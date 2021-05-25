Bakan Muş: 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithal edildiği iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bakan Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır."