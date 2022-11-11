Bakan Kurum'dan Diyarbakır'ın Sur ilçesi baştan aşağı yenilendi mesajı!

Paylaşılan video açıklamasında gerçekleştirilen çalışmalarla şehrin göz bebeği olan Sur ilçesinin baştan aşağı yenilendiği vurgusu yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7 yıl önce terörün yok etmek istediği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yürüttüğü restorasyon ve inşa çalışmalarıyla tarihî dokuyu yeniden gün yüzüne çıkardı. Sur’da yürütülen çalışmalar kapsamında inşa edilen yeni evler, iş yerleri ve yaşam alanlarıyla vatandaşlar terörün izlerinin silindiği yepyeni bir hayata başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Diyarbakır İl Müdürü Nurullah Bilgin: “Sur tam bir açık hava müzesi olacak”

Bakanlık tarafından Sur’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Diyarbakır İl Müdürü Nurullah Bilgin, “Sur’un eski hâli ile yeni hâli arasındaki fotoğrafları kıyasladığınız zaman bütün bu anıtsal eserler etrafları komple işgal altında, derme çatma herhangi bir mühendislik hizmeti görmemiş yapılarla doluydu. Tüm bu alanlar temizlendi, Diyarbakır Kalesi’nin silueti ortaya çıkarıldı. Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ve İlbank tarafından çalışmalar tamamlandığı zaman camileri, hanları ve kiliseleri ile Sur tam bir açık hava müzesi olacak.” ifadelerini kullandı.

“Sur’da 506 konut inşa edildi, 3 bin 822 iş yeri ve konutta cephe yenileme çalışması yapıldı”

Video mesajda yapılan açıklamada, çalışmalar esnasında tarihin ve doğal güzelliklerin korunması için büyük hassasiyet gösterildiği vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Sur ilçesine 506 konut inşa edildi, 3 bin 822 iş yeri ve konuta da cephe yenileme çalışması yapıldı. Tüm bunlar yapılırken şehrin tarihî ve doğal güzelliğinin korunması için büyük hassasiyet gösterildi. Yapılar; cumbasıyla, eyvanıyla, havuzu ve avlusuyla aslına uygun tasarlandı. Çalışmalarda 300’ün üzerinde mimar ve sanat tarihçisi görev aldı. Kadim bir medeniyete sahip Diyarbakır’da Kurşunlu Camii, Ulu Cami, Surp Giragos Kilisesi ve Protestan Kilisesi gibi tarihi geleceğe aktaran eserlerin de restorasyonu yapıldı. Tarihî eserler, tüm bu çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bölgeye sosyal alanlar, spor tesisleri, okullar yapıldı. Yeşil alanlar artırıldı, tarihî Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri arasına Millet Bahçesi yapıldı.”

“Sur, İstanbul Kapalı Çarşı gibi güzel oldu”

Paylaşılan videoda Mezopotamya’nın kalbi Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan vatandaşlar da duygularını dile getirerek, “Eski ile yeni arasında çok fark var. Eskiden kimse girmiyordu çarşıya ama şimdi çok çok memnunuz. Daha evvelden çarpık bir kentleşme vardı. Şu anda hakikaten bakıldığı zaman İstanbul Kapalı Çarşı gibi güzel oldu. Yapıların etrafını açarak bu görselleri, bu güzellikleri insanlara kavuşturuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Sur’un duvarına sırtını dayayan evler yapmışlardı. O yapıların temizlenmesi çok güzel olmuş, harika olmuş” ifadelerini kullandılar.