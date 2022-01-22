Bakan Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda, cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları ile bir araya gelen Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının sona ermesinin ardından basınla paylaşılan bilgi notuna göre, Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde "Kur Korumalı TL Mevduat" gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdiklerine değinen Nebati, Türk lirası mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı.

Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ekonomistlerin ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantı sonrası konuklara tek tek söz veren Bakan Nebati, tüm katılımcıların görüş, öneri ve sorunlarını dinledi.

Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.