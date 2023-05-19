Bakan Kurum, "Vatandaşımız milletimin bölünmez bütünlüğü diyenlere destek verdi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik’te, ilçe teşkilatıyla buluşmasında, “Bizim milletimiz, 14 Mayıs’ta Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye geçit vermedi. ‘Devletimin bekası, ülkemin toprağı, milletimin bölünmez bütünlüğü’ diyenlere destek verdi… Deprem bölgesinde bugüne kadar 173 bin konut, dükkân, sanayi sitesinin inşa çalışmalarını başlattık ve şantiyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Pendik’te ise Orta, Dumlupınar ve Ertuğrulgazi mahallelerinde dönüşüm çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyoruz. Yeşil Pendik için ilçemizde iki millet bahçesi daha yapıyor, ailelerimizin mülkiyet ve tapu problemlerini çözüyoruz.” dedi. Milletin, 14 Mayıs seçimlerinde “eser siyasetine” oy verdiğini vurgulayan Bakan Kurum, “İşlerinin başında durmak yerine, turist gibi il il gezenlere, üslerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta tokadı vurmuştur.” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İşlerinin başında durmak yerine, turist gibi il il gezenlere, üslerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta tokadı vurmuştur.” dedi.

Bakan Murat Kurum, AK Partiyi yüzde 53 oranında destekleyen Pendik’te ilçe teşkilatına yaptığı teşekkür ziyaretinde deprem riskine karşın İstanbul’u ve Pendik’i yarınlara hazırladıklarını söyledi.

“Bizim milletimiz, 14 Mayıs’ta Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye geçit vermedi. ‘Devletimin bekası, ülkemin toprağı, milletimin bölünmez bütünlüğü’ diyenlere destek verdi.”

14 Mayıs seçimlerinin demokratik bir olgunlukla, büyük bir katılımla ve milletin teveccühüyle tamamlandığının altını çizen Bakan Kurum, teşkilat mensuplarına, seçim sürecinde gösterdikleri büyük emek için teşekkür etti. Muhalefete en büyük tokadı milletin sandıkta vurduğunu ifade eden Bakan Kurum, “İşlerinin başında durmak yerine, turist gibi il il gezenlere, üslerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta tokadı vurmuştur. Nitekim sosyal medyada video yayınlamayı icraat sayanlara bu seçimde millet sandıkta cevabını vermiştir. Hamdolsun bu seçimde de algı değil hakikat kazanmıştır, eser kazanmıştır. Bizim milletimizin gönlünde yatan aslan her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Milletimiz, bu duygularla 21 yıldır olduğu gibi koşarak sandığa oy vermeye gitmiştir. Depremzedelere verdiği yardımı, seçimi kazanamayınca diline dolayanlara en güzel cevabı milletimiz yine sandıkta vermiştir.” diye konuştu.

Türk milletinin gerçekçi olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Bizim milletimiz, 14 Mayıs’ta Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye geçit vermedi. ‘Devletimin bekası, ülkemin toprağı, milletimin bölünmez bütünlüğü’ diyenlere destek verdi. Bizim milletimiz, kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez, işinin hakkını verenleri başının üstünde taşır ve destekler. İnşallah bundan sonra da aynısı olacaktır.” dedi.

“Deprem bölgesinde bugüne kadar 173 bin konut, dükkân, sanayi sitesinin inşa çalışmalarını başlattık ve şantiyelerimiz harıl harıl çalışıyor”

Deprem bölgesindeki vatandaşların Cumhur İttifakı’na rekor oyla destek verdiğini söyleyen Bakan Kurum, oylama sonrası yapılan muhalefet paylaşımlarını eleştirdi. Bakan Kurum, “Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın, sosyal medyada o kararmış kalplerini ortaya koydular, onlarla alay ettiler. İşte CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ödeneği bahane gösterdi. Depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerinden çıkardı. Bizim medeniyetimiz, bu toprakların, bu vatanın insanları; hiçbir zaman mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini, dinini, mezhebini, siyasi görüşünü sormaz, Bugün, milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkûm olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmedik, bundan sonra da terk etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Depremin etkilediği 11 şehirde gece-gündüz çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde bugüne kadar 173 bin konut, dükkân, sanayi sitesinin inşa çalışmalarını başlattık ve şantiyelerimiz harıl harıl çalışıyor. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda da 650 bin konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” bilgisini verdi.

“Pendik’te Orta, Dumlupınar ve Ertuğrulgazi mahallelerinde dönüşüm çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyoruz”

Pendik’in sorunlarıyla her daim ilgilendiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Pendik’te Orta, Dumlupınar ve Ertuğrulgazi mahallelerinde dönüşüm çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyoruz. Yayalar, Gelinpınarı Tepesi’ni de Ertuğrulgazi Mahallemizin dönüşümü için rezerv alan olarak kullanacağız. Özellikle Ertuğrulgazi, Velibaba, Çınardere, Çamçeşme ve Fevzi Çakmak mahalleleri olmak üzere Pendik’in tamamında evlerinin kentsel dönüşüme girmesini talep eden her bir kardeşimize destek vereceğiz.” şeklinde konuştu.

“Yeşil Pendik için ilçemizde iki millet bahçesi daha yapıyor, ailelerimizin mülkiyet ve tapu problemlerini çözüyoruz”

Pendik’in çehresini değiştirecek çalışmalarla birlikte, vatandaşın sorunlarını giderecek faaliyetlere de odaklandıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Yeşil Pendik için ilçemize iki millet bahçesi daha yapıyoruz. Güzelyalı sahiline bir millet bahçesi yapıyoruz. Ayrıca, Dolayoba Mahallesinde ailelerimizin mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Şimdi de, Pendik Şahintepe’de 400 bin metrekarelik alandaki tapu problemlerinin çözülmesine yönelik çalışmalarımızı başlattık.” müjdesini verdi.

“Pendikli kardeşlerimiz 14 Mayıs’ta yüzde 53 oy oranıyla yine bize destek verdi. 28 Mayıs’ta ise Sayın Cumhurbaşkanımıza Pendik’te yüzde 60 oy oranıyla destek vereceğiz.” diyen Bakan Kurum, son olarak şu sözleri paylaştı:

“Hep birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak, herkese eşit şartlarda hizmetler götüreceğiz. Herkesi kucaklayacağız. 85 milyonun seçimi hayırlı olsun; 85 milyonun zaferi hayırlı olsun diyorum. Her bir dava arkadaşıma başarılar diliyorum.”