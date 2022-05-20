Bakan Kurum, Mersin'de kentsel dönüşüm projesini inceledi

Bakan Kurum, Akdeniz ilçesinde Ulu Cami çevresindeki esnafa ziyarette bulundu, işletmeciler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gezisi sırasında tantuni ve cezerye dükkanlarına giren Kurum, hem kentin yöresel lezzetlerinin tadına baktı hem de ürünlerin yapılışı konusunda bilgi aldı.

Bakan Kurum, ayakkabısını boyattığı boyacıyla sohbet etti, taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Akdeniz Belediyesi iş birliğiyle Çay Mahallesi'nde yürütülen "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" sahasında incelemelerde bulunan Kurum, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak ile tamamlanan örnek daireyi gezdi.

Bakan Kurum, incelemelerinin ardından gazetecilere, 416 konut, 36 iş yeri, ticaret merkezi, yeşil alanları ve parklarıyla öne çıkan projeyi 2 ay içinde tamamlayarak vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.

Projenin, yeni Türkiye'nin yerleşim örneği olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Vatandaşların mutluluğunu görüyoruz, dualarına şahit oluyoruz. Bugün yine Mersin'imizde, Akdeniz'imizde Barış Mahallesi'nde 415 konutumuzun temellerini attık. Orada da sosyal donatılarıyla şehrin merkezinde bir dönüşüm projemiz başladı. Aynı Çay Mahallesi'nde olduğu gibi, Barış Mahallesi'nde de konutları bu anlayışla yapacağız ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle en kısa sürede vereceğiz. Mersin'de gerek bizim sosyal konutlarla gerek yapmış olduğumuz dönüşüm projeleriyle aslında Mersin tarihinin en büyük dönüşüm süreci yürütülmekte. Bu mahallelerimiz dışında da vatandaşlarımızla görüştüğümüzde onlardan gelen talep doğrultusunda kentsel dönüşüm süreçleri yürüttüğümüz alanlarımız var.

İstiyoruz ki projeler bittiğinde ve arkasına geçip şöyle bir baktığımızda 'İyi ki yaptık.' diyeceğimiz projeler olsun."

Kurum, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin mahalledeki vatandaşlara her türlü yardımı sunduğunu ifade ederek, "Mersin'imize bir de ağustos ayında sosyal konut yapılması müjdemiz olacak. Toroslar ilçesinde 500 konutluk proje hazırlıyoruz. Hem merkezde hem ilçelerimizde ihtiyaca ve talebe göre de iyi bir sayıyı inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız ağustos ayında açıklayacaklar. Alt ve dar gelir grubu, emeklilerimiz ve evi olmayan vatandaşlarımızın ev alabilmelerini teminen 81 ilde yaptığımız projenin bir ayağını da inşallah Mersin'de yapıyor olacağız." diye konuştu.