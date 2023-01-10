Bakan Kurum, TOKİ vade artış oranını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum,TOKİ vade artış oranında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk, yani artış oranında yüzde 50 indirim yaptık." dedi.