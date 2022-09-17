Bakan Kurum: "Millete parmak sallamayı bırakın"

Bakan Kurum twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün!” ifadelerini kullandı.

Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille,muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel!

Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin,25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün! — Murat KURUM (@murat_kurum) September 17, 2022