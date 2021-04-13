Bakan Kurum’dan Van Gölü fotoğrafı için oy kullananlara teşekkür

Bakan Kurum, Twitter hesabından NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün 1'inci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.

Kurum açıklamasında, "Biz Van Gölü'nün güzelliğini biliyorduk, NASA'nın düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı fotoğraf yarışmasıyla dünya da öğrenmiş oldu. 5 turun sonunda, 32 yer içinde 1'inci seçilen Van Gölü'müz için oy kullanan herkese teşekkür ediyorum."