Bakan Kurum'dan İzmir depreminin 2'nci yıl dönümü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin 2’nci yıl dönümü nedeniyle resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

“2 yıl önce bugün! Saat 14.51! 16 saniye! Hiç bir anını unutmadan İzmir’imizde depremin izlerini silmeye çalıştık. Başlattığımız büyük dönüşümle yavrularımızın geleceğe güvenle bakacakları okullar; hemşehrilerimizin sağlıkla oturup çalışacağı ev, iş yerleri inşa ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah memleketimize bir daha deprem acısı yaşatmasın!”

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da İzmir depreminin 2’nci yıl dönümünde, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verildi”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da, İzmir depremi sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

117 kişinin yaşamını, 1.034 kişinin yaralandığı 30 Ekim 2020 İzmir depreminin 2’nci yıl dönümünde Bakanlık, Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların bulunduğu alandaki 7 adet proje alanının "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendiğini açıkladı.

Söz konusu “Rezerv Yapı Alanları”nın imar planı değişikliklerinin TOKİ tarafından hazırlanarak Bakanlıkça onaylandığı bildirilen açıklamada, bu alanlarda yapı ruhsat süreçlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğünce tamamlandığı, yapı kullanma belgelerinin 7 adet proje alanının tamamında düzenlenip onaylandığı aktarıldı.

“İzmir Depremi sonrası TOKİ tarafından 5 bin 61 konut ve 357 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi”



Bakanlık açıklamasında, İzmir depremi sonrası TOKİ tarafından bölgede 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, 8 derslikli anaokulu, 24 derslikli ilköğretim ve ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı ihalesinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca rezerv alanda da 3 bin 657 konut, 68 iş yeri ve 8 derslikli anaokulunun da ihalelerinin yapıldığı bilgisi verilerek bu projelerden; 397 konut ve 2 iş yerinin teslim işlemlerine başlandığı ve 444 konut, 6 iş yeri ve genel altyapı işlerinin ise iskân ve abonelik işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.

“1404 konut ve 289 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi”



Bakanlık açıklamasında, bu kapsamda 1.404 konutun ve 289 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği, teslim edilmeyen konut bağımsız birim adedinin 15, ticari birim adedinin de 10 olduğu belirtildi.

“2 bin 816 konutun ve 60 iş yerinin yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor”

Açıklamada İzmir’in Bayraklı ilçesinde şehir hastanesinin olduğu bölgede yaklaşık 375 hektarlık alanın da “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edildiği, bu bölgede 2 bin 816 konut ve 60 iş yeri inşaatlarının etaplar halinde devam ettiği ve yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

“Toplam 184 bin 685 binada hasar tespit çalışması yapıldı, 9 bin 49 bina depremden etkilendi”



Bakanlık tarafından 30 Ekim 2020 İzmir depremindeki hasar tespit çalışmalarına yönelik de açıklamada bulunuldu. Açıklamada, meydana gelen depremde Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü koordinasyonunda saha tespit, destek, lojistik ve ofis ekipleri olmak üzere, toplamda 1.316 personelin görev aldığı aktarıldı. Ayrıca 8’i yıkık, 35’i acil yıkılacak, 633’ü ağır hasarlı, 603’ü orta hasarlı, 7 bin 771’i az hasarlı, 175 bin 636’sı hasarsız olmak üzere toplam 184 bin 685 binada hasar tespit çalışması yapıldığı ve bu binalardan 9 bin 49’unun depremden etkilendiği ifade edildi.



“TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu: İzmir’de meydana gelen deprem sonrası devletimiz tüm imkânlarıyla seferber oldu”

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası devletin tüm imkânlarıyla seferber olduğunun altını çizerek “Bu doğrultuda depremzede vatandaşlarımıza bir an önce sağlıklı ve güveli konutları ulaştırmak için Sayın Bakanımız Murat Kurum, söz verdi depremzede vatandaşlarımıza. Yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerinde dönüşümünün sağlanması için proje çalışmalarına başlandı. Binalarımızın tamamı depreme dayanıklı yapıdadır. Hak sahiplerimiz, depremzede vatandaşlarımız güvenli şekilde yuvalarında oturabilirler.” diye konuştu.



“Hak sahibi Hatice Baltırak: Allah bin kere razı olsun, ayağı taşa değmesin Bakanımız Murat Kurum’un. 18 ayda 20 ayda evlerimiz bitti”



2 yıl önce yaşanan İzmir depreminde evi yıkılarak eşini kaybeden ve yeni konutu teslim edilen Hatice Baltırak da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini sunarak, “Baktım ki evimiz yan yatmış. Eşim balkondaymış, göçüğün altında balkonda kalmış. Bir cehennem günüydü. Allah bin kere razı olsun, ayağı taşa değmesin Bakanımız Murat Kurum’un. Onunla beraber çıkardılar. 18 ayda 20 ayda evlerimiz bitti. Allah razı olsun devletimiz yanımızdaydı.” dedi.



“Hak Sahibi Sırrı Gürler: Bu devlet başımızdan eksik olmasın. Devlet olmasa perişandık”

İzmir depreminde evinin yaşanılacak hali kalmayan ve yeni konutuna 1 yıl içerisinde kavuşan Sırrı Gürler de devletin dört dörtlük iş yaptığını vurgulayarak, “Şimdi buranın başlamasıyla bitmesi 1 sene. Yani temel atma ve anahtar teslimi. Biz de 3 ay sonra şubatta anahtarı aldık, nisanda taşındık. Bu devlet başımızdan eksik olmasın. Devlet olmasa perişandık. Sağlam, depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz. Malzeme kalitesi çok güzel. Şirin bir evimiz oldu yani. Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.