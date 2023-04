Bakan Kurum Kartal Kentsel Dönüşüm Toplantısı’nda konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti 1. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Büyük İstanbul Yüzyıl’ın Dönüşümü’ne ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü tüm Türkiye’de İstanbul’umuzda çok önemli müjdelerimizi paylaşacak.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti 1. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, bugün seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Kartal’da bir dizi programa katıldı.

Programına “Büyük İstanbul Dönüşümü Toplantısı” ile başlayan Bakan Kurum, AK Parti Kartal İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretlerin ardından kanaat önderi Süleyman Yazıcı’yı evinde ziyaret ederek duasını aldı. Ardından İstanbul’da “Büyük Dönüşüm” başlığında düzenlenen “Kartal Orhantepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısını” gerçekleştirdi.

“100 yılda yapılabilecek işleri biz 21 yıla sığdırmaya gayret gösterdik”

Bakan Kurum her alanda devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız işte 1994’te İstanbul’u aldığında herkes çok iyi biliyordu buradaki kardeşlerimiz, yaşayanlar. Ve orada baktığınızda hani hep söylüyoruz nereden nereye getirdik. Gerçekten 100 yılda yapılabilecek işleri biz 21 yıla sığdırmaya gayret gösterdik. Her şeyi bitirdik mi, bitirmedik. Muhakkak eksiklerimiz, hatalarımız var. Bir elin parmakları aynı olmadığı gibi bizim içimizde de eksiklerimiz olabilir, bizim de hatalarımız olabilir. Söylemlerimizde yanlışlıklar olabilir. Yanlış anlaşılabiliriz. Ama amacımız halis, niyetimiz iyi. Niyetimiz milletimizle birlikte yol yürümek. Milletimizin ihtiyaçları, sorunları, problemleri ne ise hep onları çözmek, onların üzerine gitmek. Bu anlayışla çalıştık, bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Belki komşumuzu üzdük, belki aşağıdaki esnafımız bize darıldı. Öbür tarafta fabrikada çalışan kardeşimiz üzülmüş olabilir. Ama biz hepsine gideceğiz. Hepsine anlatacağız”

Bakan Kurum, seçime 26 gün kaldığının altını çizerek, “Tevazu, samimiyet. Milletimiz bizden bunu istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Samimi olacağız. Her şeyi yapacağız diye bir şey yok. Yani yapabildiklerimizi yapacağız, söyleyeceğiz, milletimize anlatacağız. Ve onlarla el ele, kol kola yürüyeceğiz. Çünkü sizin komşunuz işte bize baktığınızda beraber yol yürüdüğümüz bize destek olan arkadaşımız. Belki komşumuzu üzdük, belki aşağıdaki esnafımız bize darıldı. Öbür tarafta fabrikada çalışan kardeşimiz üzülmüş olabilir. Ama biz hepsine gideceğiz. Hepsine anlatacağız, helalleşeceğiz ve 26 gün sonra tüm gönüllere gireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı’nın dirençli İstanbul’u için adımlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul’da, Gaziosmanpaşa’da atacağız, temellerimizi atacağız”

“Bayramın birinci gününde, İstanbul’un dönüşümü, dirençli İstanbul için, Türkiye Yüzyılı’nın dirençli İstanbul’u için adımlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul’da, Gaziosmanpaşa’da atacağız, temellerimizi atacağız.” diyen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapmış olduğumuz konutların yine teslimlerini yapacağız. Ve burada 1,5 milyon konutun dönüşümü adına 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini Avrupa yakasında, 500 bin konutu da yerinde yapmak üzere bu dönüşümün ilk temellerini atarken, yerinde dönüşecek vatandaşlarımıza da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. Orada devletimizin desteklerine ilişkin yine hem kira yardımı ile ilgili hem taşınma yardımı ile ilgili yine desteklerini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.”

“Ümraniye’de, Sancaktepe’de, Sultanbeyli’de mülkiyet sorunlarını çözdük. Esenler’de dünyaya örnek olacak 60 bin konutluk proje yürütüyoruz. 2 bin konutun anahtarını verdik. 5 bin konut devam ediyor”

Bakan Kurum, Ümraniye’de, Sancaktepe’de, Sultanbeyli’de bekleyen mülkiyet sorunlarını çözdüklerini belirterek, “Ümraniye’de olduğu gibi vatandaşlarımızın izlediği imar planlarını yaptık. Ve orada da dönüşüme başladık. Üsküdar’da Çamlıca Camimizin eteklerinde Ferah Mahallesi’nde, Sütlüce Mahallesi’nde tüm Türkiye’ye örnek olacak, aynı Kartal Orhantepe’deki gibi bitirdik, anahtarlarımızı söz verdiğimiz gibi teslim ettik. İnsanlarımız mutlu. Hem güvenli konutlara yerleştiler hem de burada Çamlıca Camisi eteklerinde, İstanbul’umuzun siluetine değer katacak bir projeyi hayata geçirdik. Esenler’de tüm Türkiye’ye, dünyaya örnek olacak 60 bin konutluk proje yürütüyoruz. 2 bin konutun anahtarını verdik. 5 bin konut sahada TOKİ Başkanlığımız eliyle devam ediyor. Ve yine etap etap projelerimizi bitirip vatandaşlarımıza veriyoruz. Güngören’de, Tozkoparan Mahallesi’nde, Okmeydanı’nda kimsenin girmeye dahi cesaret edemeyeceği dönüşüm yapıyoruz. Milletimizle yapıyoruz. Milletimizin rızası ile yapıyoruz. Beykoz Tokat köye gidin orada da bizim projemizi görürsünüz. Başakşehir’de, Bağcılar’da, Esenyurt’ta, İstanbul’umuzun 39 ilçesinde şu an devam eden 93 bin konutumuz var. Hayal değil, işte görselleri. Burası Tozkoparan, ilk yaptığımızda dediler ki ‘biz burayı işte siyaset yapmayacak ya muhalefet, geldiler burada hem siyaset üstü bakalım dediler hem de burada milletimizin aklını çeldiler.“ ifadelerine yer verdi.

“Bizi ararsanız Elazığ’ın yollarında, Malatya’daki depremzede kardeşlerimizin yanında, İzmir’de evine yetişmek isteyen kardeşlerimizin şantiyesinde, Kartal’da, Orhantepe’de, Kağıthane’de kayan binanın yanında bulursunuz”

Hiçbir zaman iftiraların ve polemiklerin içinde bulunmadıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Bizi ararsanız Elazığ’ın yollarında, Malatya’daki depremzede kardeşimizin yanında, İzmir’de evine yetişmek isteyen kardeşimizin şantiyesinde bulursunuz. Bizi ararsanız Kartal’da, Orhantepe’de, Kağıthane’de kayan binanın yanında, 11 ilde depremzede kardeşlerimizin yanında bulursunuz. Biz vatandaşımızı yalnız bırakmadık. 5 yıllık bakanlık sürecimde hep milletimizin yanındaydık. 81 ile gittik, 81 ilde 500 yakın ziyaret gerçekleştirdik. 5 yıllık bakanlık sürecimde. Neredeyse bakanlığa hiç uğramadık, koltuğumuzda oturmadık. Çünkü milletimizin bizden iş, aş beklentisi vardı. Biz bu anlayışla çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü büyük İstanbul, yüzyılın dönüşümüne ilişkin çok önemli müjdelerimizi paylaşacak”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramın birinci günü çok önemli müjdeleri paylaşacağını ifade ederek, “Büyük İstanbul dönüşümüne ilişkin Yüzyıl’ın dönüşümüne ilişkin tüm Türkiye’de, İstanbul’umuzda çok önemli müjdelerimizi paylaşacak. Burada yapmış olduğumuz konutların anahtarlar teslimlerini vereceğiz, yine rezerv konutlarımızın temellerini atacağız. Yine yerindeki dönüşüme ilişkin vatandaşlarımıza vereceğimiz desteklerimizi yine devletimizin desteğini bakanlığımızın çalışmalarını milletimizle paylaşacak.” dedi.

“Birincisi Kartal etap-1, etap-2 dediğimiz Kordonboyu bölgesindeki imar planlarını onayladık, kesinleştirdik”

Bakan Kurum, hepimizin İstanbul’u için, Kartal için bir mücadele verildiğini vurgulayarak, Kartal’a iki müjdeyle geldiklerini belirtti. Bakan Kurum, “Diyoruz ki; yeşilin, mavinin arttığı, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı, mutlu olduğu huzurlu, güvenli İstanbul hayal ediyoruz. Bu hayal çerçevesinde de inşallah projelerimizi sizlerle beraber yapacağız. Kartal’ımıza ilişkin iki müjdeyle geldik. Birincisi Kartal Etap-1, Etap-2 dediğimiz Kordonboyu bölgesindeki imar planlarını onayladık, kesinleştirdik ve artık Kartal’ın en sorunlu en problemli yeri diyeceğimiz alanda yeşil alanlarıyla, yollarıyla vatandaşımızın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir sorunu hiçbir problemi kalmadı. Burada vatandaşlarımızla eğer talep ederlerse bizden aynı Orhantepe gibi destek isterlerse de biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de elimizi taşın altına koyarız. Dönüşüme destek oluruz. Kartal’daki dönüşüme yine destek olmaya devam ederiz. Planımız bu manada hem Kartal’ımıza hem İstanbul’umuza hayırlı olsun diyorum. Bu plan çerçevesinde 1.Etap’ta Kordonboyu Mahallesi, Yukarı ve Petroliş Mahallelerimizin bir kısmını kapsayan yaklaşık 14 hektarlık bir alandan bahsediyorum. Dolayısıyla bu alanda devletimiz, Bakanlığımız, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’müzle verilecek tüm destekleri burada vermeye devam edeceğiz.“ dedi.

“Kartal’daki Taşocağı belki de dünyada da örneği yok. Kartal’daki taş ocağının olduğu yeri de size millet bahçesi yapıyoruz”

Bakan Kurum, İstanbul Kartal’da bulunan taş ocağının olduğu yerin millet bahçesi yapıldığını ve dünyada eşi benzeri olmadığını ifade ederek, “Gelelim Orhantepe’mize. Bir de millet bahçemiz var. Millet bahçemizle ilgili eski tekel arazisinin olduğu yerde Adalet Bakanlığı’mızla da konuştuk. Burada bu alana ilişkin milletimizin millet bahçesi talebi var. Millet bahçesi yapımı için biz sizden tahsisini alıyoruz ve milletimize millet bahçesi kazandıracak adımı orada da atıyoruz. Oraya millet bahçesini yapıyor ve vatandaşımıza teslim ediyor olacağız. Diğer millet bahçemiz İstanbul’da örneği yok. Kartal’daki Taşocağı belki de dünyada da örneği yok. Kartal’daki taş ocağının olduğu yeri de size millet bahçesi yapıyoruz. İnşası Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Orada bir gölet olacak, 100 bin metrekare bir gölet var. Gölet etrafında orada çocuklarımızın güvenle, huzurla gölete nazır dinlenebileceği, yürüyebileceği alanları inşa ediyoruz. Yine burada kıraathanelerimizde kütüphanelerimizde herkes ailesiyle birlikte mutlu zaman geçirecekler ve orası cazibe merkezi olacak. Kartal’da emin olun tüm İstanbullular tüm Türkiye’den ziyaretçilerin, misafirlerin geleceği bir proje haline gelecek. Diğer taraftan burada Kartal’da yine planlanan mülkiyete ilişkin ne talebi varsa bu talepleri de bir bir hayata geçiriyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Bize inanan, bizimle yol yürüyen ve gerçekten vatandaşı için, bu mücadeleyi veren, bu iradeyi ortaya koyan örnek bir dönüşümü Kartal’da, Orhantepe’mizde yapıyoruz”

Orhantepe’de Yeşilyurt apartmanın yıkıldığını ve burada başlattıkları kentsel dönüşümü hatırlatan Bakan Kurum, “Birlikte dedik ki tüm mahallede yine anlaşan vatandaşlarımız varsa, gelsinler biz bu kapsamda devletimiz, ama Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’müzle, ama TOKİ’mizle ne yapılması gerekiyorsa yapım desteğimizi verelim dedik. Bize inanan, bizimle yol yürüyen ve gerçekten vatandaşı için, bu mücadeleyi veren, bu iradeyi ortaya koyan örnek bir dönüşümü Kartal’da, Orhantepe’mizde yapıyoruz. Toplamda 1500 konut. Yine müteahhitlerin yaptığı toplamda 2 bin 200 konut. Yani dörtle çarptığınızda10 bin vatandaşımızı ilgilendiren, Kartal’da, Ortahtepe’li kardeşimizi ilgilendiren bir proje. Burada dedik ki biz yapımla ilgili her türlü desteği veririz, ne çıkıyorsa da bunları sizlere hiçbir bedel koymadan, hiçbir gelir beklemeden size uzun vadede ödeme imkânı veririz dedik.” şeklinde konuştu.

“İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi için herkesin inşaat maliyeti kaç liraysa çıkan maliyetin yarısı devletimizden ve kalan tutarı da 180 aya kadar vade yapıyoruz”

Bakan Kurum, İstanbul’un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi için vatandaşlara bir müjde vererek, “Herkesin inşaat maliyeti kaç liraysa yarısını devletimiz karşılayacak dedik, çıkan maliyetin yarısı devletimizden ve kalan tutarı da 180 aya kadar vade yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tedarik zincirinin gelinen süreçte zincirlerinin bozulması, tüm dünyada yaşanan enflasyon sıkıntıları, problemleri inşaat maliyetlerinde ciddi bir artışa sebebiyet verdiğinin altını çizen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bizim de baktığınızda konutlarla ilgili yapılabilecek her türlü desteği yapıp, bir an önce vatandaşımıza verelim, teslim edelim istedik. O yüzden o sözlerimizi tutmanın da salgın ve pandemi süreci olmasına rağmen hep peşinden koştuk. Gelinen süreçte az önce salgın sebebiyle, tedarik zincirinin bozulması sebebiyle tüm dünyada yaşanan enflasyon sıkıntıları sebebiyle maalesef maliyetlerin arttığını gördük. Dedik ki biz burada vatandaşımızı yalnız bırakmayız. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki herkesin inşaat maliyeti kaç liraysa yarısını devletimiz karşılayacak dedik. Çıkan maliyetin yarısı devletimizden. Ve kalan tutarı da 180 aya kadar vade yapıyoruz. 15 yılda vatandaşımız ödeyecek. Burayı da TÜFE’ye endeksli yapıyoruz. Memur maaş artış katsayısını geçmeyecek. Orada da nasıl TOKİ’de yaptığımız sosyal konutlarla biz vatandaşlarımıza artış çok olsa da o artıştan her türlü indirimi yapmak suretiyle vatandaşımızın orada da yanında oluyorsak, aynı anlayışla bu sürecimizi inşallah yürütüyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Kartal’da, Orhantepe’de el ele, kol kola nasıl başladıysak, o şekilde sürecimizi bitireceğiz”

Bakan Kurum, Kartal’da, Orhan Tepe’de el ele, kol kola nasıl başladıysak süreci de o şekilde bitireceklerini belirterek, “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza, liderimize, genel başkanımıza en yüksek desteği vereceksiniz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Kartal’a inanıyoruz, Orhantepe’ye inanıyoruz, İstanbul’umuza inanıyoruz. Ben de bir kardeşiniz olarak sizler için, İstanbul için, İstanbul’umuzun ilçeleri için hizmet edeceğiz, koşturacağız, çalışacağız. Allah bizleri sizlere, milletimize mahcup etmesin, Kartala mahcup etmesin, Orhantepe’ye mahcup etmesin.” dedi.