Bakan Kurum: Sosyal medya belediyeciliği yapmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı.

Törende, çürümeye terk edilen Ankapark konusunu gündeme getiren Kurum, ABB Başkan'ı Yavaş'a yönelik sert eleştiriler yöneltti. Yavaş'ın "sosyal medya belediyeciliği" yaptığını vurgulayan Kurum, "Başkanlık, enkaz haline getirdiğin parkta fotoğraf vermekle, çektiğin videolarla film yapmakla, sosyal medyada anket başlatmakla olmuyor." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları şu şekilde:

Bugün Çankaya İleri mahallemizde, sizlerin heyecanla beklediği büyük dönüşümü başlatmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Ben şimdiden, çocuklarımızın mutlu hayaller kuracağı, geleceğe çok daha güvenle bakacağı yeni yuvalarımızın tüm ailelerimiz için hayırlı olmasını yürekten temenni ediyorum.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne hayal kurduysak onu yaptık"

Hamdolsun 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize, ne düşündüysek onu söyledik, milletimizle beraber ne hayal kurduysak onu yaptık. 81 ilimizin her birinde; şehirlerimizin doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, iklimiyle uyumlu projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden ekolojik koridorlara ve iklim dostu yatırımlara kadar çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

"Ankara’yı 'Güçlü Türkiye’nin Güçlü Başkenti' yapmak için çalışıyoruz"

Ankara’yı “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Başkenti” yapmak için, dünya başkentleri arasında en üst sıralara taşımak için; vatandaşımızın beklediği mega projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün başkentimizde; tam 91 bin konutu vatandaşımıza, hemşerilerimize teslim ettik. Ankara’nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, tüm ilçelerimizde binlerce sağlıksız yapıyı hızla dönüştürüyoruz.

Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere şehrimizde tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Gittiğimiz her yerde vatandaşımızın gönül rızasını alarak, 40 bin konut, 400 işyerinin inşasını tamamladık, sizlere teslim ettik. Geçtiğimiz ay Mamak’ta, 238 yeni yuvamızın kurasını çektik, Mamaklıların mutluluklarını paylaştık.

45 ilimizde gerçekleştirdiğimiz tarihi ihya projelerimizden birini de, Başkentimizde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bir yandan Kızılay ve çevresine değer katacak, gençliğimizin Kızılay’ını yeniden o eski canlı günlerine kavuşturacak, vatandaşımızın buluşma mekânı haline gelecek Saraçoğlu Projemizde artık son aşamaya geldik. İnşallah buradan da müjdesini vermek istiyorum. Yeşil alanları, tescilli ağaçları, sosyal mekânları ve avlularıyla 7/24 yaşayacak bu mekanı, yılsonuna kadar tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız.

Diğer taraftan Ankara Kalesi’ni, Hergelen meydanını, Yahudi Mahallesi’ni içine alan bir diğer ihya projemizle; başkentimizin kalbinde tarihi, bugünle buluşturuyoruz. TOKİ Başkanlığımızca Gümüşdere Mahallesinde yapımına başladığımız dükkanlarımızın, otoparkımızın yer aldığı İtfaiye Çarşısı projemiz de artık son aşamada. Bittiğinde esnafımızı yeni inşa ettiğimiz alanlara taşıyacağız.

Ankara’nın, Altındağ’ın bu en güzel mekânlarını, tarih kokan binalarımızı, sokaklarımızı milletimizin gezebileceği, alışveriş yapabileceği, dinlenebileceği yerler olarak sizlere armağan edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Kızılcahamam’da çıkan yangında hasar gören Tarihi Kasaplar Çarşımızı aslına uygun bir şekilde yeniden yapıyoruz.

"Ankara’mıza söz verdiğimiz 23 millet bahçesinin 8’ini tamamladık"

Başkentimizin en büyük ihtiyacı; haftasonu şöyle vatandaşımızın nefes alabileceği, evlatlarıyla, ailesiyle vakit geçirebileceği, yeşille mavinin içi içe olduğu doğal alanlardır. Bu kapsamda, Ankara’mıza söz verdiğimiz 23 millet bahçesinin 8’ini tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanında Gölbaşı’nda bisiklet ve yürüyüş yolları yaptık, yeni yeşil alanlar ürettik. Mogan Gölü kıyı düzenlemesini tamamladık. Bugün buralarda milyonlarca Ankaralı gönlünce dinleniyor, piknik yapıyor, eğleniyor.

İnşallah şimdi sırada, İller bankamız eliyle yapacağımız Gölbaşı millet bahçemiz var. Bu muhteşem bahçemizi de; 2023’te sizlerin hizmetine sunacağız. Ankara’mızı tarihi mekânlarıyla, yeşiliyle, mavisiyle, modern tesisleri ve güvenli konutlarıyla; şanına yakışır bir hale getirecek; yeni yüzyılın marka başkenti yapacağız.

Başkentimiz için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışmaya; sizlerin Ankaralıların, hemşerilerimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Bu bizim için en büyük şeref, en büyük onurdur. İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız.

"Afetlerde milletimizin yanına koştuk, yanında durduk"

Ülkemizde son yıllarda İzmir ve Elazığ’dan Antalya ve Muğla’ya, tüm doğu Karadeniz’e kadar; depremler, seller, yangınlar yaşadık. Bu afetlerde milletimizin yanına koştuk, yanında durduk. Kâğıthane’de, Kartal’da kendiliğinden binalarımız yıkıldı, istinatlar çöktü. Oralara koştuk, vatandaşımızın endişelerini giderdik. Başkent’imizde de sellerde Mamak’ta, Haymana’da, Altındağ’da, Balâ’da seferberlik şuuruyla Ankara’lıların yanındaydık.

Açelya apartmanımız ve çevresindeki 11 binamızda da; istinat duvarının çökmesi nedeniyle riskli bir durum oluştu. Vatandaşımızı korkutan bir süreç yaşandı. Olayı duyar duymaz, hemen tüm ekibimizle birlikte, seferber olduk. Buraya gelerek çalışmalarımıza başladık. Öncelikle, vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, yavrularımızı güvenli yerlere taşıdık. Hiçbir kardeşimizi açta açıkta bırakmadık. Mahalle sakinlerimize; eşya, taşınma ve kira yardımında bulunduk.

Biz bütün afetlerde olduğu gibi, yaşanan üzücü hadiseden sonra da burada olduk; bir kardeşiniz, bir evladınız olarak sizlerin yaralarını sarmak için gayret gösterdik. Salgın şartlarına rağmen, projemizi, ihalemizi hızlı bir şekilde tamamladık.

İşte şimdi de hep birlikte 8 blokta 139 konut 67 araçlık otoparktan oluşan yeni yuvalarımızın hamdolsun temelini atıyoruz, sizlerin mutluluğunu paylaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, inşallah yılsonuna kadar da tamamlayarak; siz değerli hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ben, yeni sağlıklı, güvenli yuvalarımız şimdiden siz değerli kardeşlerimize, Çankaya’mıza, Başkentimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"Biz her zaman eser üretmenin yanında olduk"

Biz her zaman eser üretmenin, çözümün yanında olduk. Hiçbir zaman bahanelerin, mazeretlerin arkasına sığınmadık. Hiçbir şehrimizi ayırt etmeden; yatırım yapmanın, şehirlerimizi kalkındırmanın; vatandaşımızın refah seviyesini, yaşam kalitesini artırmanın gayreti içerisinde olduk. Millete karşı sorumluluk taşıyan herkesin, bakanın da, belediye başkanının da görevi, anlayışı bu olmalıdır.

"Ankapark siyaset malzemesi olarak kullanılıyor"

Son günlerde üzerinde çokça tartışılan Ankapark’ın geleceği meselesinde de duruşumuz hep aynı oldu. Biz hep şunu söyledik. “Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun; milletin faydasına çözülmeli” dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik. Fakat; bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz.

"Mahkeme kararı milat olarak görülemez"

Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz. Eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak; Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda; 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız.

Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini siz, suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşerilerimizin aklıyla alay edercesine, buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, Ankapark’ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez.

"CHP’nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin"

Artık şu CHP’nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın. Bakın İstanbul’da Türkiye’nin en güzel Basketbol Gelişim Merkezi’ni yapıyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geldi mühürlemeye kalktı. Ama biz bunlar gibi bahanelere sarılmadık. Ne yaptık? İstanbullu sporcular için, gençlerimiz için projemize devam ettik, ediyoruz.

İzmir’de deprem oldu, belediyesi başka konuşuyor, odalar, birlikler başka konuşuyor. Biz ne yaptık, millete karşı vazifemizden kaçmadık. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Rızabey apartmanında konutlarımızı teslim ediyoruz.

Mamak’ta kentsel dönüşümün önüne birçok engel konuldu. Biz bunlar gibi bahanelere sarılmadık. Ne yaptık? Mamak belediyemizle büyük dönüşümü başlattık, anahtarları vatandaşımıza teslim ettik, ediyoruz.

Kızılcahamam’da Kasaplar Çarşısı yandı. Biz, büyükşehir nerede demedik. Gittik, koştuk, yaptık ve teslim ediyoruz.

Başkent Millet Bahçesi’ni yapacağız dedik. Malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Biz hiçbir bahane üretmedik, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Millet bahçemizi açtık, bugün milyonlar bu yeşil alandan istifade ediyorlar.

İşte bugün de burada, İleri Mahallesi’ndeyiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da buradaydı. Biz işi kim yapacaktı, kimin sorumluluğundaydı diye düşünmedik. Hemen kolları sıvadık, vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıdık, yeni konutlarımızın inşasına başladık.

Bakın şu projemiz, yüzde 30 ilerlemiş durumda, biz temel atma törenini daha yeni yapabiliyoruz. İşte birazdan da Çamlıdere’ye gideceğiz. Türkiye’nin en güzel termal tesislerinden birini Ankara’mıza armağan edeceğiz.

"Sosyal medyada anket başlatmakla olmuyor."

Yani başkanlık, enkaz haline getirdiğin parkta fotoğraf vermekle, çektiğin videolarla film yapmakla, sosyal medyada anket başlatmakla olmuyor. Bakın iyi niyetle, siyaset üstü bir anlayışla söylüyorum. Ankara için dertli olan hiç kimse Ankapark’ın bu durumuna müsaade etmez. Çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için etmez.

Ankara için dertleneceksin, sorunun değil çözümün parçası olacaksın! Ankara’nın çocukları için başlayacaksın, bitireceksin, vatandaşa armağan edeceksin!

Makamı cennet olsun, Rasim Özdenören ağabey ‘’Biz hep güzel günlere inandık.’’ diyordu. Evet, daha güzel ve daha huzurlu bir geleceğin de milletimizle birlikte olacağına inandık, inanıyoruz.

Biz çetin yolları, meşakkatli yolları sizlerin duaları ile aştık. Bundan sonra da istikametimiz her zaman milletimize hizmet etmek, Türkiye’ye eser üretmek olacaktır. Bu anlayışla; memleketimizin her yerinde valilerimizle, milletvekillerimizle, başkanlarımızla, teşkilatımızla; TOKİ’mizle, İller Bankamızla, tüm ekibimizle gece gündüz demeden harıl harıl çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha yeni yuvalarımız; Ankara’mız için, Çankayalı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.