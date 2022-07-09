Bakan Kurum, Konya'da vatandaşlarla bayramlaştı

Kurum, Kurban Bayramı namazı için Konya'da tarihi Kapu Camii'ne geldi.

Namaz sonrası Kurum, gazetecilere, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'ya rahmet diledi.

"Menfur saldırıyı lanetliyoruz"

Kurban Bayramı'na üzücü hadiseyle girdiklerine değinen Kurum, "Ekrem hocamız, mesai dışında vatandaşımız için yardıma koşan onlara şifa bulmaya çalışan kişiliğiyle Konya'mızda ve Şehir Hastane'mizde önemli bir değerimizdi. Daha önce görev yaptığı şehirlerde de aynı gönül birliğini sağlamış kardeşimizdi. Ekrem hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Konya'mıza ve sağlık camiamıza memleketimize başsağlığı dileğimi iletiyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyoruz." diye konuştu.

Kurum, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Muhammed Mustafa Koca, Ömür Ertuğrul Sarı ve Murat Yıldırım'ı da rahmetle anarak, şehitlerin yurdu yaşatmak için can verdiğini vurguladı.

Bayramlarda kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışma duygusunun yaşandığını aktaran Kurum, iki yıllık aradan sonra hac ibadetinin yapıldığını anımsattı.

2023'te yatırımların açılışları yapılacak

Kurum, 2022'nin Konya'nın 31 ilçesinde başlattıkları tüm yatırımların tamamlandığı bir yıl olacağını bildirdi.

Bu yılın ikinci yarısında; sokak sağlıklaştırmadan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı çalışmalarına, sosyal konutlardan çevre yatırımlarına kadar tüm yatırımların açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Kapu Camii, Bedesten Çarşısı, Mevlana Müzesi gibi tarihi eserlerin ihyasıyla ve 16 millet bahçesiyle sanayi sitemizin taşınmasıyla birlikte inşallah 2022 ve 2023 yıllarında bu hizmetleri Konyalı kardeşlerimize armağan edeceğiz. Hizmet ve eser aşkı ve üretme anlayışıyla iş yapmaya devam edeceğiz. Her bayramda olduğu gibi şehitlerimizi anacağız, gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Akrabalarımıza uğrayacağız, sıla-i rahim yapacağız. Küsleri barıştıracağız, Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde idrak edeceğiz."

Çevre temizliğine dikkat edilmesi uyarısı

Kurum, kurban ibadetinin hayvanlara eziyet edilmeden yapılması uyarısında bulunarak, "Çevre temizliğine dikkat edilmesini, belediyelerimizin gösterdiği alanlarda kurban kesimlerinin yapılmasını da aziz milletimizden istirham ediyorum. Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Bakan Kurum, konuşmasının ardından gazeteciler ve çevredeki vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurum'a Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, İl Başkanı Hasan Angı ile merkez ilçe belediye başkanları da eşlik etti.