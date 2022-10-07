Bakan Kurum: Leyleğin ömrü laklakla geçermiş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas’ta açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’nin yeni yüzyılını, yeni yüz yılın Türkiye'sini Genel Başkanımız, Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte başlatacağız. Buradan da ifade etmek istiyorum ki; milletimiz 2023'te hem Cumhurbaşkanımıza hem de Cumhur İttifakımıza rekor destek verecektir ve her bir kardeşimiz bu manada dün olduğu gibi bugün de yarın da bu davanın arkasında durmaya devam edecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Sivas’ımıza güveniyoruz.” dedi.

“Bugüne kadar, Sivas’ımız da yaklaşık 45 milyar liralık yatırım yapıldı”

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Sivas’ta basın toplantısı düzenleyen Bakan Kurum, Sivas’ı daha da ileriye taşımak için 20 yıldır hemen her alanda hizmet yaptıklarını belirterek, “Allah'ın izniyle hizmetlerimizi yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar Sivas’ımız da yaklaşık 45 milyar liralık yatırım yapıldı. Dile kolay gerçekten büyük bir yatırım. Milletimize verdiğimiz her sözü bugüne kadar eksiksiz yerine getirmeye gayret gösterdik. Bu konuda hiçbir şekilde mahcup olmadık’’ dedi.

Bakan olduğu yıl ilk ziyaret ettiği yerin Sivas olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “2019 yılında geldiğimizde şehrimizin problemleriyle ilgili konuşmuştuk. O gün çok güzel çok önemli kararlar almıştık. Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin kurulacağı alanla ilgili kararlar almıştık. Hamdolsun bugün orada gençlerimiz eğitim görmeye başladılar. Üniversite binalarımız bitti ve eğitim öğretim hayatına başladı” diye konuştu.

“Sivas’ta toplam yatırım değeri 450 milyon lira olan, 7 projemizde son aşamaya geldik”

Bakan Kurum, Sivas’ta yeşil alanların arttırıldığını vurgulayarak, “Bu kapsamda tüm şehirde yaklaşık 2.2 milyon metrekarelik yeşil alan hedefi ile millet bahçelerimizi projelendirdik ve bir kısım millet bahçemizi tamamlayıp açılışa hazır hale getirdik. İnşallah diğer bahçelerimizi ve parklarımızı da en kısa süre içerisinde bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu kapsamda Sivas’ımıza çevre ve şehircilik alanında yaklaşık 13 milyar liralık yatırım kazandırdık. Toplam yatırım değeri 450 milyon lira olan, 7 projemizde de son aşamaya geldik. İnşallah en kısa zamanda bu projelerimizin açılışlarını da hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Sivas'ta toplam yatırım değeri 3.3 milyar lira olan yaklaşık 9 bin 200 konut ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidererek sosyal donatılar yaptık”

Bakan Kurum, Sivas’ı güzelleştirmenin yanında vatandaşların sosyal konut ihtiyacına ilişkin yatırımları da kararlı bir şekilde devam ettirdiklerini vurguladığı sözlerine şöyle devam etti:

“TOKİ başkanlığımızla, Zara ilçesi Kızılırmak Mahallesinde millet bahçemizin, merkez Yenimahalle'de 427 konutumuzun, İller Bankamız eliyle Haralar Bölgesi dediğimiz Geleneksel Spor ve Ekoturizm Vadisinin, güneş enerji santralimizin, Hamidiye Kültür Parkı'nda 11 tescilli yapının restorasyonunu da yürütüyoruz. Güneykaya Kargın Mahallemizde 300 metreküp içme suyu kullanma deposu, Şarkışla'da yine yol düzenlemelerini de tamamlanarak açılışa bugün itibari ile hazır hale gelmiş durumdadır. Yine TOKİ başkanlığımız eli ile Akıncılar ‘da 276 konutumuz ve ticaret merkezi ve cami inşaatımızın yapımına da başlamış olduk. Sivas’ta bugüne kadar toplam yatırım değeri 3.3 milyar lira olan yaklaşık 9 bin 200 konut, ticaret merkezi ve içinde vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecek sosyal donatılarını yaptık. Okullarını, sağlık tesislerini, ticari alanlarını, camilerini, yeşil alanlarını ve buna ilave olarak Sivasspor'un maçlarını yapacağı 25 bin seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere onlarca sosyal ve kültürel tesisimizi Sivaslı kardeşlerimize kazandırdık.

Yine bu çerçevede sahada yatırım değeri, 1.1 milyar lira olan 2 bin 725 konutumuz, ticaret merkezlerimiz, 5 tane camimiz yine ilçelerimizin ihtiyaçlarını giderecek hükümet konakları yapımı da hızlı bir şekilde devam ediyor.

Koyulhisar’ımızda konut sözümüz vardı. 370 konutumuzun da artık yapımında son aşamaya geldik. Yıldızeli’ndeki 154 konutumuzun da yapımı devam ediyor. Bu projelerimizi de yıl bitmeden teslim etme arzusu ile çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza buradan bu müjdeyi de vermiş olalım. Merkez mahallemizde ikinci etapta Yenimahalle'de 427 konutumuzun da yapımında son aşamaya geldik. İnşallah burada hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz. Merkez Yenimahalle 3. etabımızda 746 konut yapacağız demiştik. Burada da son aşamaya geldik. İnşallah Aralık ayında buradaki konutlarımızı da Sivaslı kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

“1 milyon altyapısı tamamlanmış konut yapılabilecek arsamızı 81 ilimizde yine ihtiyaç gördüğümüz ilçelerimizde yapıyor olacağız”

Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında başvuru sayısı bugün itibariyle 28 bin 750’ye ulaştığını bildiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda arsa yapılacak konut çalışmasını yürütüyoruz. İnşallah 10 Ekim'de başvuruları başlayacak, Sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi tüm Türkiye’yle detaylı bir şekilde Kabine toplantısı sonrasında paylaşmış olacak. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 1 milyona çıkarmıştık. 1 milyon altyapısı tamamlanmış konut yapılabilecek arsamızı 81 ilimizde yine ihtiyaç gördüğümüz ilçelerimizde yapıyor olacağız. Burada da vatandaşlarımıza elektriğini, suyunu, yollarını yapmak suretiyle vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan barınma adımlarını atmış olacağız. Tüm dünyanın durduğu bu noktada hiçbir yatırım yapılmadığı, yatırımları rafa kaldırıldığı bir günde Sayın Cumhurbaşkanımız sosyal devletin gerekliliği, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına destek olacak bu çalışmayı tüm Türkiye’ye müjdelediler. İnşallah arsayla alakalı da şu an çalışmamızı devam ettiriyoruz ama 3 bin 700 konutluk arsamız Sivas'ta hazır. İnşallah bu sayıda arttıracağız ve bu kapsamda inşallah bu ihtiyaçları giderecek. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, emekli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu projemizi yürütüyor olacağız. 25 Ekim'de Ankara'da inşallah 5 bin konutun temelini atmak suretiyle vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekli ile 2 yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayıp teslim ediyor olacağız.”

“Sivaslı kardeşlerimize hizmet etmek, Sivas'ın hizmetkarı olmak bütün ekibimizin boynunun borcudur”

Bakan Kurum, Sivas’ta millet bahçeleri yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, 1 milyon metrekare büyüklüğünde 4 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının da devem ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“7 millet bahçemizin büyük bir kısmını tamamladık… Sivas Belediyemizle birlikte inşallah şehrin merkezinde bu çalışmaları en kısa zamanda tamamlıyor olacağız. Sivaslı kardeşlerimize hizmet etmek, Sivas'ın hizmetkârı olmak bütün ekibimizin boynunun borcudur. 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu mücadeleyi veriyoruz. Bu bir davadır ve bu dava 1919'da Gazi Mustafa Kemal tarafından Sivas’tan duyurulan hürriyet ilanının davasıdır. Biz de bu hürriyet ilanının bugünkü takipçileriyiz ve biz buradayız bütün ekibimizle birlikte milli mücadelenin karargâhından aldığımız güçle, ilhamla; iklim değişikliğiyle, depremlerle, afetlerle, şehirlerimizin alt yapısını güçlendirecek yatırımlarla ve bir taraftan da sosyal devlet anlayışıyla ev, arsa, işyeri sahibi yapmak için emin olun gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla çalışmaya da devam edeceğiz.”

“Varsın onlar boş konuşmaya devam etsinler. Biz milletimizle birlikte milli mücadelemizin karargâhı Sivas’tan istikbale yürümeye devam edeceğiz”

Bakan Kurum, muhalefete yönelik de eleştirilerde bulunarak, “Tabii Sivaslı hemşirelerimiz bu manada şöyle diyor; ‘Leyleğin ömrü laklakla geçermiş.’ Maalesef ülkemizdeki muhalefette böyle ömürleri laklakla geçti, geçmeye devam ediyor. Varsın onlar boş konuşmaya devam etsinler. Biz milletimizle birlikte milli mücadelemizin karargâhı Sivas’tan istikbale yürümeye devam edeceğiz. Hem şehirlerimizi ihya edeceğiz hem gönülleri fethedeceğiz, abad edeceğiz ve hep birlikte ülkemizi küresel bir güç haline getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz 2023'te hem Cumhurbaşkanımıza, hem de Cumhur İttifakımıza rekor destek verecektir”

“Türkiye’nin yeni yüzyılını, yeni yüz yılın Türkiye'sini Genel Başkanımız, Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte başlatacağız” ifadelerini kullanan Bakan Kurum,

“Buradan da ifade etmek istiyorum ki; milletimiz 2023'te hem Cumhurbaşkanımıza hem de Cumhur İttifakımıza rekor destek verecektir ve her bir kardeşimiz bu manada dün olduğu gibi bugün de yarın da bu davanın arkasında durmaya devam edecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Sivas’ımıza güveniyoruz. Yiğit, mert, kahraman Sivaslı kardeşlerimize güveniyoruz ve bu manada her zaman onlarla omuz omuza, gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Şu an Kangal Termik Santralinden çıkan baca gazı insan sağlığına çevre mevzuatına uygun, insanımıza zarar vermeyecek şekilde bırakılmaktadır”

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Kangal Termik Santraliyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız da yapmış olduğumuz istişareler çerçevesinde, ‘Burada vatandaşımızı sağlığına, huzuruna zarar veren tesis varsa bu tesisimizi kapatalım’ dedi. Bu yönde bize talimat verdiler. Biz de içinde Kangal Termik Santrali de olmak üzere 7 termik santralimizi kapattık. Yani termik santraller çalışmadı. Neden çalışmadı? Çünkü bizim mevzuatımıza uygun şekilde baca gazı emisyonları yoktu. Bizim santralleri izlediğimiz bir sistem var ve bu sistem çerçevesinde 7 gün 24 saat baca gazını izliyoruz. Burada da vatandaşımızı doğru yönlendirecek ve bilgilendirilecek olursak eğer bu termik santralimiz baca gazı filtre sistemi var. Burada denetimlerimiz aralıksız da devam ediyor. 3 bacamız var biri sulu sistem dediğimiz sistemle diğer ikisi de kuru sistemle faaliyetini yürütüyor. Yani bu iyileştirme kuru ve sulu olmak üzere yapılabiliyor. Burada yüklenici veya buraya işletmesini yapan firma kısa vadede bu yatırımı yaptı. Bu yatırım sonrasında kalıcı sulu sistemle alakalı eğer yatırım yapması halinde o sulu sisteme geçecek. Şu an Kangal Termik Santralinden çıkan baca gazı insan sağlığına çevre mevzuatına uygun, insanımıza zarar vermeyecek şekilde bırakılmaktadır. 7 gün 24 saat online takip edilmektedir. Yani bundan dolayı oradaki tarımın etkilenmesi söz konusu değil. Bundan dolayı burada herhangi bir hayvancılık faaliyeti etkilenmesi söz konusu değildir. Öyle bir durum olması halinde biz burada sizlerle birlikte bu duruma dur deriz ve mani oluruz.”