Bakan Kurum Sancaktepe ilçe ziyaretinde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti 1. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığına yaptığı ziyaretin ardından yerli ve milli Togg aracıyla seçim çadırına geldi.

Demokrasi meydanında seçim otobüsünden kendisine bekleyen vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, “5 yıllık bakanlık sürecimde de bu aziz şehrimiz için, Sancaktepe’miz için, buradaki kardeşlerimizin sorunları için belediyelerimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla birlikte emin olun gece gündüz demeden çalıştık. İstanbul’umuzda bu aziz şehrin dört bir yanında dönüşüm yapıyoruz. Sosyal konutlar yapıyoruz, millet bahçeleri yapıyoruz. Vatandaşımızın işte Sancaktepe’de mülkiyet sorunu, imar problemi var. Vatandaşımızın ne sorunu varsa, hep o sorunları çözmenin gayreti içinde olduk.” dedi.

“Türkiye Yüzyılı’nı yeniden başlatacağımız, büyük ve güçlü Türkiye hikâyemizi dünyaya, tüm cihana anlatacağımız çok çok önemli bir seçim”

14 Mayıs seçimleri için kalan 25 günün çok kritik ve önemli olduğunu kaydeden Bakan Kurum, “Türkiye Yüzyılı’nı inşallah yeniden başlatacağımız, büyük ve güçlü Türkiye hikâyemizi tüm dünyaya, tüm cihana anlatacağımız çok çok önemli bir seçim. İnşallah hep birlikte bugüne kadar 21 yıldır olduğu gibi yine İstanbul’umuzun en temel problemleri sorunları neyse, hep o problemlere odaklanacağız. İstanbul’da büyük bir depremle dönüşüm projemiz var. Altyapı yine trafik problemleri, yeşil ve mavi alan yetersizliği var. Çevre kirliliği gibi meseleleri hiçbir zaman gündemimizden asla çıkarmayacağız ve 21 yıldır olduğu gibi eğitimden sağlığa, finanstan kültür sanata kadar hemen hemen her alanda şehrimizi, Sancaktepe’mizi hak ettiği noktaya inşallah taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz bizim istikbalimiz, geleceğimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız hep gençlerimizle birlikte yol yürüdü. Tüm imkânları, üniversiteleri, parkları, spor alanları olsun istedik”

Sancaktepe halkının tüm imkânlardan faydalanması için çalışacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Burada öyle kardeşlerim var ki, mahallesinde çocuğunu güvenle oynatacağı yeşil alan yok, parkı yok, bahçesi yok. O kardeşlerimiz, gençlerimiz için yapılması gereken tüm projeleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra kadınlarımızın her türlü imkâna erişebilmesi amacıyla yapacağız. Gençlerimiz bizim istikbalimiz, geleceğimiz. Bize diyorlar ki seçim kaygınız var mı? Bizim asla ve asla seçim kaygımız olmadı. Ne kaygımız oldu biliyor musunuz? Gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir gelecek sunabilme kaygımız oldu. Hep bunun için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız hep gençlerimizle birlikte yol yürüdü. Gençlerimiz bizden ne istediyse o ilinde tüm imkânları olsun istedik. Üniversiteler olsun istedik, parklar olsun, spor alanları olsun ki gençlerimiz orada her türlü eğitimi alsınlar istedik. İşte gençlerimizin İstanbul’umuzun yönetiminde sadece söz sahibi değil hak sahibi olmaları için mücadele edeceğiz. Sizlerle birlikte haklarıyla bütün projelerde karar alacaklar. Sizlerle birlikte yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapacaklar.” diye konuştu.

“İstanbul’un 39 ilçesi ve Sancaktepe’nin yaşam kalitesini yükseltecek, her mevzuda vatandaşımızın yanında, dizinin dibinde gece gündüz çalışacağız”

Engeliler için engelsiz İstanbul geliştirdiklerini belirten Bakan Kurum, “Engelsiz Sancaktepe çalışmalarımızı bir bir anlatacağız. Bu çalışmaları Sancaktepe’nin tüm mahallerinde yaygınlaştıracağız. İstanbul’un 39 ilçesinin, Sancaktepe’nin yaşam kalitesini yükseltecek, her mevzuda vatandaşımızın yanında, dizinin dibinde gece gündüz demeden çalışacağız, çalışacağız, koşturacağız.” dedi.

“Bir tarafta dev projelerle daha güçlü bir Türkiye yapmak isteyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Karşı tarafta Türkiye’ye dair tek bir projesi, hedefi, amacı olmayan Kılıçdaroğlu var”

Bakan Kurum, safların artık netleştiğini belirttiği konuşmasının devamında şunları söyled:

“Bir tarafta bu ülkeye dev projelerle daha güçlü bir Türkiye yapmak isteyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta kim var biliyor musunuz? Bakın daha masayı yeni kurdular. Masa dağılıp toplanıyor. Ama biz seçime gidiyoruz. Seçimde millete, vatandaşa bir vaat, proje sunmamız lâzım denmez mi? Biz buraya, Sancaktepe’ye gelirken belediyemizle görüşüyoruz. Diyoruz ki; başkanım, ilçe başkanım, vatandaşlarımızın ne problemi var bize söyleyin. Biz beraber bu problemleri halledelim. Şimdi Cumhurbaşkanımız bunları hayal ederken, karşı tarafta Türkiye’ye dair tek bir projesi, hedefi, amacı olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için, devasa köprüleri, yolları, hastaneleri, hızlı trenleri, şehir hastanelerini, hava limanlarını, sosyal konutları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, kent meydanlarını, üniversitelerini inşa edenler var. Diğer tarafa baktığınızda milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta İstanbul’umuzun deprem bütçesini 6 kat düşürüp ve yılda 20 bin konut, toplamda 100 bin konut yapacağız sözünü tutmayan İmamoğlu var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran, 5 milyon vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturan AK Parti var. Tabi bu işleri nasıl yapıyoruz. Sizlerden aldığımız güçlerle yapıyoruz. İşte bu muhteşem kadrolarımızla yapıyoruz.” diye konuştu.

“Sancaktepe’de yaşayan kardeşlerimiz için sosyal konut yapmak üzere bu alanı ayırdık ve İstanbul’umuza kazandırıyoruz. Millet Bahçesi’ne başlıyor, bu yaz bitiyoruz”

Sancaktepe’ye müjdelerle geldiklerini belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“İşte Eyüp Sultan Mahallesi’nde 60 dönümlük bir arazimiz vardı. Vatandaşlarımızın, belediyemizin talepleri çerçevesinde TOKİ Başkanlığımızla birlikte burayı, Sancaktepe’de Anadolu yakasında yaşayan kardeşlerimiz için sosyal konut yapmak üzere bu alanı ayırdık ve İstanbul’umuza, Sancaktepe’mize kazandırıyoruz. İnşallah bu alanda en kısa sürede inşa çalışmalarımız başlayacak. Kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için yeni sıcak yuvaları inşa edeceğiz. Aydos millet bahçemiz inşallah çok az bir zaman kaldı. Çalışmaları bitmek üzere. Bu yaz bütün projeyi bitirip, Sancaktepeli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. İlk etabını da inşallah Bayramdan sonra Sancaktepe’mize kazandırıyoruz. Aydos Millet Bahçesi hayırlı uğurlu olsun. Yeter mi, yetmez. Yeter mi, yetmez. Yeter mi yetmez. Sancaktepenin güzel insanlarına yetmez. Bunun yanı sıra gençlerimiz, kadınlarımız için ikinci bir millet bahçesini de Samandıra Meydanında kazandırıyoruz. Samandıra Millet Bahçesini de, Sancaktepe Millet Bahçesini de inşallah belediyemizle birlikte yapımına hemen başlıyoruz, bu yaz bitiriyoruz. Bu yaz Samandıradaki Millet Bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye’de, İstanbul’umuza çok güzel mesajlar verecek orada dönüşüme kararlı bir şekilde devam edeceğiz ve inşallah yeni rezerv konutlarımızın 1,5 milyonluk İstanbul dönüşümünün konutlarının ilk temellerini atacağız”

Sancaktepeli vatandaşların yıllardır süren mülkiyet problemleri olduğunu belirten Bakan Kurum, “Biz buraya geldiğimizde vatandaşlarımız oturuyordu ama hazine arazisinde 2/B, tapu tahsis belgeleri maalesef bir tapuları yoktu. Çocuklarına miras bırakamıyorlardı. Dedik ki; biz bu sorunu çözeceğiz ve oturduk hep birlikte milletimizin, vatandaşımızın bu sorununun çözülmesi adına mülkiyet sorunlarını çözümüne ilişkin bir irade koyduk. Bugün Sancaktepe’de mülkiyetin yüzde 85’i çözüldü. Özellikle Abdurrahman Gazide, Akpınar’da, Fatih’de, Osmangazi’de ve Veysel Karani Mahallelleri olmak üzere 1514 kardeşimiz Sancaktepeli tapularını aldı. Bu vatandaşlarımıza daimî olsun. Bu vatandaşlarımıza yerinde dönüşüm imkânı sağlamış olduk. Burada da bayramın birinci gününü bekleyin, birinci gününde Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye’de, İstanbul’umuza çok güzel mesajlar verecek. Orada dönüşüme kararlı bir şekilde devam edeceğiz ve inşallah yeni rezerv konutlarımızın 1,5 milyonluk İstanbul dönüşümünün konutlarının ilk temellerini atacağız. Tüm çalışmalarımız, emeklerimiz Sancaktepe için, Sancaktepeli kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

“Biz AK Partiyiz, AK kadrolarız hep eserden yana oldu, hep hayırdan yana olduk ve 21 yıldır hiçbir vatandaşımızı ayırt etmedik”

Bakan Kurum, 81 ilde 1372 ilçeye yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Biz AK Partiyiz, AK kadrolarız hep eserden yana oldu, hep hayırdan yana olduk ve 21 yıldır hiçbir vatandaşımızı ayırt etmedik. Milleti siyasetin merkezine aldık, milletin masasına oturduk başkasının değil. Milletin masasında ülkemizi, 81 ilimizi zenginleştirdik. Eser siyasetinde asla ve asla vazgeçmedik. Biz birileri gibi laf kalabalığı yapmadık. Sözümüzü de eserinin önüne koymadık, aksine eserlerimizi sözümüzün önüne geçirdik, eserlerimiz konuştu. İşte diyorum İstanbul Finans Merkezi bitirdik teslim ettik, İstanbul’a armağan ettik. Bizim konuşmamıza gerek yok ki orada pandemi, salgın sürecine rağmen 65 milyarlık yatırımı Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı ve İstanbul’un finans merkezi olması adına bir iradeyi ortaya koydu. Eserimiz konuşuyor bizim konuşmamıza gerek yok. Bizim musluk açılışıyla işimiz yok. Biz eser üreteceğiz. Millet İstanbul’u bekliyor. Hiçbir zaman dedikoduları, iftiraların içinde bulamazsınız. Laf üretirken bulamazsınız, bulamayacaksınız.” dedi.

“Bizi arayanlar başaramayacaksınız, bu millete diz çöktüremeyeceksiniz diyen Liderimiz, Genel Başkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulurlar”

Bakan Kurum, şehirleri baştan aşağı ihya ettiklerini ifade ederek, “Biz Orhantepedeyiz, Fikirtepedeyiz, Kirazlıtepedeyiz, Sancaktepedeyiz. Biz Sultanbeyli’de İstanbul’umuzu yeşille, maviyle millet bahçeleriyle buluşturuyoruz. Bizi arayan Adıyaman’ın, Gaziantep’in yollarında bulur. Bizi arayan Maraş’ın, Hatay’ın yollarında bulur. Bizi arayan Kartal’da bina çökmüştür o binanın enkazın dibinde bulur. Bizi arayan İzmir’de deprem olur Bayraklı ’da bulur orada sizin milletvekili olduğunuz yerde bulur. Bizi arayan Antalya’da, Muğla’da yangınlarda yangın bölgesinde bulur. Bizi arayan Karadeniz’deki Trabzon’da, Rize’de, Bartın’da, Sinop’ta selzede, afetzede kardeşimizin yanında bulur. Bizi arayanlar tatil beldelerinde bulamaz. Bizi arayanlar baretlerimizi takmış, çizmelerimizi giymiş işimizin başında bulur. Bizi arayanlar başaramayacaksınız bu millete diz çöktüremeyeceksiniz diyen Liderimiz, Genel Başkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulurlar. Bizi arayanlar millet için, devlet için, vatan için mücadele ederken bulurlar.” şeklinde konuştu.

“Şimdi de kalkmış Kılıçdaroğlu; ‘yine baharlar gelecek diyor’ öyle değil mi? Ya biz sizin 4 yıl önce, bu millete nasıl bir bahar vadettiğinizi hepimiz görüyoruz”

Bakan Kurum muhalefetin verdiği sözleri tutmadığını hatırlatarak, “Mart’ın sonu bahar olacak diyordu. Ne hikmetse o seçimden dört yıl geçti. O baharı biz ne İstanbul’da ne Ankara’da ne de İzmir’de görmedik. Ben 5 senelik Bakanım ve 5 senelik bakanlığım sürecinde 81 ile gittim. 500 ziyaret yaptım, evimde oturmadım, çocuğumun yanında oturmadım. Milletimin yanında oldum. Olmaya da devam edeceğim. İşte biz onların baharını görmedik ama ne gördük biliyor musunuz, yalancı baharını gördük. Yolda kalan otobüsleri gördük, karda kapanan yolları gördük ve bir türlü bitmeyen metro hatlarını gördük. Bunları gördük demi? Her şeyi gördük ama hizmet görmedik. Eser görmedik. Yatırım hiç görmedik. Şimdi de kalkmış Kılıçdaroğlu; ‘yine baharlar gelecek diyor’ öyle değil mi? Ya biz sizin 4 yıl önce, bu millete nasıl bir bahar vadettiğinizi hepimiz görüyoruz. Birde kalkmışlar utanmadan, sıkılmadan yüzleri kızarmadan, yenibaharlar gelecek diyorlar, sizin vadettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne zaman hayır geldi ki, şimdi sizden hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim. Hiçbir zaman bu millet sizden eser beklemez. Cennet vatanımızı onlar ne yaparsa yapın hiç önemli değil, biz işimize bakacağız. Biz kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

“Cennet vatanımızı, şehirlerimizi, Sancaktepe’mizi vatandaşlarımızı bunların yalancı baharlarına, yalan rüzgârlarına, sahte vaatlerine terk etmedik, terk etmeyeceğiz”

Bakan Kurum, hepimizin İstanbul’ u için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, “Ecdat ne diyor biliyor musunuz? Çalışanı Allah da sever, kulu da sever. İşte biz de bu anlayışa çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız, eser üreteceğiz. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? İstanbul için, herkesin İstanbul’u için çalışmaya devam edeceğiz. Eserlerin İstanbul’u için hepimizin İstanbul’u için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun için belediyelerimiz hazır, teşkilatlarımız hazır, ana kadememiz hazır, kadın kollarımız hazır, gençlik kollarımız hazır, İstanbul hazır, Sancaktepe hazır, bizler hazırız.” dedi.

“Bizler de bir kardeşiniz, bir bakanınız, bir evladınız olarak aynı 5 yıldır olduğu gibi, 81 ilde yaptığımız gibi Sancaktepe’miz için, İstanbul’umuz için, İstanbul’umuzun 39 ilçesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz”

Bakan Kurum sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Buradaki Sancaktepe’de bu meydanı dolduran kardeşlerimize, sizlere soruyorum. 14 Mayıs’ta yeniden şahlanış dönemini Sancaktepe’den başlatacak mıyız? Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle sokak sokak, mahalle mahalle çalışacak mıyız? Sancaktepe’de doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyecek miyiz? Herkesin İstanbul’u, herkesin Sancaktepesi için çalışmaya hazır mıyız? Şimdi Sancaktepeli hemşerilerime soruyorum. Sancaktepe’yi 14 Mayıs seçimleri akşamı İstanbul’da zirveye taşıyacak mıyız? Cumhurbaşkanımızı, Cumhur ittifakımızı rekor bir oyla destekleyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun. Bizler de bir kardeşiniz olarak, bir bakanınız, bir evladınız olarak aynı 5 yıldır olduğu gibi, 5 yıldır 81 ilde yaptığımız gibi Sancaktepe’miz için, İstanbul’umuz için, İstanbul’umuzun 39 ilçesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Allah bizi sizlere, milletimize, devletimize mahcup etmesin. Allah çıktığımız yolda gazımızı mübarek eylesin. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum ve inşallah yeni buluşmalarda, Sancaktepe’miz için yeni eserlerin açılışında bir araya gelmek üzere hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.”