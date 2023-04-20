Bakan Kurum Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi açılışına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Sinoplular, Trabzonlular, Rizeliler, Elazığlılar, Malatyalılar, Kastamonulular bizi iyi bilir. Biz her afette onların yanında olduk. Her zor günde onların yanındaydık. Hiçbir zaman afetleri fırsat bilip tatile çıkmadık.” dedi.

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi Açılışı programında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, büyük Türkiye olarak bir söz verdiklerini ifade ederek, “Bir yıl içerisinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz dedik. Vatandaşlarımıza söz verdik. Bu söz büyük Türkiye’nin sözüdür. Bu söz güçlü Türkiye’nin sözüdür. Bu söz 78 günde 106 bin konutun sözleşmesini yapıp, 11 ilimizde eş zamanlı temellerini atan Türkiye’nin sözüdür. Bu söz 21 yıldır ülkesi için gece gündüz çalışan, vatandaşı için koşturan, her zaman milletinin yanında olan recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür. İnşallah 21 yıldır olduğu gibi ülkemizi her alanda büyütmeye, geliştirmeye, çocuklarımıza bu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Biz kararlıyız ve bu anlayışla çalışacağız. Kentsel dönüşümü, deprem dönüşümünü yine kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Bizim birinci önceliğimiz afet bölgemiz, 11 ilimizdeki kardeşlerimiz. Çünkü orada bir acı olduğu zaman Beyoğlu’ndaki kardeşimizin yüreği sızlıyor. Bu kadar güçlü bir milletiz ki tüm afet bölgelerine koştuk. Şimdi birinci önceliğimiz o, ardından da İstanbul’un dönüşümüne odaklanacağız. İstanbul’daki 1,5 milyonluk büyük İstanbul dönüşümüne, yüzyılın dönüşümüne odaklanacağız.” dedi.

Okmeydanı’nda açılan irtibat bürosu ile dönüşüme hız kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Murat Kurum, şöyle konuştu:

“Okmeydanı’nda yıllardır girilemeyen 778 konutumuzun temelini, vatandaşımızla; davulla, zurnayla attık. Niye attık? Oradaki yavrularımız, çocuklarımız daha güvenli konutlarda yaşasın diye, huzurlu bir gelecekte yaşasınlar diye attık. Aynı anlayışla projelerimize İstanbul’un bütün şehirlerinde, ilçelerinde devam edeceğiz inşallah.”

“39 ilçemizde kentsel dönüşüme devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziosmanpaşa’da “Bedeli ne olursa olsun konutları dönüştüreceğiz” dediğini hatırlatan Bakan Kurum, “Sadece İstanbul’da 695 bin konut dönüştürdük. Şu an, Tuzla’dan Silivri’ye kadar İstanbul’un 39 ilçesinin 963 mahallesinde ya bizim bir kentsel dönüşüm projemizi görürsünüz, ya bir millet bahçemizi bitirmişizdir ve milletimizin hizmetine sunmuşuzdur. Dar gelirli kardeşlerim konut alsın diye sosyal konut projemizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bu anlayışla 39 ilçemizde kentsel dönüşüme devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle 1,5 milyonluk dönüşümün ilk temellerini yarın atacaklarını dile getiren Bakan Kurum, “Konutlarımızı teslim edeceğiz ve sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın bir bayram müjdesi olacak. Yapım, taşınma ve kira yardımlarına ilişkin yapacağımız müjdelerimizi bayramın birinci gününde, bayram hediyesi olarak İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

“Okmeydanı’nda yıllardır girilemeyen 778 konutumuzun temelini, vatandaşımızla attık.”

“Okmeydanı’nda yıllardır girilemeyen 778 konutumuzun temelini, vatandaşımızla; davulla, zurnayla attık. Niye attık? Oradaki yavrularımız, çocuklarımız daha güvenli konutlarda yaşasın diye, huzurlu bir gelecekte yaşasınlar diye attık. Aynı anlayışla projelerimize İstanbul’un bütün şehirlerinde, ilçelerinde devam edeceğiz inşallah.” diyen Bakan Kurum, dönüşümde yola aziz Türk milleti ile devam edeceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Beyoğlu’nda daha önce başladığımız konutlarımız vardı. Sütlüce ve Örnektepe Mahallelerimizdeki 398 konutumuzu bitirdik. Gözlerindeki mutlulukları, yüzlerindeki o tebessümü görmeliydiniz. Yıllardır bizim için uğraşan, didinen, evine ekmek götürmek için alın teriyle, emeğiyle çalışan kardeşlerimiz sağlam, güvenli konutlarını aldı. Mutluluklarına şahit, dualarına ortak olduk ve o 400 konutumuzun anahtarlarını verdik.”

“Bir yıl içerisinde hem Beyoğlu Millet Bahçemizi hem de yürüyüş alanlarını ve bisiklet yollarını Beyoğlu’muza kazandıracağız”

Bakan Kurum, “Nasıl Okmeydanı’nda hızlı bir şekilde bakanlığımız ve belediyemizle birlikte Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyorsa, nasıl daha önce Sütlüce’de TOKİ Başkanlığımızla bitirdiğimiz konutlarımızı teslim ettiysek aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız.” açıklamalarında bulundu. Hemen ardından yeşil alan ve otopark sıkıntısı yaşayıp, nikâh sarayı bulunmayan Kasımpaşa için düğmeye bastıklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, şöyle konuştu:

“TOKİ Başkanlığımız ile bölgeye yeşil alan kazandıralım istedik. Yaklaşık 450 araç kapasiteli bir otopark yapıyoruz. Temellerini attık, inşallah bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde hem Beyoğlu Millet Bahçemizi hem de nikâh sarayımızı, otoparkımızı, yürüyüş alanlarını ve bisiklet yollarını Beyoğlu’muza kazandıracağız. İstiyoruz ki, Okmeydanı’nın da başladığımız ilk etap gibi bütün alanları hızlı bir şekilde dönüştürelim. Bu çerçevede işte buraya irtibat bürosu açtık.”

“Vatandaşımızın nerede ihtiyacı varsa orada oldum ve olacağım”

İrtibat ofisiyle ilgili vatandaşın taleplerinin alınacağını söyleyen Bakan Kurum, “Hemen plana ilişkin rezerv alanı ilan edeceğiz, makul imar neyse o imarı yapacağız ve hızlı bir şekilde vatandaşımıza yapım desteği vereceğiz. Vatandaşımız, ‘Devletimiz bize hem yapım desteği hem finans desteği versin’ derse de başımızın üstüne. İktidar olarak her zaman dedikoduların değil, ‘eserlerin’ peşinde koştuk. Bizi arıyorsanız, işte Okmeydanı’nda, milletiyle birlikte kentsel dönüşümü konuşurken bulursunuz. Bizi ararsanız, Kartal Orhantepe’de bir bina çökmüştür, o binanın enkazında vatandaşımızın acısına ortak olurken bulursunuz. Bizi ararsanız Kâğıthane’de istinat duvarı kaymıştır orada bulursunuz, bizi 700 konutu dönüştürüp anahtarlarını teslim ederken bulursunuz. Ben de bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak; vatandaşımızın nerede ihtiyacı varsa orada olduysam, bundan sonra aynı anlayışla Okmeydanı’nda, Beyoğlu’nda, Üsküdar’da, Kısıklı’da, Pendik’te, Tuzla’da olacağım.” dedi.

“İstanbul’umuzu istikbale taşımak için yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm yapıyoruz”

Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezinde gerçekleşen iftar organizasyonuna da katılan Bakan Murat Kurum, burada bir konuşma yaptı. Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

“21 yılda, aziz İstanbul’da altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan millet bahçelerine, sosyal konuttan kentsel dönüşüme kadar; ne kadar çevre ve şehircilik yatırımı varsa ve bu projelerimizi tamamladıysak aynı motivasyonla yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz. Yeni başarı hikâyeleri yazmak ve İstanbul’umuzu istikbale taşımak için yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm yapıyoruz. Yarın Gaziosmanpaşa’da büyük İstanbul dönüşümünün temellerini atıyoruz. Bir gün sonra afetzede kardeşlerimize deprem bölgesinde konutlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Biz İstanbul’umuzun herkesin İstanbul’u olması için, gençlerin İstanbul’u olması için gece-gündüz çalışarak bu hizmetleri yapıyoruz.”