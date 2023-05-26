Bakan Kurum: Oy vermeyeni aşağılamak CHP'nin kodlarında var!

Bakan Kurum, Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki İmam-ı Gazali Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra, esnaf ziyaretinde bulundu. Kendisini bekleyen çocuklara dondurma ikram eden Kurum, daha sonra AK Parti Şifa Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu önünde vatandaşlara hitap etti.

Tuzla'nın bugün bir başka güzel ve coşkulu olduğunu ifade eden Kurum, "Sizlere şöyle bir baktığımda 28 Mayıs zaferimizin müjdesini görüyorum. Tuzlalı kardeşlerimizin kararını verdiğini ve Türkiye Yüzyılı'na destek olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kurum, 14 Mayıs seçimlerini açık ara önde tamamladıklarını, milletin 27 milyonu aşkın oyla Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdiğini belirterek, "Milletimiz kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hazır. İnşallah 28 Mayıs'ta da yine milletimiz kazanacak. 85 milyon kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem felaketinde kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın hizmet ettiklerini dile getiren Kurum, "Biz bunları yaparken birileri afetzede kardeşlerimizin tercihleriyle alay ettiler. Depremzede kardeşlerimizi türlü bahanelerle misafirhanelerden çıkardılar." diye konuştu.

"Depremzede kardeşlerimizi bu zihniyetin insafına terk etmeyeceğiz"

Bakan Murat Kurum, "Kendisine oy vermeyeni aşağılamak bu CHP'nin kodlarında vardır. Ama biz hiçbir zaman depremzede kardeşlerimizi bu zihniyetin insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Hiçbir seçim, hiçbir seçim vaadi milletimizin canından daha kıymetli değildir. Aslolan insandır. İnşallah bir yıl içerisinde kardeşlerimizi sıcak yuvalarına yerleştireceğiz." şeklinde konuştu.

14 Mayıs'taki seçimden sonra cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde "milliyetçilik rolü" yaptığını anlatan Kurum, "Milletine yabancı olan bu zihniyet bilmez ama yine söyleyelim. Milliyetçilik, İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik, Kızılelma'yla göklere hakim olmaktır. TCG Anadolu'yla denizlere hükmetmek, Togg'la karalara hakim olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kurum, Tuzlalılardan 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yoğun katılım sağlamalarını isteyerek, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak." dedi.

Konuşmasının ardından seçim otobüsüne binen Kurum, Sultanbeyli'ye hareket etti.