Bakan Kurum Saraçoğlu Yenileme Projesi'nin detaylarını paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Saraçoğlu Yenileme Projesi'nin fotoğraflarını ve projeye ilişkin detayları paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saraçoğlu Yenileme Projesinin detaylarını paylaştı. Projenin fotoğraflarını da paylaşan Kurum, şunları söyledi:

"Saraçoğlu Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz, koruma, yenileme ve yaşatma eksenli ‘’Saraçoğlu Yenileme Projemiz’’ ile Ankara’ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız. Özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlanan ve yeşil alanlarıyla Ankara’ya nefes aldıracak projede tescilli yapıları ve mahallemizdeki yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyacağız. Bu projede tek bir ağaç bile kesilmeyecek.

1️⃣ Saraçoğlu Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz, koruma, yenileme ve yaşatma eksenli ‘’Saraçoğlu Yenileme Projemiz’’ ile Ankara’ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız. pic.twitter.com/GuouCtUIsP — Murat KURUM (@murat_kurum) October 7, 2020

Depremsellik durumunu analiz eden statik raporlar hazırladığımız ve Kültür Varlıkları Kurulu’nun onayı ile hareket ettiğimiz projemiz mahalle kültürünün yaşatıldığı, yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak.

Saraçoğlu Mahallesi'nin özgün mimari yapısını ve tarihi kimliğinin koruyup, yeşil alanlarını arttırarak gelecek nesillere aktarma hedefiyle hayata geçireceğimiz ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında milletimize armağan edeceğimiz projemiz Ankara’mıza, ülkemize hayırlı olsun."