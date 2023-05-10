Bakan Kurum, "Türkiye’nin üstüne oyun kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak"

Bakan Kurum, Üsküdar Halkla Buluşma programında, alanda bulunan kalabalıkla birlikte ünlü sanatçı Uğur Işılak’ın şarkılarına eşlik etti.

“Bir yandan kentsel dönüşümün hızını kesen hisseli parsel sorununu çözerken, diğer yandan Yarısı Bizden kampanyamıza dâhil ettiğimiz sitelerimiz olan Raskent ve Kayıkent Yapı Kooperatiflerini de dönüştürüyoruz”



Bakan Kurum, konser sonrası Üsküdar’da toplanan vatandaşlara, Bakanlık olarak dönüşümden şehirciliğe kadar olan çalışmalardan bahsetti. Yarısı Bizden kampanyasına dair güncel rakamları paylaşan Bakan Kurum, “Tam 640 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Üsküdarlı kardeşlerimiz de bu kampanyamıza teveccüh gösteriyor.” dedi. Üsküdar’a her daim hizmet ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın komşularına, siz kıymetli Üsküdarlı kardeşlerimize hizmet etmekten her zaman onur duyduk! Mehmet Akif’ten Ferah’a, Cumhuriyet’ten Kirazlıtepe’ye, Sultantepe’den Beylerbeyi’ne kadar; Üsküdar’ın tüm mahallelerine hizmet ettik. Bir elimizle, Üsküdar’ımızın 16 Boğaz mahallesini kapsayan alanda imar planı tadilatlarını çözerken, diğer elimizle de Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan mülkiyet problemlerini çözdük. Vatandaşlarımıza tapularını teslim ettik. Bir yandan kentsel dönüşümün hızını kesen hisseli parsel sorununu çözerken, diğer yandan Yarısı Bizden kampanyamıza dâhil ettiğimiz sitelerimiz olan Raskent ve Kayıkent Yapı Kooperatiflerini de dönüştürüyoruz.” diye konuştu.

“Yavuztürk’te hisseli parsellerde ve sitelerde birlikte dönüşümü sağlayacağız”



Üsküdar Belediye Başkanı tarafından iletilen talebi dile getiren Bakan Kurum, “Başkanımız, ‘Sayın Bakanım, burada sitelerimiz var. Eğer üçte iki çoğunluğu sağlar; yerinde, hızlı, gönüllü dönüşüm isterlerse siz Bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut ile birlikte Ferah ve Mehmet Akif mahallelerinde olduğu gibi burada dönüşüme girmek isteyen sitelerde Yarısı Bizden kampanyasını uygular mısınız?’ dedi. Uygularız tabi. Burada, Belediyemizle anlaşan, üçte iki çoğunluğu sağlayan, yerinde dönüşüm yapacak olan tüm sitelerde Yarısı Bizden diyoruz! Ayrıca, Belediye Başkanım bir not verdi. Diyor ki, ‘Tamam siteleri söylediniz de bir de hisseli parseller var.’ Bizler de Yavuztürk Mahallesinde de hisseli parsellerde çoğunluğu sağlıyorsak, orada da Yarısı Bizden diyoruz! Orada da dönüşüm diyoruz. İnşallah Yavuztürk’te hisseli parsellerde de sitelerde de birlikte dönüşümü sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

“Üsküdar için durmuyoruz! Üsküdar’a çiçekler ekiyoruz, ağaçlar dikiyoruz; güzelliğine güzellik katıyoruz. Üsküdarlı kardeşlerimize hizmet etmek boynumuzun borcudur”

“Çamlıca Camisinin orada, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde muazzam bir kentsel dönüşüm projesiyle tam bin 843 güvenli yuvayı inşa ediyoruz.” diyen Bakan Kurum, yapılan çalışmaları, “Üsküdar için durmuyoruz! Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde Emlak Konut’umuzla 1.122 yeni konutun ve yeni iş yerlerinin inşasını aşkla ve azimle sürdürüyoruz. Bulgurlu Altınköy’de yeni bir kentsel dönüşüm projesi daha başlattık. Emlak Konutumuzla birlikte bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Libadiye’mize yarı olimpik havuz, kapalı otopark ve pazaryeri kazandırıyoruz. Validebağ Korusu’nda sözde çevreciler yine karşımıza çıktı, aynı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde olduğu gibi. Biz ağaç dikeceğiz, çocuklarımız ailelerimiz vakit geçirsin dedik. Yok dediler, biz onlara rağmen bitirdik. Şimdi de Validebağ Korusu’nu doğal yapısını koruyarak, oradaki tescilli ağaçlarımızı da koruyarak, millet bahçesi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kandilli ve Çengölköy’ümüze bir çocuk köyü ve millet bahçesi yapıyoruz. Üsküdar’a çiçekler ekiyoruz, ağaçlar dikiyoruz; güzelliğine güzellik katıyoruz. Üsküdarlı kardeşlerimize hizmet etmek boynumuzun borcudur. Biz; Üsküdarlı kardeşlerimize söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz! Üsküdar’ımızı çok daha parlak bir geleceğe, sizlerle birlikte hazırlayacağız!” ifadeleriyle anlattı.



“Yavuztürk Mahallesinde parsel büyüklükleri biraz fazla. Parselleri küçültme görevi, Üsküdar Belediyemizde. Sizler o küçük parsellerde üçte iki çoğunluğu sağlayacaksınız, biz de sizi Yarısı Bizden’e dâhil edeceğiz”

Bakan Kurum, Yarısı Bizden müjdesini, Yavuztürk’e şöyle verdi:

“Yavuztürk Mahallesinde parsel büyüklükleri biraz fazla. Vatandaşlarımız bir araya gelip çoğunluğu sağlamakta zorlanıyorlar. Belediye Başkanımızla konuştuk, parselleri küçültme görevi, Üsküdar Belediyemizde. Sizler o küçük parsellerde üçte iki çoğunluğu sağlayacaksınız. Biz de Yarısı Bizden’e sizi dâhil edeceğiz!”

Üsküdar’a en güzel yatırımları yapacaklarının sözünü veren ve “eser adamlarının” verdiği sözün, Kılıçdaroğlu’nun verdiği söze benzemeyeceğini dile getiren Bakan Kurum, “Bu söz, eser adamlarının sözüdür! Bu söz, liderimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür! Biz, Üsküdar diyoruz. Üsküdar’a hizmet, Üsküdar için eser diyoruz. Her ne yapıyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapıyoruz, onun vizyonunda hayata geçiriyoruz. Pazar günü İstanbul Mitingi’nde sloganımız neydi? Türkiye Sana Emanet! Bu millet 21 yıldır Cumhurbaşkanımıza emanet. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız; tüm ekibiyle birlikte bu emanete sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanımız 85 milyon büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize, Üsküdar’a emanettir!”

“Bu tablo gösteriyor ki; tarihimizin en kritik seçiminde, liyakatsizlik ve ideolojik belediyecilik kaybedecek, ehliyet kazanacak”



“Biz, fethin sembolü Ayasofya’nın zincirlerini kırıp, onu yeniden ibadete açanlarız!” diyen Bakan Kurum, “Diğer tarafta Ayasofya Camiimizi, yeniden müze yapmak isteyenler var! Buradan, Üsküdar’dan, Yavuztürk’ten hep birlikte haykırıyoruz! Ayasofya’nın minarelerindeki ezan sesleri dinmeyecek! Ayasofya’nın sesi İstanbul’un 7 tepesinde sonsuza dek yankılanacak! Ayasofya’yı esaretten kurtaran Cumhurbaşkanımıza, canımızla, ruhumuzla, kalbimizle, gönlümüzle 14 Mayıs’ta sahip çıkacak mıyız? Reisimizin yanında 21 yıldır olduğu gibi aslanlar gibi duracak mıyız? Bu tablo gösteriyor ki; tarihimizin en kritik seçiminde, liyakatsizlik ve ideolojik belediyecilik kaybedecek, ehliyet kazanacak! Türkiye’nin üstüne oyun kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak! İngiliz dergilerinin kapaklarında ‘hilalimizi kıranlar’ kaybedecek! ‘Erdoğan gitsin’ diye manşet atan Fransız gazeteleri kaybedecek! Küresel odaklar kaybedecek, yabancı başkentler kaybedecek! Kimse Büyük Türkiye yürüyüşümüze engel olamayacak.” ifadelerini kullandı.

“Benim bir talebim daha var.” diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Balkon konuşmasını Üsküdar’dan yapacak mıyız? Üsküdar’ı Anadolu Yakası’nda birinci yapacaksınız, o zaman balkon konuşması olacak… Ben de bir evladınız, kardeşiniz olarak; Belediyemizle, teşkilatımızla yine yanınızda olma sözü veriyorum. El ele hep birlikte Yavuztürk’ü, Ferah’ı, Mehmet Akif Ersoy’u, Beylerbeyi’ni el birliğiyle güçlendireceğiz diyorum.”