Bakan Kurum Gaziantep'te incelemelerini sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep’te incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ilk anından itibaren tüm il, ilçe ve köyleriyle Gaziantep’te devletin ve milletin tam bir seferberlik ruhuyla 85 milyonun tek yürek çalıştıklarını, mücadele verdiklerini vurguladı.

Bakan Kurum, “Enkaz alanlarında, barınma alanlarında vatandaşımızı yeni hayatını yaşayabileceği yaşam alanlarının inşasında hep birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Şu an itibariyle Gaziantep’teki can kaybı sayımız 3 bin 273'e ulaştı. Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde ekiplerimizin, AFAD’ımızın, UMKE’mizin, gönüllerimizin, jandarmamızın, askerimizin emniyet güçlerimizin, tüm kardeşlerimizin mücadelesi çerçevesinde de 13 bin 325 vatandaşımızı da afetten yaralı olarak kurtardık.

Tedavileri biten vatandaşlarımız var, devam eden vatandaşlarımız var. Onların da tedavilerini an be an takibini gerçekleştiriyoruz. Ben bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize, vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.” dedi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların aileleriyle yaralılara bugün ve bundan sonraki süreçte de her türlü ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları hep birlikte yapacaklarını belirten Bakan Kurum, “Biz çok büyük bir aileyiz, çok güçlü bir milletiz, çok güçlü bir devletiz. Yapılması gerekenleri de işte aynı anlayışla, aynı şuurla sahaya yansıtmaya gayret gösteriyoruz.

Türkiye olarak da inşallah hem hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, hem de yaralılarımıza hem bugün, hem de bundan sonraki süreçte her türlü ihtiyacı giderecek çalışmalarımızı da hep birlikte yapacağız.” dedi.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Bakan Murat Kurum, “İlk dakika itibariyle bin 324 binada arama kurtarma faaliyeti yaparken, şu an AFAD öncülüğünde 36 enkazda yine 3 bin 354 arama kurtarma personelimizle, iş makinelerimizle birlikte yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Toplam 23 bin 59 arama kurtarma personelimizle bir kardeşimizin, bir vatandaşımızın daha hayata tutunabilmesi mücadelesini veriyor, bu hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İşte 89’ncu, 110’ncu ve 138’nci saatte yine vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Şengül’ümüz, Ahmet’imiz, Mehmet’imiz yaşama, inşallah arama kurtarma ekiplerimizin mücadelesiyle tutunacaklar.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 81 ilinden vatandaşların her türlü ihtiyacı gönderdiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Bu kapsamda da afet bölgeleriyle ilgili vatandaşlarımızın, afetzede kardeşlerimizin gerek devletimizin imkânları, gerek vatandaşlarımızın afet bölgelerine olan desteğiyle birlikte yürütüyoruz. Sahra çadırlarımız, hastanelerimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte geçici barınma ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yürütüyoruz ve 18 bin 868 çadırımız şu an itibariyle Gaziantep’te kurulmuştur. Talep ve ihtiyaç doğrultusunda çadır kurulumunu 35 bin sayısına kadar çıkarıyor olacağız. Yine ilk etapta bin 408 konteynerimizi kurduk. Vatandaşlarımızın burada geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları da ihtiyaç ve talep doğrultusunda yürütüyoruz.

Şu an Gaziantep genelinde 130 bin vatandaşımızı gerek sosyal tesislerimizde, gerek Büyükşehir Belediyemizin, gerek ilçe belediyelerimizin sosyal tesislerinde misafir ediyoruz ve orada da beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz.” dedi.

Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını giderecek çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, “Mobil mutfaklar, aş evleri, gıda depolarımız, 3 öğün yine ikramlarımız beslenme ihtiyaçlarını giderecek çalışmalarımız devam ederken, daha hızlı ulaşımı sağlamak amacıyla afet bölgelerine de yine vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda jandarmamız, askerlerimiz helikopterlerle gerek beslenme, gerek oradaki jeneratör ihtiyaçlarını ilk andan itibaren götürmeye devam ediyoruz.

İller Bankamız, Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm altyapıya ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Ve şu an itibariyle Gaziantep genelinde merkez Şahinbey ve Şehitkamil’de, Nurdağı ve İslahiye’de su ve elektrik hizmetlerini vermeye başladık. Bu kapsamda kaçakları da gidermek suretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

Bakan Kurum, iletişimle ilgili afetin ilk zamanında problemler olduğunu ve şu an itibariyle tüm alanlarda iletişim problemini çözdüklerini ve vatandaşların kesintisiz bir şekilde iletişim sürecini yürütmekte olduğunu da dile getirdi.

Hasar tespit çalışmalarını Türkiye genelinde de yoğun bir şekilde yürüttüklerinin altını çizen Bakan Kurum, “6 bin personelle şu an itibariyle hasar tespit çalışmalarımızı 10 ilde yürütmekteyiz ve şu ana kadar 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. Bu binalarda toplamda 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yapmış olduk.

Bu incelemeler çerçevesinde şu an itibariyle 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun yine tespitini yaptık. Bu binalarımıza hasar tespiti yapılmayan binalarımıza vatandaşımızın kesinlikle girmemesini, oturmamasını, eşya dahi almaması noktasında uyarılarımızı bir kez daha yapmak isterim.” dedi.

10 ilde yürütülen çalışmalarla 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümünde az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespitini yaptıklarını vurgulayan Bakan Kurum şunları söyledi:

“Hasarsız ve az hasarlı yapılardaki oturan vatandaşlarımız ‘e-Devlet’ sisteminden ve ‘hasartespit.csb.gov.tr’ adresinden binalarına ilişkin tespitlerini net bir şekilde öğrenebilirler. Az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilir.

Bu süreçte barınma ve beslenme ihtiyaçları onların talepleri doğrultusunda ne zamana kadar isterlerse dışarıda sağlanacaktır. Ancak tespiti yapılan binalarda vatandaşlarımızın oturmasında az hasarlı ve hasarsız binalarda oturmasında da bir sakınca olmadığında burada ifade etmek isterim.

Şu ana kadar Gaziantep’imizde 7 bin 965 binada 19 bin 320 evin tespiti yapıldı ve bu çerçevede 19 bin 320 ev ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespitini yapmış olduk. Hasar tespit çalışmaların vatandaşlarımız bilgilendiriliyor ve ‘e-devlet’ üzerinden de hasar durumuna göre yapması gerekenleri de ayrıntılı bir şekilde veriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla gerek Gaziantep merkezde gerekse ilçelerimiz Nurdağı, İslahiye’de iletişim ofislerinden de vatandaşlarımız hasar tespitlerini öğrenebilirler.”

Yeni afet konutlarıyla ilgili çalışmaların 10 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi nasıl daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de bir yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başladıysak; 1 milyon 180 bin konutu TOKİ'mizle nasıl bitirip vatandaşlarımıza teslim ettiysek, buradaki afet konutlarının da en iyisini en güzelini en sağlamını yapacağız. İşte bugün yaşadığımız bu büyük afette yapılan konutlara baktığınızda yıkılan binaların yüzde 95’inin 1999-2000 yılları arasında yapılan binalar olduğunu görüyoruz.

2002 sonrasında yapılan yapılara baktığınızda büyük bir kısmının da sağlam olduğunu görüyoruz. Burada yine yapılan düzenlemelerin mevzuatın ne kadar önemli olduğunu da yine burada ifade etmek isterim. İnşallah bu çerçevede Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini başlattığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etmişti. 10 il de biz projelerimizi, yerlerimizi çalışıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde inşalarına başlayacağız ve vatandaşlarımızı konutlarına eriştireceğiz.”

Bakan Kurum, afette gece gündüz demeden, yemeden içmeden çalışan vatandaşlar için teşekkürlerini sunduğunu belirterek, “Dualarını esirgemeyen 85 milyon büyük Türkiye ailesine burada çalışan AFAD’ından, jandarmasına, UMKE’sine, emniyet mensuplarına, askerimize, polisimize, Kızılay’ımıza, Bakanlığımızın hasar tespitini yapan personellerine şükranlarımı sunuyorum.

İnşallah her dakikayı her saniyeyi değerlendireceğiz ve enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşabilmek amacıyla son dakikaya saniye kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğimi ifade ediyorum.” şeklinde konuştu.

Bu arada Bakan Murat Kurum’u koordinasyon toplantısı sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ziyaret etti.



Hisarcıklıoğlu'na HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye KAMU-SEN Başkanı Önder Kahveci, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa başkanları eşlik etti.