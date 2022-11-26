Bakan Kurum Konya'da toplu açılış töreninde konuştu

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Konya’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eserler üretmeye gayret gösterdiklerini belirterek, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; içerisinde 2 bin 208 konut, millet bahçesi, Bozkır Barajımız, sanayi dükkânları ve çevre düzenlemeleriyle spor tesisleri, kamu binaları, sağlık kuruluşları ve ASELSAN Konya Silah Sanayii Fabrikasının da bulunduğu 18 milyar liralık eserimizi, Konyalı hemşerilerimize armağan ediyoruz.” dedi.

“Mevlânâ Meydanımızı, şanlı tarihimizin ve Türkiye’mizin ihtişamına yakışır şekilde donattık”

Mevlânâ Meydanı’nın, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı Konyalıların tek vücut, tek yumruk, tek yürek olduğu meydan olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Mevlânâ Meydanımızı, şanlı tarihimizin ve Türkiye’mizin ihtişamına yakışır şekilde donattık. Kentsel dönüşüm projemizi bitirdik.” diyerek, Konya’ya yapılan hizmetlerle ilgili şunları söyledi:

Buraya gelirken Alâeddin Cami’sini ve Alâeddin Tepesi etrafını da güzelleştirdik, cephelerini yeniledik. Ve Konya’mıza geldiğinizde bir tarih, bir kültür aksından geçeceksiniz. Yine az ileriye gittiğinizde Konyaspor’umuzun hatıralarıyla dolmuş eski stadımızın yerine millet bahçemizde, hemşerilerimizi, gençlerimizi yeşillerle, çiçeklerle karşılıyoruz. Konya’mızın millet bahçesini, Konyalı kardeşlerimizin bugün hizmetine açıyoruz. Konya’mızın tüm ilçelerine, sıcak yuvalar, Ahilik şuuruna uygun iş yerleri kazandırdık. Türkiye’nin dünyaya örnek olacak ilk Sıfır Atık Sanayi Kompleksini de inşallah eski sanayimizi taşımak suretiyle 2023 yılında kazandırıyoruz. Yine Ardıçlı’da modern altyapısı, parkları, bahçeleri camileriyle Türkiye’ye örnek olacak yeni yerleşim alanımızı Konya’mıza kazandırıyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; 500 bin konut, 1 milyon konut yapılacak arsa, 50 bin iş yeri hedefimizin ilk etabında; Konya’mıza toplam 7 bin 655 yeni yuva inşa ediyoruz. Kendi evini yapmak isteyen hemşerilerimize 55 bin arsamızı alt yapısıyla, imarıyla sizlerin hizmetine sunuyoruz.”

“Davamız nettir, yolumuz bellidir, hedefimiz 7 kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye’dir!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Türkiye’ye, Konya’ya hizmet etmeye, taş üstüne taş koymaya, eser üretmeye aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın huzurunda Konya’mıza diyoruz ki; davamız nettir, yolumuz bellidir, hedefimiz 7 kıtada nam salan Büyük ve Güçlü Türkiye’dir! Durmayacağız, çok çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“Bin yıllık tarihimizin en büyük dönüm noktası olan 2023 seçimlerini, Cumhur İttifakımız ile Konya’nın ve aziz milletimizin rekor oylarıyla kazanacağız”

Bakan Murat Kurum, konuşmasını, “Konyalıların özü de, ahlakı da ahde vefadır! Sizler; ahde vefanın insanlarısınız. Bunun için çalınmadık kapı, gidilmedik hane, oturulmadık sofra, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız! Ve evelallah hep birlikte bin yıllık tarihimizin en büyük dönüm noktası olan 2023 seçimlerini, Cumhur İttifakımız ile Konya’nın ve aziz milletimizin rekor oylarıyla kazanacağız.” sözleriyle noktaladı.