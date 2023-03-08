Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak yeni konutlar, geçici barınma alanlarının inşasındaki son durum, şehirleri yeniden ayağa kaldırma süreci ve İstanbul’da 1,5 milyon konutluk kentsel dönüşüm planına ilişkin merak edilen tüm soruları CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında yanıtlıyor.

Ahmet Hakan ve Bakan Kurum programı Nurdağı'nda gerçekleştiriyor.

Bakan Kurum'ın açıklamalarındaki başlıklar şu şekilde:

Bütün işleri kordinasyon içinde yürütmemiz gerekiyor. Depremden 2 saat sonra hepimiz deprem bölgelerine gittik. Buraya geldiğinizde aklınıza İzmir geliyor, Van geliyor. Ne yapmanız gerektiğini de bir şekilde kurguluyorsunuz. 11 ilimizde eş zamanlı kordinasyon merkezleri kuruldu. Türkiye Afet Yönetme Planı ile AFAD'ın planı ile yürütmek.

Arama kurtarma birinci işimiz, 34 bin ara kurtarma personeli ile 85 milyon vatandaşımızın seferberliğiyle oluştu.

En önemli işimiz iş makinalarıyla arama kurtarma ekipleri ile birlikte hem yurt dışından hem yurt içinden gelenleri yönetmek oldu.

Şu an tüm Türkiye'de 360 binin üzerinde çadır kuruldu. Çadırda 7 kişi 6 kişi kalıyorsa yedek çadır isteyenler var evinin yanına çadır isteyenler var.

Konteyner koyabilmeniz için altyapı koyabilmeniz lazım. Hemen çalışmalara başladık. Çalışmalar tamamlandıkça çadır kentlerdeki vatandaşlarımızı konteyner kentlere alıyoruz.

Enkazın başına çadır kurduk, vatadaşımız soğukta beklemesin çadırda beklesin diye kurduk.

Vatandaşları çadırlardan en kısa zamanda konteynera geçireceğiz. Benim eşim Düzce'de depremzedeydi ve 1 sene çadırda yaşadı.

Yığma, çelik, prefabri k malzemelerden konteyner yapıyoruz. Yığma malzemelerin üstüne koyduğumuz huttle'ı da koyuyoruz konteynerların üzerine.

Hedefimiz bir yıl içerisinde ağır hasarlı, yıkık binalarımızın inşasını yürütmek. Önce çadırdan konteynera ardından yeni yapılan binalara geçireceğiz vatandaşlarımızı.

5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 9 bini aşan personelimiz oldu. Arkadaşlarımız gidiyorlar kordinatlarıyla binaların incelemelerini yapıyorlar. Şu an 7 bin 300 personelimiz hasar tespitleri hızlı bir şekilde yapabilmek için çalışıyorlar.

Hasar tespit çalışmalarında yüzde 90'ı tamamlanan illerimiz oldu. Ancak sonradan olan depremler dolayısıyla, artçı depremler dolayısıyla tekrardan hasar tespite bakmak durumundayız.

Hasar tespit çalışmasında gelinen nokta, 1 milyon 701 bin bina incelendi. 277 bin 971 bina acil, ağır, yıkık ve orta hasarlı olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla güçlendirme yapmadan orta hasarlı binaları da yeniden inşa edeceğiz. Orta hasarlıları da aynı ağır hasarlı binalar gibi yapacağız. 653 bin bağımsız bölümünün sürecini de başlattık.

Deprem bölgesinde 143 bin TOKİ konutumuz vardı. Bir tane vatandaşımızın burnu kanamadı.TOKİ'leri en doğru zemine inşa ediyoruz. Radya temel, depreme karşı üçüncü tekil temeli atıyoruz. Tünel kalıp ile betonarmesini yaptık. Depreme karşı en iyi teknik bu. Normal sisteme göre biraz daha pahalı.

Zemir etütleri, jeoloji araştırmaları yapılıyor. İzmir Bayraklı'da da binalar yaptık. Bayraklı zemin sıvılaşmasının fazla olduğu bir yer.

Artçı depremlerin olması konut yapmaya engel değil.

Vatandaşlarımızın 1 yıl tüm ihtiyaçları düşünülerek yapılıyor bu konteyner kentler, prefabrik evler.

Kalıcı konutlarımızı depremden 15 gün sonra, 21 Şubat'ta imzaladık. Sahada fiilen çalışmalara başladık. TOKİ başlattığımız 27 bin 849 konut, 650 köy evinin sözleşmeleri yapıldı temelleri atıldı. Önümüzdeki iki ay içerisindeki 309 bin konutun yapımını başlatmak. Toplam ihtiyaç ise 406 bin konut 83 bin köy evi.

Bir yandan da enkaz kaldırıyoruz, ayrıştırıyoruz.