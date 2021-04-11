Bakan Kurum: Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Altay Sokak'ta çökme riski bulunduğu için yıkımı devam eden Açelya Apartmanı'ndaki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

"TOKİ'miz inşaatları yapacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla Ankaralı hemşehrilerinin yanındadır."



🔹Çevre ve Şehircilik Bakanı @murat_kurum, inşaat çalışmaları yapılırken temeline zarar verilen Açelya Apartmanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu pic.twitter.com/BUFVaINRQ0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 11, 2021

Bakanı Kurum, incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

1⃣ Ankara Çankaya ilçemizin İleri Mahallesi'nde yapılan kontrolsüz kazıda istinat duvarının yıkılması sebebiyle boşaltılan binaların bulunduğu bölgede alan incelemelerinde bulunduk, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyerek, yapacağımız çalışmalara ilişkin bilgi verdik. pic.twitter.com/hmHnOHpFeY — Murat KURUM (@murat_kurum) April 11, 2021

Bakan Kurum, yapılması gereken çalışmaları el birliği içerisinde yürüttüklerini söyledi.

Kurum, riskli görülen 21 binada yaşayan 900 kişinin misafirhanelere yerleştirdiğini anımsatarak, "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde belediyemiz ile birlikte yıkım sürecini yürütüyoruz. Yıkım sürecinin bitmesine müteakip de etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. 11 binayı da dahil ederek toplamda 14 parselin olduğu 155 bağımsız bölümün risk altında olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler. Bu çerçevede kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz" dedi.

"Taşınma, kira ve eşya yardımı yapılacak"

Oluşturulacak kriz masasında vatandaşlara taşınma, kira, eşya yardımı yapılacağını belirten Kurum, "Yapılacak konutların imalatını da TOKİ hızlı bir şekilde yapacak. Devletimiz tüm imkanları ile Ankaralı vatandaşlarımızın yanlarındadır. Verilmesi gereken tüm destekleri verecektir" diye konuştu.

"İnşaatları en kısa sürede bitireceğiz"

Bakan Kurum, Açelya Apartmanı'nın yol kotuna kadar olan kısmının yıkıldığını belirterek, "Bugün itibariyle yol kotu ve altına kontrollü bir şekilde binayı tutmamız gerekiyor ve binayı o duruma getirdikten sonrada aşağıdan belediyemiz oradan bir topuk yaparak kontrol altına alacak. Kontrol altına aldıktan sonra etraftaki binaların taşınma sürecini başlatacağız. Ancak bu yıkılma riski ve yıkımın diğer binalara zararını ortadan kaldırmak zorundayız. O yüzden dikkatli yürütmek zorundayız. Bugün itibariyle o riski ortadan kaldıracağımızı öngörüyoruz. Risk kaldırıldıktan sonrada topuk çalışmasını da yarın itibariyla tamamlarız. Diğer binaların taşınma sürecini de pazartesi ya da salı günü yapabileceğimizi öngörüyoruz. Taşınma sürecinin bitmesine müteakip TOKİ başkanlığımız uygulama projelerini çalışacaklar, en geç bir iki ay içerisinde ihalesini yapacağız. En kısa sürede de inşaatlarımızı bitireceğiz" ifadesini kullandı.

"İhmal varsa da gereği hukuk nezdinde yapılacaktır"

Bakan Kurum, hukuki ve teknik incelemenin yapıldığını söyleyerek, "Burada kontrolsüz kazı sebebiyle ihmali olanlarla ilgili de her türlü cezai süreç yürütülecektir. Burada bir inşaat yaparken diğer vatandaşların can güvenliklerini risk altına atmadan çalışmak gerekiyor. Şu anda bir tahkikat yapmadan sorumlusu şudur demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bir inşaat kazısı esnasında tedbir almak zorundasınız. İnşaat yaparken diğer binalara zarar veremezsiniz. İhmal varsa da gereği hukuk nezdinde yapılacaktır" dedi.

Bakan Kurum, toplam 11 binanın yıkılacağını, 155 hak sahibinin bulunduğunu söyledi.