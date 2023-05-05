Bakan Kurum kangren olmuş bir sorunu daha çözdü!

Fikirtepe 1. etapta yer alan ve Haldız İnşaat’ın tamamlayamadığı konutlarla ilgili vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların farkında olduklarını belirten Kurum, “Bir diğer müjdemiz, 1. etapta yer alan Haldız ve Obaköy projeleriyle ilgili. Bu da kangren haline gelmiş bir süreçti, maalesef inşaatlar tamamlanamamıştı. Bu projeleri de yine Bakanlık olarak biz tamamlayacağız.” dedi.

Müjdenin ardından salondan büyük alkış alan Bakan Kurum, “İyi niyetle başlanan bir süreç bugün ne yazık ki istenilen gibi tamamlanamamıştı. Obaköy ve Haldız projeleri Emlak Konut eliyle yapılacak. Tabela oraya dikilecektir. Rahat olun” dedi.

Fikirtepe’de arapsaçına dönen tüm kentsel dönüşüm problemlerine el attıklarını dile getiren Bakan Kurum, “Fikirtepe'de Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle 60 bin vatandaşımızın hayatını değiştirecek bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz, mağdur olmamaları için Büyük Fikirtepe dönüşümünde 12 bin konut inşa ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

17 Nisan'da bin 648 konutun anahtarlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle teslim ettiklerini hatırlatan Kurum, “Konutlarımızı yine aynı hız ve motivasyonla en geç bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” dedi.