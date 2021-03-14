Bakan Kurum'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında 'Bedeli ne olursa olsun bu sorunu çözmeliyiz' sözlerini hatırlatan Bakan Kurum, "Türkiye genelinde Ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bunların yenilenmesi gerekiyor. 5 yıllık bir hedef koyduk. Her yıl 300 bin konut dönüştürerek bunu başarmayı hedefliyoruz" dedi. Kendi evlerini yapmak isteyen vatandaşlara Emlak Katılım Bankası aracılığıyla destek olduklarını da aktaran Kurum, "Bu kapsamda 125 bin TL olan kredi limitini 200 bin TL'ye çıkardık. Bu kredinin faizinde ise 400 baz puanlık indirim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un açıklamalarından satırbaşları:

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Başta sağlık bakanımız olmak üzere sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden doktorlarımıza hemşirelerimize Allah rahmet eylesin. Bir de İçişleri Bakanımızı Sayın Süleyman Soylu'ya da baş sağlığı diliyorum.

CUMHURBAŞKANIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HIZ KATTI

Bu sistemle birlikte yurdumuzun dört bir yanına birçok hizmetle vatandaşımızın yanında olduk. Bu sistemle sorunların daha hızlı çözülmesini olanak tanıdı. Sahada bu problemleri hemen yerinde çözmek büyük avantaj oldu. 300 ziyaret yaptık 500 proje başlattık. Biz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri koyduk. Sistemle birlikte bürokrasiye takılan sorunları hızlı bir şekilde çözüyoruz. Başarılı olduğunu görüyoruz. Şehirlerimizin bu anlamda mutlu olduğunu düşünüyoruz. Altyapı ve üst yapıda atılacak adımları hızla atıyoruz. Kentsel dönüşüme hız verdik. Bu kararların hepsini istişare ederek aldık. 2-3 sene içinde projelerimiz tamamlandığında şehirlerimiz nefes alacak.

SALGINA RAĞMEN DURMADIK

Salgınla birlikte bir ekonomik kriz ortaya çıktı. Bu dönemde başarılı bir yönetimle dünyanın lider ülkelerden biri haline geldik. Bu birilerini rahatsız ediyor. Biz buna rağmen bütün yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yollarımız, hastanelerimiz, köprülerimiz, millet bahçelerimizin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Çok güçlü ve potansiyelli bir ülkeyiz. Aşılamada dünyada beşinciyiz. Biz bu süreçte çiftçimizi esnafımızı mağdur etmeye çalışıyoruz. Belediyelerimizle yakın temastayız. 84 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberliği sağladığı her süreçten biz başarı ile çıktık.

6,7 MİLYON KONUT DÖNÜŞÜM BEKLİYOR

Şuanda önceliğimiz salgınla mücadele ama deprem ülkemizin bir gerçeği. Nüfusumuzun yüzde 71'i deprem bölgesinde. 80 bin vatandaşımızı depremlerde kaybettik. En son Giresun Dereli'de heyelan sebebiyle büyük yıkıntılar oldular. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bunların yenilenmesi gerekiyor. 5 yıllık bir hedef koyduk. Her yıl 300 bin konut dönüştürerek bunu başarmayı hedefliyoruz.

'BEDELİ NE OLURSA OLSUN BU SORUNU ÇÖZMELİYİZ'

2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu için 'Bedeli ne olursa olsun bu sorunu çözmeliyiz' ifadelerini kullandı. Buna siyaset üstü baktı. 2012'den bugüne 1,5 milyon konutun dönüşümü sağlandı. Vatandaşımızı daha güvenli yerlerde ikamet etmelerini sağladık. 2020 yılından itibaren 272 bin kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Sosyal konutlarımız hariç. 180 milyar liralık yatırım yaptık. Her yıl 50-60 bin konutu kentsel dönüşüm projesi olarak yapıyoruz.

15,5 MİLYAR TL'LİK KİRA YARDIMI YAPILDI

Vatandaş kentsel dönüşümü yerinde istiyor. Çevresinden ayrılmak istemiyor. Onların rızasını almalıyız. Dönüşümü hızlı yapmalıyız. Bugüne kadar 15,5 milyar liralık kira yardımı yaptık. Bazı bölgelerde projeler başlamış ve yarım kalmış. Ya müteaahit ya da vatandaştan kaynaklı. Biz bu sorunları çözmek için adımlarımızı atıyoruz.

ARSA RANTININ ÖNÜNE GEÇTİK

Biz adaletli bir imar anlayışı ile hem yatırımcıyı hem de vatandaşımızı korumalıyız. Bunun için değer artım payı getirdik. Geçmişte yaşanan sıkıntıları bertaraf ediyoruz. Arsa rantında kimsenin haksız kazancın önüne geçtik. Değer artım payının tamamını kamuya ödenmesi kararı alındı.

125 BİN TL OLAN KREDİ LİMİTİ 200 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Kartal ve Kağıthane'de yıkılan binalar ile ilgili Bakanlık olarak resen biz el attık ve bu sorunları çözdük. Daha önce bin konut yapmamış kişilerin bu işi yapmaması gerekiyor. Bunun için teknik yeterliliği olan firmaların bu işi yapması gerekiyor. Bu düzenleme de hayata geçirildi. Tamamlama sigortası zorunluğu getirdik. Bunun yanı sıra vatandaşımız kendi yapmak isterse 125 bin TL olan kredi limitini 200 bin TL'ye çıkardık. Bu kredinin faizinde ise 400 baz puanlık indirim yapıyoruz. Bunun için Emlak Katılım Bankası'na başvurabilirler. Bu para direk yükleniciye verilmeyecek. İnşaat ilerlemesine göre ödeme yapılacak. Riskli binaları dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın taleplerine de yanıt veriyoruz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz incelemelerini yapıyor. Bu projelerin maliyetlerinin yüzde 30-40'nı karşılıyoruz.

BİR YIL İÇİNDE 26 BİN KONUT YAPILDI

Elazığ, Malatya ve İzmir'de bütün riskli binalar denetlendi. Bütün tespitler yapıldı. Sonra yıkım süreçleri başladı. Vatandaşımıza taşınma ve kira yardımı yaptık. Elağız'da 21 bin, Malatya da ise 6 binlik konut çalışmalarını başlattık. TOKİ bu konuda çok önemli bir mücadele veriyoruz. 6'ıncı aydan itibaren teslimatlarını yaptık. 8 bin 400 konut tamamlanmış durumda. Yaptığımız konutlar mahalle kültürü devam edecek şekilde inşa edildi. Tarımköy projeleriyle kırsalda dönüşüme de başladık. Bunları vatandaşımızın rızası olarak yaptık. Bir yıl içinde 26 konut başlatmak kolay değil. Dünyaya örnek olacak bir iş yapıyoruz. Giresun Dereli'de inşaatlarımız hızla devam ediyor. Bu yıl içiresinde konutlarımızı teslim edeceğiz. Aynı acıları bir daha yaşamamak için bütün önlemleri alıyoruz. İzmir'inde kentsel dönüşüm anlamında bazı sorunları var. Yumuşak bir zemine sahip. 90 ve öncesi yapılan binalar mevcut. Orada da 5 bin konutluk bir proje başlattık. Bayraklı 'da 7 ayrı alanda çalışma yapıyoruz.

İSTANBUL'DA 117 BİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DEVAM EDİYOR

Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Sancaktepe, Pendik, Kartal ve Kadıköy Fikirtepe'de 117 bin proje devam ediyor. Bunları yıkıp yeniden yapıyoruz. Yeni Fikirtepe için çok güzel bir tasarım ve imar planı hazırlandı. Vatandaşlarımızın eski mülkiyet haklarını koruyarak yapıyoruz. Nisan ayında ihalelerine başlıyoruz. Ataşehir'de yaptığımız İstanbul Finans Merkezi'mizi yapıyoruz. 3,5 milyon metrekarelik bir alana sahip. 10 milyar liralık bir yatırım bedeli var. Depreme dayanıklı bir yapı. Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu'nda önemli projelere başladık. Eyüp'te, Gaziosmanpaşa'da devam eden projeler var. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık. 3 bin riskli bina için hemen harekete geçtik.

Kanal İstanbul güzergahında mağdur olan vatandaşlarımız için çalışmalarımızda başladı. Yani İstanbul'un hemen hemen her bölgesinde faaliyetlerimiz devam ediyor.

MALTEPE BELEDİYESİ'NDEKİ ÇÖP SORUNU

Biz buna çok üzülüyoruz. Bir saattir biz burada yaptığımız projeleri konuşuyoruz. Marmaraylar, köprüler, şehir hastaneleri gibi büyük projeler hayata geçiyoruz. Biz bu çöp sorunun 27 yıl önce konuşuyorduk. Bu şimdi konuşulacak bir konu değil. CHP'ye oy verin biz uçuracağız' diyorlardı. Biz uçan çöp poşetleri görüyoruz. Bu vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atan bu durum için hükümet olarak devreye gireriz. Ama biz bugün çöpü konuşacaksak burada bir yanlışlık var.

BAKAN KURUM'DAN BELEDİYELERE ÇAĞRI

Haliç'teki kirliği vatandaşımızın takdirine bırakıyorum. Biz yapmadıklarını konuşmayayım. Temel atmama üzerine yapılan bir siyaset bir şey kazandırmaz. Vatandaşımıza her alanda daha iyi hizmet vermek için birlikte hareket etmeliyiz. İstanbul'da 300 bin konut acil olarak dönüştürülmeli. Bunun yüzde 20'sini şuan biz yapıyoruz. Belediyelerimize burada çağrıda bulunuyorum. Sizde bu taşın altına elinizi koyun.

OTOPARK YÖNETMELİĞİ AY SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Otopark yönetmeliğiyle alakalı görüşmelerimizi yaptık. Ay sonu itibariyle yürürlüğe girecek. İlçe beledilerine otopark yapma zorunluğu getiriyoruz. 3 yıl içinde yapmaları gerekecek. Elektrikli otomobiller için çalışmamız var. Bunun için şarj istasyonu zorunluğunu getiriyoruz.