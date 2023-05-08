Bakan Kurum, "Herkes bir an önce 14 Mayıs'ın gelmesini istiyor."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı "Gündem Özel" canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı bitirdik. 1 aylık süreçte hemen hemen her ilçemize gittik vatandaşlarımızın problemlerini dinledik. Vatandaşlarımız ne istiyor bunu sahada gördük. İstanbul'umuz ideoloji belediyeciliğin mahkumu olmuş. Burada temel projelerimizin üstünün hafriyat kamyonlarınla kapatıldığını görüyoruz. İstanbul'un en büyük sorunu 'trafik' kaderine bırakılmış. 16 milyon İstanbulluya hizmeti götürmek zorundasınız.

"Seçim birinci turda farkla biter"

İstanbul'da verilen sözlerin yerine getirilmediğini gördük, bu seçime de yansıyacaktır. Kendi koltuklarının hesabını yaptıkları için şehirleri boş verdiler. Birinci turda çok farklı şekilde biteceğini düşünüyorum.

"Bizim sözlerimiz Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemez"

Şu an temelini attığımız konut sayısı 142 bine geldi. Verdiğimiz sözleri tutacağız. Bizim sözlerimi Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemez çünkü biz verdiğimiz sözlerimizi tuttuk. Elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalıştık aynı mücadeleyi İstanbul'da da yapacağız.

"Yarısı Bizden" kampanyası

Dünya şehircilik tarihine altın harflerle geçecek kentsel dönüşüm kampanyasında 200 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. E-Devlet üzerinde yapılan başvurularla TOKİ inşa sürecini yürütecek. 2 milyon 400 bin vatandaşımız başvuru yaptı.

"Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemli"

İstanbul'da depremle mücadele terörle mücadele kadar önemli. TOKİ en geç 2 yıl içeresinde inşa sürecini yürütecek ve vatandaşımız oluşan maliyetin yarısını ödeyecek yarısını da devletimiz karşılayacak. İlave imar hakkı olana inşa maliyet düşürülecek. 3'te 2 çoğunluğu sağlayan binalarda işlem hemen başlıyor. Sayı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapacağız ve İstanbul'u dirençli hale getireceğiz.

"Trafiği İstanbul’da kader olmaktan çıkarmak zorundayız"

Kentsel dönüşümde İstanbul'a yeni nüfus gelsin istemiyoruz. İstanbul'un yapılanmasında sanayiyi de güçlendirmek zorundayız. Şehrin içinde kalmış sanayi alanları da var bunları uygun bir alana taşıyacağız. Hem vatandaşa iyi hizmet verilecek hem de esnafımız rahat edecek. Trafiği İstanbul'da kader olmaktan çıkarmak zorundayız. Yönetim de devamlılık esastır.

"Cumhurbaşkanımızı 85 milyona emanet ediyoruz"

Başakşehir'de şehir hastanesi yapılıyor, metro gitmiyor niye? Hani 16 milyon İstanbulluya hizmet edecektik, niye etmiyoruz? İstanbul'da sokak sokak geziyoruz bu inancı milletimizde görüyoruz. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin neler yaptığını biliyor... Biz sırtımızı terör örgütlerine dayamadık bunu da milletimiz çok iyi biliyor. 14 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızı 85 milyona emanet ediyoruz. Büyük güçlü Türkiye'yi milletimizin dualarıyla inşa etmeye devam edeceğiz.