Bakan Kurum'dan konut müjdesi!
Bakan Kurum: "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz, yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz, yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.
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