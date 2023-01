Bakan Kurum duyurdu: Yüzde 50 indirim yaptık!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık ve TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen kura çekimine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Başkent Ankara’da 39 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirterek tüm ilçelerde 5 bin konutun dönüşümüne de hızla devam ettiklerini söyledi.

Ankara’da yapılan çalışmalara ilişkin Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Bir elimizle Kızılcahamam’da, Nallıhan’da, Beypazarı’nda, Güdül’de, tarihi kent merkezlerimizi ihya ederken, diğer elimizle Cumhuriyet tarihimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’ni yeniliyoruz. Bir taraftan Beypazarı’nda yüzlerce esnafımız için Yeni Sanayi Sitemizi yapıyor, diğer taraftan Kaleciğin o güzelim Eski Ankara Evlerini hemşerilerimize kazandırıyoruz. Bir yandan yıkılma tehlikesi yaşayan Çankaya’daki Açelya Apartmanı ve etrafında dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Diğer yandan Sincan Saraycık’ta onbinlerce yeni yuvamızı hemşerilerimize sunuyoruz. Çamlıdere’nin turizmini canlandıracak Termal Otel ve Kaplıcamızı Ankaralıların hizmetine sunuyoruz. Başkent’imizde yaşanan sellerde hasar gören Mamak’ta, Haymana’da, Altındağ’da, Balâ’da, Akyurt’ta seferberlik şuuruyla tüm hasarları giderdik. Yine Başkent Millet Bahçesi’nden Mamak’a, Cebeci’den Keçiören’e, Ayaş’tan Gölbaşı’na kadar her ilçemizde millet bahçeleri yaparak 6 milyon Ankaralı’ya yemyeşil, sağlıklı yaşam alanları sunuyoruz. Daha geçtiğimiz hafta yine Mamağı’mızda 519 konutumuzun kuralarını, tıpkı buradaki gibi heyecanla, coşkuyla, mutlulukla hep birlikte çektik. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 4 yılda, sadece Gölbaşı’mızda temel atma ve açılış töreni sayımız 10’u geçti. Yaparsa AK Parti yapar, cumhur ittifakı yapar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar. Şu anda Gölbaşı’nda bir taraftan millet bahçelerimizi yaparken, diğer taraftan Belediyemizin önünden Vilayetler Evine kadar olan yaklaşık 2 buçuk kilometrelik kıyı düzenlemesi projesini, İller Bankamız eliyle hayata geçirdik. Yine devamında bir söz vermiştik. Ankara’mıza 800 dönüm bir millet bahçesi kazandıracağız dedik. İhalemizi yaptık. İçerisinde kafeteryasından yürüyüş yoluna, kütüphanesine, kıraathanesine kadar vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı Gölbaşı Millet Bahçemizi de inşallah söz verdiğimiz gibi Mart ayında teslim ediyor, Gölbaşı’na Ankara’ya kazandırıyoruz. Mogan Gölü’nü dip çamurundan kurtardık. Peyzaj düzenlemelerimizi büyük oranda tamamladık. Mogan’ı o eski doğal, o eski güzel haline geri döndürüyoruz. İmrahor’dan gelerek, Eymir’i de içine alan ve Mogan’la birleşen o dev yeşil ve mavi hattı Ankara’mıza kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

“Bir asırda yapılabilecek yatırımları 20 yıla sığdırdık”

3 Kasım 2002’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yüzlerce ilke imza attıklarını ve bir asırda yapılabilecek yatırımları inançla, azimle, aşkla 20 yıla sığdırdıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız, ‘Türkiye Yüzyılı’ dediler. Biz sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar binlerce dev eserimizi ülkemize, sizlere armağan ettik. Kendileri ‘Ev sahibi olmayan kimse kalmayacak’ dediler. Biz 20 yılda TOKİ Başkanlığımızla sizlerin huzurla, sıhhatle yaşayacağınız tam 1 milyon 170 bin yeni konut, yeni yuva inşa ettik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal devlet uygulamasını hayata geçirdik.” şeklinde konuştu.

“Bugün hayallerinizi, umutlarınızı gerçeğe dönüştürüyoruz”

Bakan Kurum, Ankara’da kura çekimlerine 2 Ocak’ta başladıklarını ve bugüne kadar 13 bin 309 hak sahibini belirlediklerini hatırlatarak “’Benim de bir yuvam olsaydı’ diyen emekli kardeşlerimiz! Gazi ve şehit yakını kardeşlerimiz! Genç kardeşlerimiz! Hayallerindeki evi almak isteyen, hayalindeki işi için dükkân bekleyen tüm kardeşlerimiz! İşte bugün hep birlikte hayallerinizi, umutlarınızı gerçeğe dönüştürüyoruz. Toplamda 1.545 konutumuzun Gölbaşılı hak sahiplerini belirliyoruz. Dün ve önceki gün de Sincan Saraycık’ta 1.626, Yenipeçenek’te 4 bin 800 konutun kuralarını çekmiştik. İnşallah yarın da Mamak’ta 3 bin 645 konutun kuralarını çekeceğiz. Böylece Ankara’mızın tüm ilçelerindeki hak sahiplerimizi belirlemiş olacağız. ” dedi.

“Yeni Evim kampanyasında fiyat artışına müsaade etmeyeceğiz, fiyat artışı yapanları kampanyaya dâhil etmeyeceğiz”

Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde orta gelirli vatandaşlara yönelik açıkladıkları “Yeni Evim” kampanyasına ilişkin bir uyarıda bulunarak “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Projemizi başlattık. Bu kapsamda 16 Ocak’tan itibaren uygun ödeme imkânlarıyla vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını kolaylaştırıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, yüklenici firmaların da katkıları ve destekleriyle bu projemizi yürüteceğiz. Şunu, altını çizerek söylemek istiyorum ki hiçbir şekilde bu süreçte fiyat artışına müsaade etmeyeceğiz. Fiyat artışı yapanları kampanyaya dâhil etmeyeceğiz. Ve burada asıl olan orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarıdır. Bunu da titizlikle takip edeceğiz. Her türlü yaptırımı yapacağımızı da buradan, Gölbaşı’ndan ifade etmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15.40’ta tuttuk, vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk”

Halihazırda TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden vatandaşlar için bir müjdeyi de paylaşan Bakan Kurum, “TOKİ, her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15.40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. ‘Vatandaş nasıl ödeyecek, TOKİ her yıl çok yüksek oranlarda zam yapacak’ diye tezvirat yapanlar vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruyoruz, kolluyoruz. Biz her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanındayız.” diye konuştu.

“Ankara’yı liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin, beceriksizliğin pençesine teslim etmeyeceğiz!”

Başkent Ankara’nın 25 yılda elde ettiği bütün kazanımlarını kaybettiğini dile getiren Bakan Kurum, muhalefete eleştirilerde bulunarak “Hizmet etmek, eser kazandırmak için çalışmak, terlemek, emek vermek gerekir! Ancak Ankara, bugün kaderine terk edilmiştir! Herkes bilmelidir ki Ankara, siyasetteki ikbal arayışlarının, politikadaki gelecek kavgalarının atlama noktası, zıplama noktası değildir! Ama kimse merak etmesin, endişeye mahal yok! Çünkü biz Ankara’yı liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin, beceriksizliğin pençesine asla teslim etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz! Biz her zaman milletin yanında olacak, millete hizmet edecek, milletin derdiyle dertleneceğiz!” şeklinde konuştu.

“Gölbaşı ve Ankara, 2023 seçimlerinde Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza büyük bir destek verecek!”

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda 2023 seçimlerine işaret ederek “2023 seçimlerinden sonra azmimizi, gayretimizi, çabamızı milletimizin desteğiyle daha da artıracağız! Gölbaşı ve Ankara, 2023 seçimlerinde Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza büyük bir destek verecek! Yeni bir zafer kazanırken Gölbaşı ve Ankara, rekor oylarla başarı meşalesini taşıyacak!” dedi.

Bakan Murat Kurum, konuşmasını tamamladıktan sonra “Gölbaşı Gerder Sosyal Konut Projesi Kura Çekim Töreni” kapsamında beraberindeki protokol ile ilk kurayı çekti. Bu arada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Bakan Kurum, bir gazeteciye de kura çektirdi. Kura çekim töreninin ardından Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Millet Bahçesi, esnaf ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı ziyaretinde bulundu.