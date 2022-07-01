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Bakan Kurum, Karabük'te selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin yaşandığı Karabük'ün Yenice ilçesini ziyaret etti.

İlçede sağanak sebebiyle yaşanan selde hasar gören Şeker Kanyonu'na gelen Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra kanyonun çökme meydana gelen bölümünde incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden yolun bir an önce onarılarak hizmete açılmasını istedi.

Kurum, Şeker köyünde selde 3 katlı evi zarar gören ve 2006 yılında 26 yaşındaki çocukları Serdar Pınarbaşı'nı Şeker Kanyonu'ndaki ırmakta kaybeden Hüsnü Pınarbaşı'nı (70) ziyaret etti. Evdeki hasarla ilgili bilgi verilen Kurum, buradaki ziyaretinin ardından selden etkilenen Tır köyüne geçti.

Bakan Kurum'a, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve kurum müdürleri eşlik etti.

 

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