Bakan Kurum konut kampanyasının detaylarını aktardı

umhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni konut projesiyle birlikte ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş projeden faydalanabilecek. Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, konunun detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan öğrenerek köşe yazısında aktardı.

İşte yeni konut projesinin tüm detaylarının yer aldığı köşe yazısı:

Güne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la Çevre Haftası etkinliği için bir araya gelerek başladık. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da bize eşlik etti. Nerede bir araya geldik? Ankara Millet Bahçesi’nde.

Millet Bahçesi olmadan önce sınırlı bir şekilde kullanılan bir alandı. Şimdi kütüphanesiyle, yeşil alanıyla Ankaralıların nefes aldığı mekânlardan biri oldu.

Kira ve konutta yaşanan sıkıntı

Çevre Bakanı Kurum’la Çevre Haftası etkinliğinde bir araya geldik ama tahmin edersiniz ki ilk soru kira artışlarıyla ilgili konuda geldi. İkinci soruyu siz tahmin edin.

Bildiniz. İkinci soru da ev yapmak isteyen vatandaşlara Hazine arazilerinin tahsisi ve konut üretimiyle ilgiliydi.

Kiraların astronomik bir şekilde arttığı, konut fiyatlarının roket hızıyla yükseldiği bir sırada çiçeğin, böceğin konuşulması beklenmez.

Çünkü halkın gündemi o.

Kiralara yasa düzenleme yolda

Akıl almaz bir şekilde yükselen kira konusundaki düzenleme yolda. Bakan Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre 8-10 gün içinde Meclis’e sunulacak. Bu demektir ki haziran ayı içinde yasalaşacak.

İşte Bakan Kurum’un bu konudaki açıklaması:

“Kira artışlarını 1 yıllık TÜFE’ye göre yapmak zorundayız. Ama fahiş zam yapanlar var. Bu zamlar Borçlar Kanunu’na aykırıdır. Fahiş kira artışına maruz kalan vatandaşlarımız mahkemelere başvurmak zorundadır. Mahkemeler de Borçlar Kanunu’na göre karar vermek zorundadır. Kanuni oranların üzerinde zam yapıldığı şikâyetleri var. Vatandaşlarımız yüksek kira artışlarını bize bildirebilirler. Dört bakanlığımız ev sahiplerini ve kiracıları mutlu edecek şekilde çalışıyor. 1 hafta 10 gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı’mız bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak. Ardından da yasal düzenlemeyi Meclis’e sunup kanunlaştıracağız.”

Yeni konut kampanyası geliyor

Kira ve ev fiyatlarındaki artışı dengelemenin bir yasal tarafı bir de arz yönü var. Bakan Murat Kurum da hatırlattı. Bir dönem konut fazlası oluşmuştu. Satışları teşvik etmek için kampanyalar düzenlenmişti. Şimdi konut açığı var. Çevre Bakanı Kurum, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bir konut seferberliği başlatacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, “81 ilde ama en çok konut ihtiyacı olan illerde konut üreteceğiz. İnsanlar aidat öder gibi taksit ödeyecek” dedi.

Konutların maliyeti nasıl olacak?

‘TOKİ konut yapacak da bu işin maliyeti ne olacak? Mortgage oranları ve TÜFE’ye göre olursa bu yüksek bir maliyet getirmeyecek mi?’ yönündeki sorular çok geldi.

Çevre Bakanı bu işi çok iyi bilen birisi. İşe arsa maliyetlerinden başladı.

1- Konut maliyetlerinin yüzde 30-40’ı arsa fiyatlarından kaynaklanıyor. TOKİ’nin yapacağı konutlarda arsa maliyetlerinden kaynaklı bir artış yaşanmayacak. Bu, konut üretiminde yüzde 30-40 oranında daha düşük bir maliyet olacak demektir.

"TÜFE oranının altında olacak"

2- Mortgage kredisi veya enflasyon oranı bizim uygulamamızın tam tersi. TOKİ konutlarını TÜFE’ye endeksli olarak düzenliyoruz ama TÜFE’yi de yüzde 10’u aşmayacak şekilde düzenliyoruz. Yani enflasyon oranıyla eşgüdümlü değil. Biz enflasyon oranının ve Merkez Bankası’nın faiz oranının altında bir oranda fiyat düzenlemesi yapıyoruz.

Fiyat düzenlemesi

Ekonomist değilim ama ‘TOKİ’nin kampanyasında yıllık artış oranları nasıl tespit edilecek?’ sorusunun peşine de düşmedim değil. Örneğin TÜFE yıllık yüzde 120 çıksa bile fiyat artışında TOKİ’nin esas alacağı oran yüzde 10 olacak.

Konutlardan kimler yararlanabilecek?

Çevre Bakanı Murat Kurum’a bu konutların kime satılacağı da soruldu. “Bu projeleri evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için yapacağız” dedi.

Peki ödeme konusunda devletin katkısı olacak mı?

Bakan Kurum bu soruya şu yanıtı verdi: “Maliyetleri birebir yansıtmayacağız. Sosyal konut kampanyasını 600-700 bin lira olarak başlatmayacağız. Konut alıcılarına destek vereceğiz.”

Muhalefetin 'Hazine arazileri peşkeş çekiliyor' iddiası

Hazine arazilerinin konut yapmak isteyen vatandaşlara verileceğine yönelik haberler üzerine, “Hazine arazileri peşkeş çekiliyor” diye manşetler atılmaya başlandı. Çevre Bakanı Murat Kurum’a, “Hazine arazilerini peşkeş mi çekiyorsunuz?” diye sorduk. Çevre Bakanı, “Evet” dedi. “Hazine arazilerini dar gelirli vatandaşlarımıza peşkeş çekiyoruz.”

Murat Kurum’un sözleri aynen şöyle, ”Alt gelir grubunda olan ve ev sahibi olmayan insanlarımıza Hazine arazilerini vermek peşkeş çekmekse evet biz vatandaşımıza Hazine arazilerini peşkeş çekiyoruz.”

Hazine arazileri hangi şartlarda verilecek?

Çevre Bakanı’na bu konuda üst üste sorular sorduk. Ben özetleyerek aktarayım. “Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek. Arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler vereceğiz. Hazine arazisini tahsis ederken belirli bir süre elden çıkarmama şartı koyacağız. TOKİ konutları da 5 yıl ve taksidi bitmeden devredilemiyor. Hazine arazilerini de belli bir süre devredemeyecekler. Buradaki amacımız alt gelir grubundakileri, evi olmayanları ev sahibi yapmaktır.”

"Garibanın evi olmasın mı?"

Bakmayın siz hazine arazilerini peşkeş çekecekler yalanını ortaya atanlara. Onların tuzu kuru. Kendileri Bodrum’da, Marmaris’te, Ayvalık’ta, Datça’da yaşarlar. Yazın sahillerden, kışın tatilden gelmezler. Yazlık ve kışlık evleri olur. Başını sokacak evi olmayan gariban vatandaşa ev yapması için Hazine arazilerinin tahsis edilmesini peşkeş çekmek olarak değerlendirirler.

Garibanın evi olmasın mı?

Olsun. Hem de önce garibanın evi olsun.

Ama bunlara kalırsa olmasın.

Benden duymayın ama ağustos ayında başlatılacak konut kampanyasında hedef 100 bin konut...