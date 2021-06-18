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Bakan Kurum: Müsilaj nedeniyle 8 işletmeye kapatma cezası verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "8 işletmeye kapatma cezası verildi. 3 bin 850 metreküp müsilaj temizliği yapıldı." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yapılan müsilaj temizliği ve denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Kurum, "4 bin 41 denetim gerçekleştirdik. 8 işletmeye kapatma cezası ve 12,5 milyon lira para cezası uygulandı. 7 gün 24 saat denetimlerimiz devam edecek. Marmara'nın kirletilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

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