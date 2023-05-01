Bakan Kurum: "Hep birlikte İstanbul’umuzu dönüştüreceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “İstanbul’da ‘Yarısı Bizden7 kampanyamıza bugün itibariyle 413 bin bağımsız bölüm için 74’bin kardeşimiz başvuru yaptı. Nasıl ki evlerimizi ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla dönüştürüyorsak, sanayi sitelerimizin de yarısını devletimiz verir dönüştürürüz.” dedi.

Bakan Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Kartal ilçesinde bir dizi programa katıldı. Bakan Kurum, Kartal Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’nde esnaf ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. Kartal Yunus Emre Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek kentsel dönüşüm hakkında toplantı yapan Bakan Kurum, ardından Kartal’ın Orhantepe Mahallesi’nde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Kartal Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’nde esnaf ile bir araya gelen Bakan Kurum, tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak herkesin İstanbul’u için, eserlerin İstanbul’u için, hepimizin İstanbul’u için gayret gösterdiklerini belirti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde çalışarak gece gündüz tüm kadrolarla çalışarak mücadele edildiğini söyledi.

“Vatandaşımızla el ele hep birlikte İstanbul’umuzu dönüştüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2012 yılında “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” diyerek Gaziosmanpaşa’dan ilk kazmanın vurulduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Şimdi de; ‘İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm’ ve ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten!’ diyoruz. Hedefimiz İstanbul’daki ne kadar riskli alan varsa hızlı şekilde inşasını gerçekleştirmek. 200 bin konutu yerinde 100 bin konutu ise rezerv alanlar da yapacağız. 2+1 konutlarımızı 750 bin liraya, 3+1 konutlarımızı ise 900 bin liraya dönüşümü sağlayacağız. Vatandaşımız aylık 5 bin 625 lira taksitle 10 yıl vadeli şekilde evinin borcunu ödeyebilecek. Kalan tutarı ise devletimiz karşılayacak. Yüzde 50’de fazla desteği vatandaşımıza vermiş olacağız. Bununla birlikte kardeşlerimize 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Vatandaşımızla el ele hep birlikte İstanbul’umuzu dönüştüreceğiz.” dedi.

“Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye hedefiyle; bugün tüm sanayi alanlarını daha modern yerlere taşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de 21 yılda, birçok yatırımın hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Kurum, “Bakanlık olarak; “Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye” hedefiyle; bugün tüm sanayi alanlarını daha modern yerlere taşıyoruz. Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri’de eski sanayi sitelerimizi taşıdık. Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine İlk Evim İş Yerim projesi kapsamında ilk etapta 10 bin sonrasında toplam 50 bin sanayi dükkânını 81 şehrimize kazandıracağız. Hedefimiz şehir merkezinden uzak alanlara bu sanayi alanlarını taşıyarak sizlerin daha rahat, daha konforlu ve trafik sorunu olmayan yerlerde mesailerini sürdürmesini sağlamaktır. Sizler yaklaşık 40 yıldır, burada bulunan 218 dükkânda çalışıyorsunuz. Kartal’ın, İstanbul’un ekonomisine büyük katkı sağlıyorsunuz. 2021 yılında burada başlayan bir dönüşüm süreci var. Ekiplerimiz bu alandan karot alımı yaptılar ve dönüşmesi gereken riskli yapılar olduğunu tespit ettiler. Buradan söz veriyoruz: Evlerinize en yakın yerde bir rezerv alana sizleri taşıyacağız!” diye konuştu.

“Nasıl ki evlerimizi 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüyorsak, sanayi sitelerimizin de yarısını devletimiz verir dönüştürürüz”

Milli Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek Tuzla’daki hazine arazisinin esnafa tahsis edileceği kararını aldıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Tuzla ve Kartal'daki 2-3 arazi üzerinde görüşmelerimizi yaptık. Tuzla'daki hazineye ait araziyi Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’ne tahsis edeceğiz. Esnafımız bizim vermiş olduğumuz arsada, 'Sayın Bakanım arsayı verdiniz ama iş yeri ne olacak?' derse, nasıl ki evlerimizi 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüyorsak, sanayi sitelerimizin de yarısını devletimiz verir dönüştürürüz. Hiçbir hak kaybına ve mağduriyete izin vermeden sizleri yeni dükkânlarınıza yeni iş yerlerinizi kavuşturalım. Bizim sözlerimiz muhalefetin sözlerine benzemez. Biz sözlerimizi tutarız. Bizde söz namustur!” dedi.

“Alanında en yetkin yüzlerce hoca, bilim insanları, tüm kurumlarımızla İstanbul’umuzu koruyacak risk kalkanını bir an evvel oluşturmak için canlı başlaya çalışıyoruz”

Bakan Kurum, programının ardından Kartal’da Yunus Mahallesi sakinleriyle kentsel dönüşüm üzerine konuştu. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız, bize bir an evvel burada kentsel dönüşümün süratle başlatılması talimatını verdiler. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz. Hamdolsun biz dünyanın gözbebeği bu şehre layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu şuurla İstanbul’umuzun 39 ilçesinde bu şehre dair bir imzamız var. Bugün bu şehir deprem bekliyor. Biz de alanında en yetkin yüzlerce hocamızla, bilim insanlarımızla, tüm kurumlarımızla İstanbul’umuzu koruyacak bir risk kalkanını bir an evvel oluşturmak için canlı başlaya çalışarak zamanla yarışıyoruz. Depremler başta olmak üzere bu şehri afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz. Bu yüzden güvenli, huzurlu yuvalar diyoruz. 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümü diyoruz ve ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bu millet başını güven içerisinde yastığa koymadıkça, biz de başımızı yastığa koymayacağız!”

İstanbul’da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşümü başlattıklarını belirten Bakan Kurum, Kardeşlerim, ne diyoruz! ‘Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar’ diyoruz. ‘İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm’ diyoruz. ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten!’ diyoruz. Sizlere söz veriyoruz. Sizlerden önce yavrularımıza söz veriyoruz. Bu aziz şehirde tek bir riskli, tek bir güvensiz yapı dahi bırakmayacağız! Bu millet başını güven içerisinde yastığa koymadıkça, biz de başımızı yastığa koymayacağız! Vatandaşımızın yanında olacağız. ‘Yarısı Devletten’ dedik. Yani İstanbul’umuzda evlerini dönüştürmek isteyen kardeşlerimizin yeni evlerinin maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz.” dedi.

“İstanbul’da ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza bugün itibariyle 413 bin bağımsız bölüm için 74’bin kardeşimiz başvuru yaptı”

Bakan Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyasına 26 Nisan’dan bu yana yapılan güncel başvuru sayını açıklayarak, “Kentsel dönüşüm sürecine giren binaları Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ile inşaatını gerçekleştireceğiz ve 2 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 413 bin bağımsız bölüm için 74’bin kardeşimiz başvuru yaptı. Yani daha şimdiden 1.6 milyon vatandaşımız “Ey devletim gel benim evimi, dükkânımı dönüştür.” dedi. Kartallı kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Biz İstanbul’da tüm ilçelerimize hizmet ettik. Hiçbir zaman ayrı gayrı demedik. Şu partinin belediyesi, bu partinin belediyesi demedik. Çünkü daima asıl olan milletimizin, sizlerin can ve mal güvenliğidir. Mesele milletimizin canı, yavrularımızın istikbali olunca politika orada durur. Yerini devlet sorumluluğuna, millet sorumluluğuna bırakır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Kartal Kordonboyu Mahallesi’nde imar planlarının onaylanıp askıya çıkarıldığını ifade eden Bakan Kurum, Yunus Mahallesi’nde 135 bin metrekarelik alanın öncesinde riskli alan ilan edildiğini bölgedeki sağlıksız yapıların yıkılarak temmuz ayında ilk inşaatlarına başlanacağının müjdesini verdi.

Bakan Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi’nde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti. Şu an, Orhantepe Mahallesinde 14 etapta toplam 801 konut ve 150 dükkândan oluşan kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Bakan Kurum, birinci, ikinci ve on dördüncü etaplarda yer alan 254 konut ve 38 dükkânın yapımının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, Bugün de ikinci etapta hak sahiplerinin belirlediği 62 konut ve 11 dükkânın anahtarlarının vatandaşlara teslim edildiğini belirtti.

“CHP dönemindeki gibi milletin ensesinde boza pişiren devlet değil, milletin hizmetkârı olan devlet budur!”

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasına işaret ederek, “Maliyetin yarısı bizden, yarısı sizden dedik; yüzde 50 indirim yaptık mı? Evet! İşte milletin devleti budur! Sözleşmeleriniz hazır. Vatandaşımıza bildirilen borç miktarı neyse yarısını devletimiz karşılıyor. CHP dönemindeki gibi milletin ensesinde boza pişiren devlet değil, milletin hizmetkârı olan devlet budur! Şimdi yine Orhantepe Mahallemizdeyiz. Binalarımızın risk durum tespitlerini ücretsiz yaptık mı? Bu tespitlerle dönüşümü devam ediyor mu? Ne diyoruz? Durmak yok yola devam diyoruz! İşte bugün Yunus Mahallemizdeydik. Orada da, 928 ev ve iş yerinin dönüşüm çalışmalarına önümüzdeki aylarda başlıyoruz. Vatandaşımız, ‘devletimizle dönüşümümüzü yapmak istiyoruz’ dediler. Devam edelim mi? 218 iş yerinden oluşan Çavuşoğlu Sanayi Sitesinin dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. Kartal’ımız, daha modern ve sağlıklı harika bir sanayi sitesine kavuşuyor! Devam edelim! Uğur Mumcu Mahallesi bizden müjde bekliyordu. Oraya da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz, söz veriyoruz. Riskli yapıların dönüşümünü kolaylaştıracağız. Plan değişikliğiyle ilgili düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Uğurmumcu’da sağlıksız tek bir yapı bırakmayacağız. Yenimahalle ve Cevizli’de; Yakacık ve Hürriyet’te, mülkiyetle alakalı problemleri biliyoruz. Kartal’da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız. Tapusuna kavuşmayan tek bir Kartallı kalmayacak! Tüm bu projelerimiz, yeni yuvalarımız, yeni tapularımız Kartal’ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum!” dedi.

“TOKİ başka ne işle uğraşıyormuş Kılıçdaroğlu cevap versin desek, inanın veremez. Bilmiyor ki”

Bakan Kurum, bugüne kadar TOKİ’nin adını hiçbir zaman hayırlı bir şekilde anmayanların sürekli küçümseyenlerin bugün TOKİ’yi dillerinden düşürmediklerini söyleyerek, “Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü depremlerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Deprem bölgesindeki 143 bin konutumuzda yaşayan yaklaşık 600 bin vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış TOKİ başka işlerle uğraşıyor diyor. TOKİ başka ne işle uğraşıyormuş Kılıçdaroğlu cevap versin desek, inanın veremez. Bilmiyor ki. TOKİ’de oturan alt gelir grubundaki vatandaşımızın yanına gitmiş mi? Bir kere çayını içmiş mi? Senin bir eksiğin var mı? diye sormuş mu? Soramazlar. Kartal’a, Orhantepe’ye gelmiş mi? Biz buradayız. Tarihinde belki bu kadar çok Orhantepe’ye gelen bakan yoktur. Ama kardeşiniz var. Ben onlarca kez geldim. Bir tane vatandaşımın sorunu çözülünce ben yastığa başımı rahat koyuyorum.” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu’na soruyorum! Beş yıldır Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de büyükşehir belediyeleri sizde, peki kaç konut inşaatı başlattınız?”

Bakan Kurum, TOKİ eliyle 1984-2002 yıllarını kapsayan 18 yıllık süreçte sadece 43 bin konut yapıldığını ifade ederek, “Ne demişler, ‘At sahibine köre kişner!’ Son 21 yılda TOKİ kaç konut yaptı? Tam 1 milyon 200 bin! Okullardan aile sağlık merkezlerine, üniversite kampüslerinden spor komplekslerine kadar 37 bin de sosyal donatı inşa etti. 81 ilimize milyonlarca metrekare millet bahçesi kazandırdı. Şimdi Kılıçdaroğlu’na soruyorum! Beş yıldır Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de büyükşehir belediyeleri sizde, peki kaç konut inşaatı başlattınız? Mesela, Kartal’da kaç konut inşa ettiniz? Bunlar üretemez.” şeklinde konuştu.

“Asıl biz, Kılıçdaroğlu’nu, 14 Mayıs’ta milletimizle beraber asli görevine göndereceğiz; kendisini siyasetten emekli edeceğiz!”

Bakan Kurum, muhalefetin ancak meydanlarda tutamayacakları vaatlerde bulunduklarını belirterek, “Hep bahanelerin, dedikoduların arkasına sığınırlar. Sıkılmadan bir de “TOKİ sırtı kalınlara konut üretiyor” diyor. Evet, TOKİ’de oturan her bir vatandaşımızın sırtı kalındır. Neden? Çünkü hepsinin arkasında ‘Ev sahibi olmayan tek bir kardeşim kalmayacak” diyen liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız var!’ Milletimiz bunu görüyor, TOKİ’de oturan 5 milyon vatandaşımız bunu görüyor. Bizim asli görevimiz belli ve hamdolsun 21 yıldır yapıyoruz; inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. Asıl biz, Kılıçdaroğlu’nu, 14 Mayıs’ta milletimizle beraber asli görevine göndereceğiz; kendisini siyasetten emekli edeceğiz!” şeklinde konuştu.