Bakan Kurum, "İstanbul, Arnavutköy'de 13 bin konutluk yeni bir proje başlattık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul, Arnavutköy'de evi olmayan orta gelirli vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle 13 bin konutluk yeni bir proje başlattık ve gençler için yüzde 20 kontenjan ayırdık.” dedi.

Bakan Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Beykoz Belediyesi Spor Ormanı’nda gençlerle buluşarak doğa yürüyüşü yaptı. Gençlerle sohbet ederek yürüyüşe katılan Bakan Kurum, çocuklara hediye verdi.

“Şu an ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza 754 bin bağımsız bölümü içeren 171 bin başvuru oldu”

Doğa yürüyüşünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasına yapılan güncel başvuru sayılarını açıklayarak, “İstanbul'da riskli binaların bertaraf edilmesi için 'Yarısı Bizden' kampanyamızı yürütüyoruz. Maliyetinin yarısını devletimizin karşılayacağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği kampanya çerçevesinde bugün itibariyle 171 bin başvur oldu. 754 bin bağımsız bölümü içeriyor. Neredeyse 3 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir başvuru söz konusu. Bu da 3 milyon kardeşimizin hayatı değişiyor demek.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyamızda 200 bin konutun yerinde, 100 bin konutun ise rezerv alanda yapılacağını hatırlatarak, “Başvuruları alıyoruz. 3'te 2 çoğunluğun sağlanması ve rızaya dayalı olması önemli. Çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte bağımsız bölüm bazında 200 bini aşarsa kura sistemiyle hak sahibi vatandaşları belirleyeceğiz. Limitleri arttırma noktasında tespitleri yapacağız. Başvuran kardeşlerimizle el ele vererek binalarımızın dönüşümünü yapacağız.” dedi.

“İstanbul, Arnavutköy'de evi olmayan orta gelirli vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için 13 bin konutluk bir proje başlattık”

Bakan Kurum, Emlak Konut ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü iş birliği ile İstanbul’da ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için hayata geçirilen 13 bin konutluk yeni sosyal konut projesiyle ilgili bilgi verdi. Arnavutköy ilçesinde hayata geçirilen proje hakkında konuşan Bakan Kurum, “Bugün Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul Arnavutköy'de evi olmayan orta gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için 13 bin konutluk bir proje başlattık. Aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız evi olmayan kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler. 13 bin konutu sosyal donatılarıyla, altyapısıyla, yeşil alanlarıyla birlikte kardeşlerimize sunuyoruz.” dedi.

“13 bin konutluk projede gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı”

Bakan Kurum, Arnavutköy’de başlatılan 13 bin bağımsız birimden oluşan sosyal konut projesine başvuruların bugün itibaren başladığını belirterek, “İnşallah süreç içerisinde başvuruların alınmasının ardından noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz ve evi olmayan İstanbul'da ikamet eden kardeşlerimize bu imkânı sunmuş olacağız. Bu değerli bir çalışma, önemli bir çalışma. Hem konut kira bedellerinin aşağı çekilmesi adına hem de konut arzının arttırılması adına tek projede 13 bin konutun inşası başlıyor. Burada evi olmayan kardeşlerimizin de ev alabilme imkânına bir daha destek olmuş oluyoruz. Tabi burada kontenjanlar ayırdık. Daha önce olduğu gibi yine gençlerimize buradan bir müjde vermek gerekirse, 13 bin konutun yüzde 20'si 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için kontenjan ayrıldı. Burada evi olmayan, İstanbul'da ikamet eden gençlerimiz bu kontenjandan faydalanabilecekler. Aynı şekilde şehit ve gazi ailelerimiz için, engelli kardeşlerimiz için kontenjanlarımızı ayırdık. İnşallah İstanbul'un riskini bertaraf edecek, kira fiyatlarını, konut fiyatlarını aşağı çekecek çok önemli bir hamleyi İstanbul'umuzda hayata geçirmiş oluyoruz. Ben şimdiden konutlarımızın, iş yerlerimizin, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başvurularımız 2 Haziran'a kadar sürecek. Bugün itibariyle başladı. Noter huzurunda inşallah kuralarımızı çekeceğiz ve evi olmayan kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için de bu projelerimizin sayısının, miktarını daha da arttırarak devam edeceğiz diyorum.” diye konuştu.