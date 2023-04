Bakan Kurum'dan Muhalefete eleştiri: Yalancı baharı gördük

Bakan Kurum konuşmasında, “Beyoğlu için çok kritik öneme sahip projeyi hayata geçiriyoruz. 424 araçlık otoparkımızı ve nikâh salonumuzun da temellerini atıyor, Baruthane mahalle millet bahçemizi armağan ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, kentsel dönüşümle hızlandırılmasına yönelik taşınma, kira yardımına ilişkin destek ve müjdelerini milletimizle İstanbul’umuzda paylaşacaklar. Diyorlar ki bedava konut vereceğiz, verin elinizden tutan mı var. Öyle boş vaat vermekle olmuyor. Üreteceksin, bitireceksin vatandaşın için dertleneceksin. Yalancı Baharı gördük, yolda kalan otobüsleri gördük, kardan kapanan yollar gördük, bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük, her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Bu seçimde sadece siyasi partiler, adaylar değil zihniyetler yarışacak; güzel hedeflerle kötü emeller, umut dolu ufuklarla sahte hayaller yarışacak. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var. Diğer tarafa baktığınızda Türkiye’yi yüz yıl geri götürmek isteyenler var. Bu seçim ‘Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin’ diyenlerle ‘Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım, IMF’den borç alalım’ diyenlerin seçimi olacaktır.” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Baruthane Ekolojik Parkı’nda fidan dikim alanındaki kütüğe plaket çaktı ve ilk fidan dikimini gerçekleştirdi. Bakan Kurum, "Beyoğlu’muza mahallemize hayırlı olsun. Burada çocuklarımız, gençlerimiz huzur içerisinde doğayı iklimi öğrenecekler. Bu ekolojik koridoru İstanbul’umuzun her yerinde arttırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, ”Bir tarafta “Yükselen bir Türkiye” diyen var, diğer tarafa baktığınızda ülkemize dair, ülkemizin geleceğine dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var.” dedi.

Bakan Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul Beyoğlu’nda bir dizi programa katıldı. İlk programı Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe Mahallesi 398 Konut 20 Dükkân Anahtar Teslim, Millet Bahçesi Otopark ve Nikah Salonu Temel Atma ve Ekolojik Mahalle Bahçesi Açılış Töreni olan Bakan Kurum, törende açıklamalarda bulundu.

“Beyoğlu için çok kritik öneme sahip projeyi hayata geçiriyoruz. 424 araçlık otoparkımızı ve nikâh salonumuzun da temellerini atıyor, Baruthane mahalle millet bahçemizi armağan ediyoruz”

Bakan Kurum, davalarının başkenti İstanbul ve Beyoğlu için coşkulu ve heyecanlı olduklarını, eser şöleni ve eser siyaseti için burada bulunduklarını söyledi. İstanbul’un çok daha güzel ve huzurlu olması için dev adımları hep birlikte attıklarını ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Beyoğlu’muzun şanına yakışır nefes alacak alanımızı Küçükpiyale Millet Bahçemizi de inşallah ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Yine kentsel dönüşüm kapsamında 398 yeni yuvamızı Beyoğlu’muza yakışacak, bir cazibe merkezi olacak sağlam, güçlü konutlarımızla bereketli dükkânlarımızı hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. İstanbul’un en önemli sorunlardan bir tanesi de ulaşım geliyor, trafik geliyor ve otopark sorunu geliyor. Bugün burada Beyoğlu için çok kritik öneme sahip projeyi hayata geçiriyoruz. 424 araçlık otoparkımızı ve nikâh salonumuzun da temellerini atıyor, yine bir taraftan da Emlak Konut eliyle yaptığımız, tamamladığımız Baruthane ekolojik yine mahalle millet bahçemizi, ki o mahallede ekolojik bir koridor oluşturacak sizler armağan ediyoruz. İstanbul’umuzda 39 ilçemiz olduğu gibi Beyoğlu’muzda örnek dönüşüm projelerini yapıyoruz. İnşallah bu yeni projelerimiz de Beyoğlu için, iş yerlerimiz, dükkânlarımız, daha yeşil bir Beyoğlu için dikmiş olduğumuz fidanlarımız, millet bahçelerimiz şimdiden Beyoğlulu kardeşlerimize hayırlı olsun.”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır bu şehre, bu şehrin insanlarına inançla, azimle, kararlılıkla hizmet ediyor, afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz”

İstanbul’un önemine dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu kutlu belgenin tarihini sokaklarında, hemen yanı başınızdaki masmavi boğazında, Galata’nın görkeminde huzur buluyorsunuz. Ve bu aziz şehre bir kez daha her bakışınızda hayran kalıyorsunuz. İşte bu anlayışla aslında biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır bu şehre, bu şehrin insanlarına inançla, azimle, kararlılıkla hizmet ediyoruz. Ve bu aziz şehri başta depremler olmak üzere her türlü afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. İşte İstanbul’un her yerinde kentsel dönüşüm diyoruz. Şehrimizin yerinde hızlı, gönüllü anlayışıyla sokak sokak, mahalle mahalle depreme hazır hale getirecek çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve sahada 93 bin konutumuz şu an fiilen inşaatı devam etmektedir. 93 bin kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm konutumuz sahada İstanbul’umuzun 39 ilçesinde var. Bugün Üsküdar’a gittiğinizde Kirazlıtepe’de Ferah Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı görürsünüz. Pendik, Orta ve Dumlupınar mahallerimizde temellerini daha birkaç gön önce attık. Orada büyük bir coşkuyla, büyük bir kalabalıkla temellerimizi attık. Ve yine Ataşehir Şerifali Çiftliği’nde, Kartal Orhantepe Mahallemizde dönüşümü hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

“Esenler’de Türkiye’ye örnek olacak 60 bin konutluk, Gaziosmanpaşa’da da, Zeytinburnu’nda da, Beştelsiz ve Telsiz mahallelerinde çok önemli dönüşüm projesi yürütüyoruz”

Bakan Kurum, Kartal’ta çöken binada 21 canın yitirildiğini hatırlatırken, buranın yenilenerek bin 500 konutluk dönüşüm yapıldığını belirtirken, “Esenler’de tüm Türkiye’ye örnek olacak 60 bin konutluk bir proje yürütüyoruz. 2 bin konutumuzu bitirdiğimiz, vatandaşımıza teslim ettiğimiz bir projeyi yürüterek ilk akıllı şehri inşa ediyoruz. Kâğıthane’de istinat duvarı kaymıştı. Biz yine oradaydık. Her afette, depremde, selde olduğu gibi yine vatandaşımızın dizinin dibindeydik ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızı bitirdik. Orada sadece kayan değil, o bölgedeki yaklaşık 3 bin kardeşimizi ilgilendiren bir dönüşümü bitirdik. Gaziosmanpaşa’da inşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bayram müjdesini paylaşacağımız, Gaziosmanpaşa’da da, Zeytinburnu’nda da, Beştelsiz ve Telsiz mahallelerinde çok önemli dönüşüm projesi yürütüyoruz. Tozkoparan’da, Bağcılar Demirkapı Mahallesinde, yine Örnektepe’de ve işte Okmeydanı’na kadar birçok örnek projelerin belki yıllardır girilemeyen, dokunamayan projelerimizi belediyelerimizle, vatandaşlarımızla birlikte 39 ilçemizde aralıksız devam ettiriyoruz.” dedi.

“Cumhurbaşkanımız, kentsel dönüşümle hızlandırılmasına yönelik taşınma, kira yardımına ilişkin destek ve müjdelerini milletimizle İstanbul’umuzda paylaşacaklar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın detaylarını paylaşacağı toplamda 1,5 milyon konutluk Büyük İstanbul dönüşümü için ilk temellerin atılacağını belirten Bakan Kurum, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelerini paylaşacağı 500 bini Avrupa, 500 bini Anadolu yakasında olmak üzere toplamda 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünde ilk temellerimizi Gaziosmanpaşa’da atıyoruz. Devletimizin kentsel dönüşümle hızlandırılmasına ilişkin gerek maddi, gerek yapımla ilgili desteklerini, gerek taşınma, gerek kira yardımına ilişkin desteklerini ve müjdelerini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle inşallah İstanbul’umuzda paylaşacaklar. Gaziosmanpaşa’da bir bayram müjdesinde inşallah milletimize vermiş olacağız. Biz bu konuda kararlıyız. İstanbul’da, Beyoğlu’nda 39 ilçemizde tek bir riskli yapı kalmayana dek, çocuklarımıza, evlatlarımıza, vatandaşlarımıza en iyi Beyoğlu için, en iyi İstanbul, en sağlam İstanbul için hep birlikte çalışacağız, üreteceğiz. Ve bu motivasyondan bir gün olsun uzaklaşmayacağız. Biz Beyoğlu’muzu da hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Daha 6 ay önce Beyoğlu’nda Okmeydanı’nda 2024 yılında teslim edeceğimiz 778 konutumuzu yine dükkânlarımızın temellerini hep birlikte attık. Yıllardır Okmeydanı’nın dar sokaklarına, vatandaşlarımızın yeşil alanlarının olmadığı o sokakların güzelleştirilebilmesi için işte bu önemli iradeyi bakanlığımız ve belediyemizle birlikte hayata geçiriyoruz. 778 konut yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım değerindeki projeyi vatandaşımız, Okmeydanı’mız, Beyoğlu’muz için hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

“Evlatlarımız için, evlatlarımızın geleceği için burada öğrenebilecekleri, yeşili, ekolojiyi, iklim değişikliğini öğrenebilecekleri bir bahçemiz olacak”

Beyoğlu’nda 2 etapta yürüttükleri dönüşüm projemizin birinci etabını tamamladıklarını, 398 yeni sıcak yuva ile birlikte 20 dükkânın anahtarlarını birazdan teslim edeceklerini belirtirken, “Yine Küçükpiyale millet bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Millet Bahçemizden nikah salonuna, oyun alanlarına, yeşil yürüyüş yollarına, bisiklet yollarına, tematik bahçelere kadar birçok sosyal donatı işin içinde yer alacak. En geç önümüzdeki yılın başında tamamlayıp Beyoğlulu kardeşlerimize armağan edeceğiz. Yine 424 araçlık otoparkımızın ve nikâh salonumuzun da temellerini atıyoruz. Tamamladığımız Baruthane ekolojik mahalle bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz. Evlatlarımız için, evlatlarımızın geleceği için burada öğrenebilecekleri, yeşili, ekolojiyi, iklim değişikliğini öğrenebilecekleri bir bahçemiz olacak. Bahçemizin içinde her türlü bitkilerden böcek otelinden spor sahalarına, meyve bahçelerinden seralarımıza kadar birçok alan bulunuyor. Burada gençlerimiz, çocuklarımız yeşille iç içe hem yeşili öğrenecekler, hem doğaya saygılı olmayı, doğayla iç içe yaşamayı ve iklim değişikliği ile mücadelede bizlerle birlikte yol yürüyecekler.” İfadelerine yer verdi.

“Muhteşem Türk şehirleri için, herkesin İstanbul’u, eserlerin İstanbul’u, hepimizin İstanbul’u için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz”

Beyoğlu’nda dönüşüme kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirtirken bir müjdeyi daha paylaşmak istediğini kaydeden Bakan Kurum, “Daha önce Okmeydanı’na başlattığımız dönüşümün hemen akabinde de Hacıhüsrev mahallemize gireceğimizi ifade etmiştik. Orada da görüşmelerimizi bakanlığımız, belediyemiz vatandaşımıza yapıyor. İnşallah orada da davulla, zurnayla Hacıhüsrev’de dönüşüm nasıl olurmuş tüm cihana göstereceğiz. Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Şu an hak sahipliği çalışmalarımızı yapıyoruz. Okmeydanı’ndaki mahallemizde dönüşümü daha da güçlendirmek için kentsel dönüşüm ofisimiz kuruluyor. Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşümü daha da büyüteceğiz. Beyoğlu İstanbul’umuzun kalbi. İstiyoruz ki buradaki tarihi değerleriyle tescilli binalarıyla çok daha güvenli hale gelsin. Bütün kardeşlerimizin rızasını alarak yeni konutların inşasını başlatacağız. Yeni Hacıhüsrev’i sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bu canlar bu bedenlerde durdukça; muhteşem Türk şehirleri için, herkesin İstanbul’u, Esenler’in İstanbul’u, Hepimizin İstanbul’u için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var diğer tarafa baktığınızda Türkiye’yi yüz yıl geri götürmek isteyenler var”

Bakan Kurum, önümüzde çok kritik bir seçimin olduğunu ve safların netleştiğini ifade ederek,” Bir tarafta “Yükselen bir Türkiye” diyen var, diğer tarafa baktığınızda ülkemize dair, ülkemizin geleceğine dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için gece gündüz çalışan, koşturan, duble yollar yapan, köprüleriyle, tünelleriyle, hızlı trenleriyle, şehir hastaneleri ile, havalimanlarıyla, millet bahçeleri sosyal konutları tarihi kent meydanları ile modern üniversiteler, inşa edenler var. Diğer tarafa baktığınızda milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var. Diğer tarafa baktığınızda Türkiye’yi yüz yıl geri götürmek isteyenler var. “ dedi.

Bakan Kurum, İstanbul özelide 39 mahallede 695 bin konutu dönüştüren sahada ise fiilen 93 bin konutu dönüştürdüklerin altını çizerek, “Diğer tarafa baktığınızda, İstanbul’un deprem bütçesini 6 kat düşürenler, 5 yılda 100 bin konut sözü verip, 1500 günde 1500 konutu teslim etmeyenler var. Bir baktık bu manzara 14 Mayıs’ta hepimizin bakacağı manzaradır. AK Parti’miz Cumhur İttifakı’mız yuva kazandıran 5 milyon yuva inşa eden liderimizle biz hep birlikte, milletimizin yanında yol yürüdük. Hep milletimizin yanında olduk, kardeşlerimizin yanında olduk. “ ifadelerini kullandı.

“Yalancı Baharı gördük, yolda kalan otobüsleri gördük, kardan kapanan yollar gördük, bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük, her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik”

Bakan Kurum, Cumhuriyet Halk Parti’sinin 4 yıl önce seçimlerde verdiği sözleri tutmadığını hatırlatarak, “Cumhuriyet Halk Partisi bundan 4 yıl önceki seçimlerde şöyle diyordu. ‘Martın Sonu Bahar Olacak’ diyordu demi? Ne hikmetse o marttan 4 yıl geçti. Kocaman 4 yıl. O baharı biz ne İstanbul’da, ne Ankara’da, ne de İzmir’de göremedik. Nasıl bir baharsa o. Bu şehirlerde bu aziz milletimiz bu baharları göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz? Yalancı Baharı gördük! Yolda kalan otobüsleri gördük! Kardan kapanan yollar gördük! Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük! Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik, yatırım göremedik. Kılıçdaroğlu, şimdi de kalkmış; ‘Yine Baharlar Gelecek!’ diyor. Sizin vaat ettiğiniz yalancı bahardan bu millete geçmişte ne hayır geldi ki şimdi de sizden yenibaharlar bekleyelim, hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim? Biz AK Parti olarak kararlıyız! Cennet vatanımızı, şehirlerimizi, İstanbul’umuzu, İstanbul’un 39 ilçesi 963 mahallesini ekibimizle birlikte gece gündüz çalışacağız. Bunların yalancı baharına, yalan rüzgârlarına, sahte vaatlerine asla terk etmeyeceğiz!“ ifadelerini kullandı.

“Bu seçimde sadece siyasi partiler, adaylar değil zihniyetler yarışacak; güzel hedeflerle kötü emeller, umut dolu ufuklarla sahte hayaller yarışacak”

Bakan Kurum, bu seçimde sadece siyasi partiler, adaylar değil zihniyetler yarışacak; güzel hedeflerle kötü emeller, umut dolu ufuklarla sahte hayaller yarışacak diyerek, “Diyorlar ki bedava konut vereceğiz, verin elinizden tutan mı var. Biz iki gün önce İstanbul’un Finans Merkezi olması adına 65 milyarlık projeyi bitirdik, teslim ettik. Ekonominin ve finansın başkenti olsun diye uğraşıyoruz. Bu anlayışla hemen arkasından Fikirtepe’de anahtarlarımızı teslim ettik. 60 bin kardeşimizi ilgilendiriyor. 2 ve 3’üncü etabın müjdesini verdik. İki gün sonra Pendik’te 1700 konutun temelini attık. Bugün Beyoğlu’nda Hacıhüsrevdeyiz, Okmeydanı’ndayız temellerimizi atıyoruz, fidanlarımızı dikiyoruz. Yarın Gaziosmanpaşa’dayız temellerimizi atacağız anahtarlarımızı vereceğiz. Bayramda afetzede kardeşlerimizin yanındayız. Onlara söz verdiğimiz ilk evlerin anahtarlarını vereceğiz. Öyle boş vaat vermekle olmuyor. Üreteceksin, bitireceksin vatandaşın için dertleneceksin. Hayal edeceksin o hayalleri de bir bir gerçeğe çevireceksin.” şeklinde konuştu.

“Bu seçim “Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin” diyenlerle “Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım, IMF’den borç alalım” diyenlerin seçimi olacaktır”

Bakan Kurum bu seçim, “İstanbul Finans Merkezi ile ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz” diyenlerle “Londra’daki tefecilerden borç alacağız!” diyenlerin seçimi olacağını söyledi. Bakan Murat Kurum, “Emin olun bu seçim, o seçim. Bu seçim ‘Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin’ diyenlerle ‘Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım, IMF’den borç alalım’ diyenlerin seçimi olacaktır. Bu seçim, ‘SİHA’lar üretilsin, TOGG’larımız üretilsin yapılsın, TCG Anadolu ile dünyaya meydan okunsun’ diyenlerle SİHA’lar yerli değil, biz SİHA’ların üretimini durduracağız, TOGG milli değil, İtalya’dan üretilmiş Bursa’ya öyle gelmiş, TCG Anadolu insansız uçak gemisi de neymiş” diyenlerin seçimidir. Şimdi burada Beyoğlu’ndaki kardeşlerimize soruyorum. İşte böyle bir kritik seçime giriyoruz. 14 Mayıs’ta “Yeniden Şahlanış” dönemini Beyoğlu’nda başlatacak mıyız? Türkiye Yüzyılı için, var gücümüzle çalışacak mıyız? Beyoğlu’nda, “Doğru Zaman, Doğru Adam” Recep Tayyip Erdoğan diyecek miyiz? Hepimizin, herkesin İstanbul’u için Beyoğlu için; hep birlikte çalışacağız, üreteceğiz. 14 Mayıs’ta inşallah Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı’mızı rekor oylarla destekleyeceğiz. Yeniden Yeni Yüzyıl’ın başlangıcını hep birlikte yapacağız diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allaha emanet ediyorum. “ diyerek sözlerini bitirdi.