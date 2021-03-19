Bakan Murat Kurum vatandaşların taleplerini tek tek not aldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu.

"BAKAN KURUM TALEPLERİ TEK TEK NOT ALDI"

Felaketi yaşayan vatandaşların şikayetlerini dinleyen bakanlardan Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlardan gelen talepleri sık sık kağıda not aldığı görüldü.

"CAN KAYBI OLMADI ONA ŞÜKRETMEK LAZIM"

Bakan Soylu "Can kaybı olmadı ona şükretmek lazım. Gerisini telafi ederiz inşallah. Hiç endişe etmeyin merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Yangının yaşandığı mahalleyi gören bir tepeden bölgeyi inceleyen Bakanlar Vali Yılmaz Doruk'tan da bilgi aldı.

Bakan Kurum ise yaptığı açıklamada, "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik" ifadelerini kullandı.