcu sayılarının artırılması başta olmak üzere toplama noktalarının artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu sistemin önceliğini yapacaklar. Bankalarımız artık her ilde en az bir şubesi ve kuyumculuk faaliyetlerini de götürecek mutlak güce dönüşecek. Paydaşlarımız altın rafineleri ve tecrübeli olan sektör liderleri olacak. Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane. Bunlar bankalarla iş birliğini geliştirecek. Teyzelerimizin altınlarını finansal olarak kullanılması yönünde bizleri motive edeceklerdir.

KGF destekli kredi paketi

"Bundan sonra Türkiye büyüyecek cari açık yerine gelecek. Bundan sonra Türkiye’nin büyümesinin konuşulduğu bir döneme girdik. Bunun sağlarken Hazine ve Maliye Bakanlığımızın işletmelerin krediye erişimi teminat amacıyla paketimiz bir önceki paketlerde olduğu gibi ciddi bir katkı sağladı bugüne kadar."

3 paket devreye alınıyor

"Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. 60 milyar liralık KGF destekli kredi paketi verilecek desteklerin ilk paketi olacak. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi uygulamaya koyuyoruz."

60 milyar liralık kefalet paketi

"Hazine destekli 60 milyar liralık kefalet paketi açıklıyoruz. Bu bitince yenilenecek paketin ilk adımı. Yatırım destek paketi 25 milyar TL, ihracat destek paketi 25, işletme harcamaları destek paketi 10 milyar TL olacak."

Yatırıma 24 ay ödemesiz kredi

"Yatırım destek paketi 24 ay ödemesiz dönem, 96 ay vadeli olacak. Her bir KOBİ için limit 25 milyon, büyük firmalar için 100 milyon TL olacak. İhracat destek paketi 6 ay ödemesiz dönem, 18 ay vade olacak. İşletme harcamaları destek paketi 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli olacak."

Krediler için sözleşme

"Çekilen krediler sözleşme ile belgelenecek, faturalar takip edilecek, nakit kredi kullanımı yüzde 10’la sınırlı olacak, kredilerin tüketime gitmesi önlenecek."

Enflasyonla mücadele

"Enflasyonla mücadelede ana strateji Kısa vadeli sermaye hareketlerinin negatif etkilerini azaltarak kurun enflasyona geçişkenliğini azaltmak olacak."

Enerji fiyatları

"Reel elektrik fiaytlarının değişimi halen negatif olarak seyrediyor. Doğalgaz fiyatlarını aynı şekilde reel olarak Türkiye'de halen negatif. Biz Türkiye olarak aslında hala sübvansiyonlara ciddi bir şekilde devam ediyoruz demektir. Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar iyi bilsin, elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındır."

Kurdaki yatay yönlü seyir

Kur ve TÜFE yıllık değişime baktığımızda da sepet kur ile çekirdek enflasyonun ne kadar birbiri ile tetikleyici olduğunu görüyoruz. Türkiye’de kur fiyatlarındaki artıştan dolayı iç talepteki artışla birleşince enflasyon belli bir noktaya geldi. Sahte belgelerle söylendiği gibi doların 22 liraya gittiği ortamda değiliz. İstikrarlı bir şekilde çok düşük oynaklıklarla yoluna devam eden, beklentilere uygun ve rekabet edilebilir bir kur seviyesinde giderken hala zihinlerimiz 2020 Aralık ayına kalırsa kendimize de ülkemize de yazık ederiz.

Üretim ve satış noktalarının gönüllülük esasında fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacağız. Tüm kesimlerin iş birliği ile enflasyonun düşerek kazanan bir Türkiye’ye ulaşacağız. Birlikten bereket doğar. Kazanan Türkiye'dir.

Mobil uygulama dönemi başlıyor

"Bir mobil uygulaması başlatıyoruz. Bu mobil uygulaması ile vatandaşlarımız enflasyon düşüşüne katkı veren satış noktalarında ürün fiyat takibini yapacak. Satış noktaları kategori ve ürün özelliklerinde kolay arama yapacak. Toplam alışveriş tutarını hesaplayarak en ucuz harita çıkacak. Uygulama 1 Mart’tan itibaren başlayacak."

Londra temasları

"Biz iş dünyasının muhteşem görüntüsü ile bu ülkeyi siyasal iktidar olarak taşıyoruz. Bu vatan bu milletin emekleri ile büyüyor. Türkiye’deki 85 milyona yakın insanın sayesinde Londra’da güçlü olarak kendimizi ifade edecek kapasiteyi kullanıyoruz."

Yeni paketler gelebilir mesajı

"Biz 1 ve beraber hareket ettikçe önümüzdeki engelleri aşar geçeriz. Tasarruf ettik, dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Tedbirler paketinden önce ifade ettiğim dağıtım paketleri 1 tane değildir. Peşi sıra gelecektir. Kalkınma bankamız, Eximbank imkanlarını seferber edecek. Merkez Banka’mızın her türlü imkanı iş görenin önünde olacak."