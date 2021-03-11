Bakan Kurum Romanlara triportör hediye etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne’de gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin sonrasında Keşan pazar yerinde kendisini bekleyen roman vatandaşlarla bir araya geldi.

"ŞEHİRDE AT ARABASI KULLANILMAYACAK"

Romanların ticaret ve taşımacılık işlerinde at arabası yerine triportör kullanacaklarını belirten Bakan Kurum, "Şehirde at arabası kullanılmayacak" dedi.

104 ADET TRİPORTÖR HEDİYE ETTİ

Burada yaptığı konuşmada Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Keşan’da roman kardeşlerimizin at arabalarıyla hem ticaret yapmak hem taşımacılık yapmak üzere at arabalarımızı kullanıyorlardı. Roman kardeşlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için, buradaki hayvanlarımızın, atlarımızın artık daha uygun şartlar da hem hayvanlarımızı koruyacak hem çevremize doğamıza zarar vermeyecek şartlar da bu projemizi gerçekleştirelim istedik ve bu kapsam da 104 tane triportör roman kardeşlerimize hediye edelim istedik ve bu çerçeve de inşallah bu projeyi gerçekleştirmiş olduk.

"40 TANE DAHA HEDİYE EDECEĞİZ"

Hem şehrimize hem doğamıza hem de hayvanlarımıza zarar vermeyecek şekilde bu sektörü yenileyeceğiz dediler. Bizde taleplerini başımızın üstünde görüyoruz, 40 tane kardeşimize daha yine aynı şekilde belediyemiz üzerinden destek oluyor ve araçlarını inşallah temin ediyoruz. Biz yine at arabalarından çıkan atlarımızı da yine çiftçilerimizin kullanabilmesi amacıyla orada çiftçilerimize bedelsiz olarak temin edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum belediye binasında gerçekleşen toplantının ardından ilçeden ayrıldı.