Bakan Kurum'dan konut müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz, yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.