Bakan Kurum'dan saldırı girişimi açıklaması
Uşak’ta bir sanayi tesisinin işletme yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı denetim ekiplerine saldırı girişiminde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denetim yapan ekiplerin maruz kaldığı saldırıya ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Uşak’ta bir sanayi tesisinde denetim yapan ekiplerimiz, işletme yetkilileri tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Görevi başındaki arkadaşlarımıza yönelik şiddeti kınıyorum. Konunun takipçisi olacağız!”
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