Bakan Kurum: Müsilaj nedeniyle 8 işletmeye kapatma cezası verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yapılan müsilaj temizliği ve denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Kurum, "4 bin 41 denetim gerçekleştirdik. 8 işletmeye kapatma cezası ve 12,5 milyon lira para cezası uygulandı. 7 gün 24 saat denetimlerimiz devam edecek. Marmara'nın kirletilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.