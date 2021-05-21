Bakan Kurum: Her adımımızı doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde atıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunduktan sonra bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göl etrafındaki bazı köylerden ve ilçeden göle atık su gelmesini engellemek için çalışmalara başladıklarını aktaran Kurum, "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze arıtılmadan bir tek damla su bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Turkuaz su, beyaz kumsal, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleri görmek için yılda 1,5 milyon insanın bölgeyi ziyaret ettiğini anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Ziyaret çerçevesinde gelen vatandaşların ihtiyaçları oluyor. O ihtiyaçları maalesef burada derme çatma, kaçak konteynerlerde, çadırlarda istenilmeyen baraka yapılarda karşılamaya gayret gösteriyorlardı. Hemen bu arazilerde bulunan kaçak yapıların tespitlerini yaptık, yıkımlarını gerçekleştirdik. Yeni yapacağımız yapıları da Millet Bahçesi anlayışı içerisinde içinde kıraathanesi, mescidi, soyunma, giyinme alanları, kafeleri, vatandaşlar geldiğinde teras alanlarda bu doğal güzelliği izleyebileceği üniteleri yapıyoruz."

Bakan Kurum:"Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak"

Bölge sakinleriyle de işbirliği içinde olduklarını hatırlatan Kurum, onların da gelen ziyaretçileri en iyi şekilde karşıladıklarını bildirdi.

Yöresel ürünleri pazarlayarak evlerine ekmek götürme gayretinde olan bölge halkı için satış alanları oluşturduklarını anlatan Kurum, bölgeye gelen ziyaretçilerin buralardan organik, doğal ürünleri alabildiklerini kaydetti.

Kurum, bölgeye yapılacak projeleri bilim kuruluyla hareket ederek hayata geçirdiklerini belirterek, "Projemiz Beyaz Adalar ve halk plajı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beyaz Adalar kısmını dumansız hava sahası ilan ettik. Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. Göle girilmesini engelleyecek adımlar attık ki bu beyaz kumsalımız, turkuaz suyumuz korunarak gelecek nesillere aktarılsın. Gelen vatandaşlarımız sadece bu doğal güzellikleri görsünler, izlesinler, bu eşsiz güzellikler içerisinde, bu ünitelerde vakit geçirsinler istedik." şeklinde konuştu.

Ziyaretçi kısıtlaması getirdiklerini, otoparkı yolun kenarına taşıdıklarını aktaran Kurum, kumsalın bulunduğu alana hiçbir aracın girmesine izin vermediklerini bildirdi.

Kurum, ziyaretçilerin yürüyerek, elektrikli araçlarla ya da bisikletlerle sahile girebileceklerini belirtti.

Ayrıca bisiklet için de güzergah oluşturduklarını aktaran Kurum, "Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. İki kilometre içerisine kesinlikle araç giremeyecek. Gölün etrafı yaklaşık 43 kilometre. 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılmasını planladık. Bu yıl yolun hemen hemen yarısını tamamlayacağız. Seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecekler." ifadelerini kullandı.

Hem Beyaz Adalar hem de halk plajı bölgelerindeki çalışmaları yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlayacaklarını belirten Kurum, vatandaşın mülkiyetinde olan düzenlemelere ilişkin de istişarelerin devam ettiğini, vatandaşa gereken her türlü desteğin verildiğini belirtti.

Salda Gölü'nün korunması adına Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emin Erdoğan'a söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için adımlar attıklarını aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Sonuna geldik. Bu süreçte bizi çok eleştirenler oldu, yapacağımız projeye ilişkin haksız bir şekilde 'İşte buralara oteller, marinalar, büyük büyük binalar yapılacak, her yer betonlaşacak' diye eleştiri yapan vatandaşlarımız oldu. Biz de en az onlar kadar hassas davrandık, onlar kadar hassas olmaya çalıştık ve bu hassasiyet çerçevesinde inanın her adımımızı buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde atmaya çalıştık. 7 gün 24 saat burada kameramız yapılan tüm işlemi tüm Türkiye'ye göstermektedir. Tamamen doğal malzemelerle, hiçbir betonun, çivinin kullanılmadığı, doğal güzelliğin korunması adına atılması gereken tüm adımları atmaya gayret gösteriyoruz. 2-3 ay içinde de projemizi tamamlayıp, Burdur'umuza ve Türkiye'mize kazandırmış olacağız."

"53 millet bahçesinin yapımı tamamlandı"

Bakan Kurum, 2002'den bu yana da Burdur'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 9,5 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Halen kentte yapımı devam eden pek çok yatırım bulunduğunu dile getiren Kurum, bölgede doğal alanları koruyacak ve yeşil alanların sayısını artıracak çalışmalar içinde olduklarını bildirdi.

Ayrıca 81 ilde millet bahçesi yatırımları yaptıklarını anımsatan Kurum, "53 millet bahçesinin yapımını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine açtık. Amacımız 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yapmaktır." dedi.

Kurum, Burdur'da da yapılacak 122 bin metrekarelik alana sahip millet bahçesinin ihalesinin 12 Temmuz'da yapılacağını ve 2022'de tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

"Salda'nın ve Burdur'un korunması adına, önemli adımlar atıyoruz"

Burdur'un bir deprem bölgesi olduğunu, bu nedenle kentte kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini belirten Kurum, Bozkurt Mahallesi'ndeki 49 hektar alanda kentsel dönüşüm projesi yaptıklarını, 655 konutluk projenin yüzde 85'ini tamamladıklarını aktardı.

Kurum, iki üç ay içinde bu projenin biteceğini ve vatandaşlara evlerini teslim edeceklerini dile getirerek "Yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bu projeyi tamamlamış olacağız." dedi.

Kentte Necatibey Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm projesini daha gelecek yıl tamamlayarak önemli bir adımı atmış olacaklarını kaydeden Kurum, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e de kentsel dönüşüm alanında bakanlık olarak gereken destekleri vereceklerini, Valilikteki toplantıda söylediğini anlattı.

Kurum, sosyal konutlarla ilgili bugüne kadar 890 milyon lira yatırım değeri olan 4 bin 104 konut projesini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Gerek 50 bin, gerekse 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında yatırımlarımız devam ediyor. 100 bin sosyal konut kapsamında 491, 50 bin sosyal konut kapsamında 613 konutu projelendirdik. Birçoğunun inşaatı bitme aşamasına geldi. Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2002'de kentte hemen hemen yok denecek kadar atık su arıtma hizmeti verildiğine değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Son 19 yılda yapmış olduğumuz yatırımlarla nüfusun yüzde 83'üne atık su arıtma hizmeti veriyoruz. Salda'nın ve Burdur'un korunması adına, önemli adımlar atıyoruz. Burdur merkezde İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle ve belediyemizle uluslararası kaynaklardan da finans desteği alarak ileri biyolojik arıtma tesisi inşasını gerçekleştiriyoruz. 45 milyon lira yatırım değeri olan projeyi bitirdiğimizde Burdur'umuzun arıtılan suyunu da Burdur Gölü'nün çekilen alanlarının takviyesinde kullanacağız. Bu da çok önemli bir çevre koruma projesi olacak. Bunun dışında Burdur'daki belediyelerimize gerek çevre düzenlemeleri, gerekse atık su arıtma hizmetleri ve millet bahçeleri yapımına ilişkin 39 milyon lira hibe sağladık."

Bakan Kurum, amaçlarının 2023'e giden yolda, güçlü Türkiye için gece gündüz çalışmak olduğunu belirterek, "Salda projesinin yapımı için ben vatandaşlarımıza, bütün Türkiye'mize bize verdikleri destekten ötürü çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel şekliyle Salda'mızı ve Burdur'muzu 2023'e taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Bizim için millet bahçesi kavramı doğanın korunması projesidir"

Bir gazetecinin "Salda projesinde 'millet bahçesi' ifadesini kullanacak mıyız?" sorusu üzerine Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Millet bahçeleri projelerini Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşırken şu düşünceden hareketle bu kararı aldı; 'Yurt dışında gidip gördüğümüz New York'taki, Londra'daki, kent merkezlerinde bulunan doğal yapının korunduğu, büyük bölge parklarından hareket ettik. Bu çerçevede 81 ilimizde hedefler ortaya koyduk. Şu an 357 millet bahçesi projemiz var. 2023'e geldiğimizde 81 ilimizde en az bir millet bahçesi olsun istiyoruz. Millet bahçesi kavramı aslında doğanın korunması, yeşil alanın arttırılması, vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde bu alanlardan istifade etmesidir. Bu amaçla millet bahçesi projelerini yapıyoruz. Millet bahçesini Salda kenarında yapıyorsanız, bir doğa koruma ve kurtarma projesi, eğer şehrin merkezinde yapıyorsanız bir bölge parkıdır. Salda'nın kenarında eğer bu projeyi yapıyorsanız buradaki doğal yapıya uygun yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bizim için millet bahçesi kavramı doğanın korunması, yeşil alan miktarının artırılması projesidir."

Kurum, Salda projesini doğal yaşamı kurtarma anlayışıyla yaptıklarını dile getirerek Beyaz Adalar bölgesinde beyaz kumsalı ve masmavi turkuaz gölü koruma noktasında ziyaretçi kısıtlamasını bu anlayışla getirdiklerini anımsattı.

"Arkadaşlarımdan burayı bitirmeden Ankara'ya gelmemelerini istedim"

Salda'nın UNESCO'nun "doğal miras" listesine alınması için de çalışmalar yaptıklarına değinen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bilim insanlarıyla aldığımız karar çerçevesinde artık burada gezilmesinin doğru olmadığını, kumsalın zarar göreceği öngörüsüyle burada gezmeyi yasakladık, burayı dumansız hava sahası ilan ettik. Salda'daki endemik bitki türlerini de koruma adımları atıyoruz. Diğer taraftan vatandaşlarımız geldiği zaman gölü kullanması adına halk plajı alanında her türlü ihtiyaçlarını yine oradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde karşılayacakları bir proje gerçekleştirdik. Projemizi iki ay içinde tamamlayacağız. Bakanlığımızdaki arkadaşlarımızla hakikaten zor bir süreç geçirdik, belki zaman zaman kendimizi anlatamadık, belki anlattığımızı usta ve işçi kardeşimiz tam anlamıyla anlayamadı ama işin sonunda yapmak istediğimiz buradaki doğal yapıyı korumaktı. Arkadaşlarımdan burayı bitirmeden Ankara'ya gelmemelerini istedim. Gerek genel müdürlerimiz gerekse TOKİ Başkanlığımız burada olacaklar, işi bitirilme noktasında bir kuyumcu hassasiyetiyle takip edecekler. Biz de tüm vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşayacağız."

Kurum, halk plajında görüştüğü Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'den de Salda Gölü'nü koruma planı kapsamındaki atık su arıtma projesine destek vermesini isteyerek, Bakanlığın da belediyenin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği kendilerine vereceğini söyledi.