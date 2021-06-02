AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Kurum tarih verdi

Bakan Kurum tarih verdi! Müsilaj için harekete geçiliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki deniz salyasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, 6 Haziran'da eylem planlarının açıklanacağını duyururken "Çok acil bir eylem planıyla hareket etmemiz gerekiyor. Marmara Denizimiz maalesef nefes alamıyor. Bu süreci yöneteceğiz" dedi.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Marmara'daki müsilaja ilişkin yaptığı açıklamalar:

Müsilajla alakalı maalesef Marmara Denizimiz tehdit altında. Bunun sebeplerine baktığımızda iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkilerini her yerde söylüyoruz, hissediyoruz. Buna ilişkin topyekun hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı artmaya devam ediyor.

Bu 3 etken, müsilajın artmasına sebebiyet veriyor. Kirlilik tabii ki en büyük etken. Şimdi biz çevre yatırımlarının süreklilik arz etmesini istiyoruz. Bunu her seferinde de söylüyoruz. Deprem nasıl siyasi parti fark etmeden yapılması gereken deprem dönüşümü çok önemli proje diyordum, çevre yatırımları da aynı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fransız şirketle anlaşan İBB esnafı zorda bıraktı
İBB'deki skandal ihale ortaya çıktı
Türkiye'nin SİHA ihracatını beğenmedi
20'den fazla araç birbirine girdi
CHP'li İBB'den suya zam teklifi geliyor
CHP’li başkan göz yumdu, kaymakam harekete geçti
Cumhurbaşkanı TRT özel yayınına konuk oluyor