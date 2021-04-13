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Bakan Kurum’dan Van Gölü fotoğrafı için oy kullananlara teşekkür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NASA’nın düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün 1'inci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti. 

NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci seçildiNASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci seçildiGündem

 Kurum açıklamasında, "Biz Van Gölü'nün güzelliğini biliyorduk, NASA'nın düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı fotoğraf yarışmasıyla dünya da öğrenmiş oldu. 5 turun sonunda, 32 yer içinde 1'inci seçilen Van Gölü'müz için oy kullanan herkese teşekkür ediyorum."

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