Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Deprem bilinciyle yaşayarak ve dirençli şehirler inşa ederek, depremin felaketle sonuçlanmasının önlenebileceğini; bunun da devlet-millet işbirliği üzerine inşa edilen bir seferberlik şuuruyla mümkün olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle, dönüşüm çalışmalarımızı bir seferberlik anlayışıyla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye genelinde, sosyal konutlarımızla beraber 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik; 13 milyon vatandaşımızın hayatını değiştirdik”

Bakan Murat Kurum, Türkiye genelinde sosyal konutlarla beraber 3 milyon 200 bin konutu yenilediklerini ve 13 milyon vatandaşın hayatını değiştirdiklerinin hatırlatarak “Bugün 81 şehir, 922 ilçemizde toplam 250 bin konutun dönüşümü hızla devam ediyor. Medeniyetimizin başkenti İstanbul’umuzu, özellikle deprem ve dönüşüm noktasında tutulmayan sözlerin gölgesinde bırakmadık. 39 ilçemizde özel sektörümüzle beraber toplam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 93 bin konutun dönüşümü sürüyor. Karabük’ten Mersin’e, Erzincan’dan Adana’ya, Bingöl’den Manisa’ya, Gaziantep’ten Uşak’a kadar; İstanbul dışındaki diğer 80 ilimizde toplam 157 bin konutun dönüşümüne de hızla devam ediyoruz.” diye konuştu.

“Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla 45 ilimizde; 80 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz”

Bakan Kurum, “Kadim medeniyetimizin en güzel mirasları olan, şehirlerin adeta hafızası olan kent meydanlarımızı ‘Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı’ anlayışıyla gün yüzüne çıkartıyor, geleceğe taşıyoruz.” diyerek bugün 45 ilde 80 tarihi meydanın yeniden ihya edildiğini vurguladı.

Geçmişin estetik anlayışının yeni mimari yorumlarla zenginleştirildiğini belirten Bakan Kurum, “Şehirlerimizin tarihi kimliklerini milletimizle buluşturuyoruz. Konya’da Mevlâna Meydanı projemizle tarihe yolculuk ediyor, Mevlana hazretlerinin yürüdüğü o meydanları, o sokakları tarihi hüviyetine uygun olarak yeniden canlandırıyoruz. Edirne’de Mimar Sinan’ın emaneti Selimiye Camii ve çevresini tıpkı eski günlerinde olduğu gibi bütün ihtişamıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa’da; Ulu Cami’yi de içine alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesini, Selçuklu şehri Bitlis’imizde köprülerimizi, hanlarımızı, medreselerimizi kapsayan meydanımızı, Balıkesir’imizde Zağnos Paşa camii çevresindeki maneviyatı yeniden harekete geçiriyor, Zonguldak ve Sinop’ta yeşili, maviyi ve tarihi yeniden buluşturuyoruz.” dedi.

“Tüm bu meydanlar, güzelleştirme faaliyetleri Türkiye Yüzyılı’nın Muhteşem Türk Şehirlerinin birer nişanesi, birer mührü olarak şehirlerimizin kalbinde bütün ihtişamıyla yükselecektir”

Bakan Kurum yapılan çalışmalarla ilgili konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Terör eylemleri sonucunda harabeye çevrilen Diyarbakır Sur’u, Şırnak’ta ve Iğdır’daki bizlere tarihimizin emaneti olan meydanları ve kültürel alanlarımızı aslına uygun olarak yeniden kazandırıyoruz. Ankara Hergelen Meydanı ve çevresini; Kızılcahamam kasaplar çarşısını, çevre cadde ve sokaklarını; yeni ticari ve kültürel birimlerle, tescilli yapıları da koruyarak hemşerilerimize armağan ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nde anıt ağaçları ve tarihi binaları muhafaza ederek Türkiye Yüzyılı’nın başkentine yakışır bir mahalle haline getiriyoruz. Trabzon'un çehresini değiştiren Çömlekçi projemizin inşaatı hızla devam ediyor. Rize Merkez’deki meydan projemizi içerisinde kültür, peyzaj ve yürüme alanlarıyla birlikte kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Diğer illerimizde olduğu gibi, aynı hassasiyetle; Erzurum Tarihi Meydanı, Yozgat Çapanoğlu Cami, Muş, Kütahya, Isparta, Bingöl, Afyon ve Kayseri yenileme projelerimizi de kısa sürede tamamlayacağız. Ülkemizin her yerinde hayata geçirdiğimiz sokak güzelleştirme çalışmalarımızla şehirlerimizin, caddelerimizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. İşte tüm bu meydanlar, güzelleştirme faaliyetleri Türkiye Yüzyılı’nın Muhteşem Türk Şehirlerinin birer nişanesi, birer mührü olarak şehirlerimizin kalbinde bütün ihtişamıyla yükselecektir.”

“Kamulaştırmadan etkilenen köylerde; 8 milyar 410 milyon lira yatırımla yöresel mimariye uygun 11 bin 212 konutu inşa ettik”

Yöresel dokuya uygun tarım köy projelerini 81 ilin kırsal bölgelerinde yaygınlaştırdıklarını, şu anda sahada toplam 7 bin yeni köy evini tamamladıklarını ve kalanlarını da inşa ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, “İskân Kanunumuz kapsamında kamulaştırmadan etkilenen köylerde; 8 milyar 410 milyon lira yatırımla yöresel mimariye uygun 11 bin 212 konutu inşa ettik.” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, “Yine Yusufeli’mizi de yeni yerlerine taşıyor, Cumhuriyet tarihinin nüfus ve bina sayısı olarak en büyük iskân ve taşınma projesini gerçekleştiriyoruz. Ağrı’da şehir içinde kalmış ahırları yeni yerlerine taşıyoruz. 314 ahır ve 3 veterinerlik binasından oluşan Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi’nin temelini attık. 2023 yılı içinde tamamlayacağız.” dedi.

“24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık”

Bakan Kurum, kentsel dönüşümle beraber yapı denetim sistemlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin Türkiye’yi depreme hazırlama noktasında hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Türkiye bugün yapı denetim sistemiyle; 7/24 esasıyla çalışarak 6.6 milyon ev ve işyerinin denetimi tamamlamıştır. Sonuç olarak, 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık. İşte baştan itibaren ifade etmeye çalıştığım tüm bu sosyal konut, eski binaların dönüşümü ve yeni binaların etkin denetimiyle; evlerimizde ve işyerlerimizde konforu, modern koşulları yakalayacak; 2035 yılına kadar ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Artık enkazını en kısa zamanda kaldıran, vatandaşına en kısa zamanda ulaşan bir Türkiye, devletine güvenen bir millet ve yaraları hızlıca saran bir Türkiye var”

Bakan Murat Kurum; ülke olarak, millet olarak birçok sel, deprem, yangın afetiyle karşı karşıya kaldıklarını; Türkiye’nin bu afetlerde bir olduğunu ve tüm zorlukları beraber göğüslediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Artık enkazını en kısa zamanda kaldıran, vatandaşına en kısa zamanda ulaşan bir Türkiye var. Krizi en doğru ve hızlı şekilde yöneten bir Türkiye var. Devletine güvenen bir millet ve yaraları hızlıca saran bir Türkiye var. Afet olan tüm il ve ilçelerimizde, tarihin en büyük, en kapsamlı, en hızlı dönüşümlerine imza atan güçlü bir Türkiye var. İşte bizim, Türkiye Yüzyılı iddiamızın referansı da, çıkış noktası da bu aziz millettir ve her alanda güçlü devletimizdir. Elazığ, Malatya ve İzmir’de meydana gelen depremlerde, Giresun, Kastamonu, Sinop, Rize, Bartın’da yaşanan sel felaketlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında canlarımızı yitirdik, ama milletimizin yaralarını sarmak için bir an bile durmadık. Ne zaman bir yerde deprem, sel, yangın afeti olduysa milletimizin yanında olduk. TOKİ’mizle, İller Bankamızla, Yapı İşleri ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüklerimizle hızlı bir şekilde dönüşüm çalışmalarımızı başlattık.”