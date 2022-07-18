Bakan Kurum: Milletimizin içi rahat olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aliağa’ya gemi söküm işlemi için gelecek olan ve kasıtlı haberler nedeniyle kamuoyunda bilgi kirliliğine neden olan gemi hakkında yayımladığı basın açıklamasını sosyal medya hesabından, "Milletimizin içi rahat olsun" ifadeleriyle paylaştı.

Çevre zarar verecek hiçbir girişime müsade etmeyeceklerini ısrarla vurgulayan Kurum şu ifadeleri paylaştı: "Milletimizin içi rahat olsun. Bugüne kadar olduğu gibi; bundan sonra da vatandaşımızın sağlığını tehlikeye sokacak, çevreye zarar verecek hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceğiz."

Kurum'un paylaştığı basın açıklaması ise şu şekilde: